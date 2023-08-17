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война (46746) Залужный (531) Милли (116)

Залужный и Милли обсудили потребность ВСУ в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,міллі

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщил Залужный в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ во время переговоров рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.

Также Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и возможных действиях российских оккупантов.

Украинский и американский военные чиновники обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

"Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора", - заявил Залужный.

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Топ комментарии
+8
Судячи з того, як часто спілкуються Залужний з Міллі, це сами вони обговорюють номенклатуру зброї та БК, якими так щедро ділиться з Україною Президент США Байден...
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17.08.2023 20:02
+5
А хіба це не робота яйцекрадного міністерства забезпечувати армії припасами, зброєю ітд? Чи резнікООF може тільки красти і піаритись на техніці яку безкоштовно дають ?
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17.08.2023 20:26
+4
Резников... Это журналист. Он только пиарится умеет, как и клован актер. Боже, спаси Украину от рабссейсской навалы и этих ряженых и веселых предателей.
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17.08.2023 20:31
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а ,то той ,Марк Міллі.....https://www.youtube.com/shorts/4kThUxdlTyo що поснив ,як і чому українці воюють
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17.08.2023 20:01 Ответить
Судячи з того, як часто спілкуються Залужний з Міллі, це сами вони обговорюють номенклатуру зброї та БК, якими так щедро ділиться з Україною Президент США Байден...
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17.08.2023 20:02 Ответить
Лешу р., туди тільки не підпускайте а то виникне потреба в діамантових крашанках.
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17.08.2023 20:07 Ответить
плять, "єрмак з селіваном і "зе лідором" терміново ставку потрібно організувати.
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17.08.2023 20:11 Ответить
А хіба це не робота яйцекрадного міністерства забезпечувати армії припасами, зброєю ітд? Чи резнікООF може тільки красти і піаритись на техніці яку безкоштовно дають ?
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17.08.2023 20:26 Ответить
Резников... Это журналист. Он только пиарится умеет, как и клован актер. Боже, спаси Украину от рабссейсской навалы и этих ряженых и веселых предателей.
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17.08.2023 20:31 Ответить
Милли разрешил Валере атаковать территорию РФ? Нет? Только на минные поля его друга Герасимова?
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17.08.2023 20:54 Ответить
це хто кому друг герассим?
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17.08.2023 20:58 Ответить
а Ты где читал что это запрещено ?
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17.08.2023 22:42 Ответить
Про запрет я читал на английском в Западных СМИ. А хде мы атакуем через территорию РФ, заходя бурятам в тыл? напомни, а то я подзабыл.
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17.08.2023 22:45 Ответить
можна поатакувати через Білгородську область, але тільки з калашами і на Т-72, з БМП-2 з обмеженим БК. Багато навоюєш?
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18.08.2023 00:05 Ответить
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли регулярно созванивается с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым, чтобы разряжать обстановку на фоне войны. Об этом сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.
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17.08.2023 21:25 Ответить
..и чего орем,чего беспокоимся!!!;
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17.08.2023 22:41 Ответить
и ставим аж три восклицательных знака.... не ори
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17.08.2023 22:46 Ответить
.надо бы обсудить гастроли в тыл к мокшанским
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17.08.2023 22:40 Ответить
Захисники України захищають державу з допомогою Західних партнерів, а у цей же час привладні ГАДЯТЬ Україні, де тільки їм це вдається!!
https://defence-line.org/archives/120021
Оманщина, їх вихваляла у лайні зкацаплених!!
Слава Україні!! Пильнуймо привладних !
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17.08.2023 22:48 Ответить
 
 