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Шмыгаль поручил министерствам подсчитать убытки Украины от агрессии РФ: Россия должна все возместить

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подсчитать ущерб, нанесенный Россией войной Украине.

Об этом глава правительства сообщил в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

"Россия должна возместить все убытки, нанесенные войной. Координируем работу, чтобы это было неотвратимым для агрессора.

Во время совещания с Минюстом, Мининфраструктуры, Минреинтеграции заслушал информацию о структуре и классификации причиненного ущерба, которая будет предложена международным партнерам.

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В приоритете – человекоцентрический подход. Задача – максимально учесть все возможные потери каждого гражданина. В поле зрения также убытки экономики, человеческого капитала, предприятий. Как на уровне государства, так и на уровне громад.

Обсудили функционирование и наполнение соответствующих реестров. Все данные фиксируются разными органами и будут взаимодействовать с Международным реестром убытков, созданным в мае на саммите Совета Европы.

По итогам совещания дал необходимые поручения ответственным министерствам. Заставим Россию за все заплатить", - заявил Шмыгаль.
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Топ комментарии
+7
Читаю подібну матюхню і згадую, що польскою "шмигло" то не тільки "гвинт гелікоптера (шмигловця)", а й "пустопопожній піZZдобол, блазень брехливий".
Ну так мені це шмигло гелікоптер нагадує
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17.08.2023 20:06
+6
А що війна вже закінчилась,для чого міністерствам писати звіт.
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17.08.2023 19:39
+6
Починаються змагання в фантазіях міністерств.
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17.08.2023 19:53
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Правила форума Совет форумчан
Ага, повинна. А поки підвисимо ціни на електрику. Та і взагалі на все.
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17.08.2023 19:37 Ответить
Вот же ГНІДА‼️Продають ТИТАН РАШИСТАМ , на 25 ОЛІГАРХІв РАШИСТСКІХ НЕ НАКЛАДАЮТЬ САНКЦІЇ І НЕ КОНФІСКУЮТЬ МІЛЛІАРДИ ( откати в офшори) Вкрали у ЗСУ 37 мілліардов ,……… ЗЕМРАЗОТА ГІРШЕ КОЗА НОСТРИ
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17.08.2023 20:23 Ответить
МЫ НЕ СЕЕМ.МЫ НЕ ПАШЕМ.МЫ -ВАЛЯЕМ ДУРАКА! С КОЛОКОЛЬНИ -- ЧЛЕНОМ МАШЕМ! РАЗГОНЯЕМ ОБЛАКА!
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18.08.2023 00:44 Ответить
А що війна вже закінчилась,для чого міністерствам писати звіт.
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17.08.2023 19:39 Ответить
бо це найактуальніше сьогодні, готуй сані влітку
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17.08.2023 19:42 Ответить
Геж.
То ви крадете, бо вкрай зденервовані війною. А росія має компенсувати це!
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17.08.2023 19:43 Ответить
Це піар ! Цей покидьок сам не вірить в це !
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17.08.2023 19:48 Ответить
убожество,и эти люди нами правят,такое ощущение что им уже реально нечем заняться
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17.08.2023 19:52 Ответить
ти покидьок ахметовський перестань красти щоб перемогти москалів а тоді гроші рахуй
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17.08.2023 19:52 Ответить
Починаються змагання в фантазіях міністерств.
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17.08.2023 19:53 Ответить
Так точно,кеп !!! Повинна !Тіки срали кацапи на твої разсуждєнія...
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17.08.2023 19:58 Ответить
Як вже задовбали ці імітатори бурхливої діяльності.
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17.08.2023 20:01 Ответить
Читаю подібну матюхню і згадую, що польскою "шмигло" то не тільки "гвинт гелікоптера (шмигловця)", а й "пустопопожній піZZдобол, блазень брехливий".
Ну так мені це шмигло гелікоптер нагадує
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17.08.2023 20:06 Ответить
.
Нагадалося: "...Зовні жаба схожа на самольот. В неї розрізняють переднє шасі (відрива) і заднє шасі (відрива)... (Л. Подерев'янський, "Цікаві досліди").
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18.08.2023 02:19 Ответить
це походу скоро кОнЄц вОйни? .. -Ні... То якого чорта ота шушера кинулася рахуби підбивати? Зарано. Ще ж нікотру їхню хатинку жодна ракета навіть обіч не пролітала. Не на часі. Ще буде. Он комерси в Києві (та й скрізь Україною) не квапляться позбуватися генераторів резервного живлення, тримають, заводять часом для впевненості.
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17.08.2023 20:09 Ответить
Як може закінчитись те чого юредично не має , тобто війни . Тим білбьше за що вони мають сплачувати відшкодування Тєм паче половина територій є расія по їхньому законодавству . Шмигаль бокер тов . А насправді є спеціальна воєнна операція та захіст від неї , невеличкий конфлікт ., по метадології ООН . Україна не оголосив Війну расіі загнала себе в глухий юрідичний кут . Чи Зелена, влада навмистно Щось треба меняти бо залишетеся на бобах .
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17.08.2023 20:17 Ответить
Serhiy Tokolov на рахунок Шмигля , до сліз 🤣😂
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17.08.2023 20:21 Ответить
Капец. Когда собаке не.уй делать, ...
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17.08.2023 20:22 Ответить
Це хайп. Але потрібно показати свою нікчемну работу, задіяти максимально людські ресурси для підрахунків, які потім можна опустити в смітник.
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17.08.2023 20:27 Ответить
Підрахуйне шапіто...
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17.08.2023 21:08 Ответить
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17.08.2023 22:24 Ответить
К тому времени, как война закончится, нужно будет эти записи 10 раз корректировать
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17.08.2023 22:49 Ответить
 
 