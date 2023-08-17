Залужный и Милли обсудили потребность ВСУ в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом сообщил Залужный в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Главнокомандующий ВСУ во время переговоров рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.
Также Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и возможных действиях российских оккупантов.
Украинский и американский военные чиновники обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.
"Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора", - заявил Залужный.
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https://defence-line.org/archives/120021
Оманщина, їх вихваляла у лайні зкацаплених!!
Слава Україні!! Пильнуймо привладних !