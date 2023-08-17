Шмыгаль поручил министерствам подсчитать убытки Украины от агрессии РФ: Россия должна все возместить
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подсчитать ущерб, нанесенный Россией войной Украине.
Об этом глава правительства сообщил в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.
"Россия должна возместить все убытки, нанесенные войной. Координируем работу, чтобы это было неотвратимым для агрессора.
Во время совещания с Минюстом, Мининфраструктуры, Минреинтеграции заслушал информацию о структуре и классификации причиненного ущерба, которая будет предложена международным партнерам.
В приоритете – человекоцентрический подход. Задача – максимально учесть все возможные потери каждого гражданина. В поле зрения также убытки экономики, человеческого капитала, предприятий. Как на уровне государства, так и на уровне громад.
Обсудили функционирование и наполнение соответствующих реестров. Все данные фиксируются разными органами и будут взаимодействовать с Международным реестром убытков, созданным в мае на саммите Совета Европы.
По итогам совещания дал необходимые поручения ответственным министерствам. Заставим Россию за все заплатить", - заявил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
То ви крадете, бо вкрай зденервовані війною. А росія має компенсувати це!
Ну так мені це шмигло гелікоптер нагадує
Нагадалося: "...Зовні жаба схожа на самольот. В неї розрізняють переднє шасі (відрива) і заднє шасі (відрива)... (Л. Подерев'янський, "Цікаві досліди").