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Новости ОбществоВойна в Украине
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Днепропетровщина (2881) мониторинг (183) военкомат (444) НАПК (1164)

НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК СП Пикала

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

назк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК СП Анатолия Пикала по результатам мониторинга образа жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец на протяжении последних 4 лет приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 грн: две квартиры в Днепре, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, автомобиль AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отец военкома стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью 1150000 грн.

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Жена военкома в прошлом году получила в подарок от своего отца 65 тыс. дол. США, хотя его законный доход за всю жизнь значительно меньше.

Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году приобрел два земельных участка и жилой дом.

НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов.

Все собранные факты НАПК передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для присоединения их к материалам уголовного производства и досудебного расследования в отношении военкома.

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Топ комментарии
+11
и ведь он оставлял себе крохи,представляете сколько было роздано тем кто крышует эту схему??
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17.08.2023 20:18
+8
Ніщеброд, перевести терміново його до Одеси.
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17.08.2023 20:15
+7
Покидьки зашкварені. Такі підара.. і навчають піддеглих до людей, як до скоту ставитися !
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17.08.2023 20:23
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Ніщеброд, перевести терміново його до Одеси.
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17.08.2023 20:15 Ответить
и ведь он оставлял себе крохи,представляете сколько было роздано тем кто крышует эту схему??
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17.08.2023 20:18 Ответить
Дохід за все життя був меншим 65 тисяч доларів. За все життя! Він що, по помийках поневірявся?
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17.08.2023 20:21 Ответить
В даному випадку мова йде про офіційний дохід особи з якого було сплачено всі податки. В Україні багато людей офіційно отримували і отримують мінімальну заробітну плату, а решта в конверті налом без податків. Тому офіційно зароблені 65 тисяч доларів (мабуть мається на увазі сума в гривнах яка переведена по курсу в долари), з яких сплачені всі податки, не така вже і мала сума.
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17.08.2023 20:54 Ответить
Покидьки зашкварені. Такі підара.. і навчають піддеглих до людей, як до скоту ставитися !
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17.08.2023 20:23 Ответить
Знов зелене шапіто ?
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17.08.2023 20:26 Ответить
Та чого зелене, воно всегда було шапито це.
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17.08.2023 22:16 Ответить
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Пікала
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але то нічого...Йдіть в ТЦК і оновлюйте дані. Бо без оновдених даних погано орієнтуватися хто відкупиться ,а кого поженуть на війну з купою болячок.
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17.08.2023 23:02 Ответить
Проня Прокопивна

@Proskoviia

·

16 авг.

Ее взяли 9 лет назад.. маленьким котенком....ОНА СЛЕПАЯ ... 9 лет она была домашней.. спала на диване .. и наверное была любима...сейчас уезжают... не нужна...что ее ждёт? Улица ..смерть.. ей всего лишь 9 ..откликнись доброе сердце... +380983280079 Анна Одесса

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17.08.2023 20:38 Ответить
Котика жалко. Людей нет. Неужели некому взять такую красавицу? Сам бы взял, но я не в Одессе живу.
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17.08.2023 20:52 Ответить
золотий час для воєкомів
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17.08.2023 20:38 Ответить
Та вже ніхто і ге дивується! Це СИСТЕМА ВЛАДИ!
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17.08.2023 20:44 Ответить
ну и что? его уволили и он вместо на нары отчалит на канары
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17.08.2023 21:33 Ответить
и ничего ему не будет, потому, как не сам жрал вверх- в киев отдавал, поэтому просто по тихому уволят, а народ дальше в окопы,война хороший бизнес
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17.08.2023 21:34 Ответить
У нас розкрадається,як мінімум два бютжети держави.
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17.08.2023 21:49 Ответить
дык при чем тут военком? папашу пусть судят и сажают с конфискацией (может убил кого за такое то бабло). а потом и "слуг народа" можно посмотреть. там мамы-папы тоже любят скорость, даже в бОльших количествах.
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17.08.2023 21:49 Ответить
 
 