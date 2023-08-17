Шмыгаль поручил министерствам подсчитать убытки Украины от агрессии РФ: Россия должна все возместить

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подсчитать ущерб, нанесенный Россией войной Украине.

Об этом глава правительства сообщил в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

"Россия должна возместить все убытки, нанесенные войной. Координируем работу, чтобы это было неотвратимым для агрессора.

Во время совещания с Минюстом, Мининфраструктуры, Минреинтеграции заслушал информацию о структуре и классификации причиненного ущерба, которая будет предложена международным партнерам.

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В приоритете – человекоцентрический подход. Задача – максимально учесть все возможные потери каждого гражданина. В поле зрения также убытки экономики, человеческого капитала, предприятий. Как на уровне государства, так и на уровне громад.

Обсудили функционирование и наполнение соответствующих реестров. Все данные фиксируются разными органами и будут взаимодействовать с Международным реестром убытков, созданным в мае на саммите Совета Европы.

По итогам совещания дал необходимые поручения ответственным министерствам. Заставим Россию за все заплатить", - заявил Шмыгаль.