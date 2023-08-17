НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК СП Пикала

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК СП Анатолия Пикала по результатам мониторинга образа жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец на протяжении последних 4 лет приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 грн: две квартиры в Днепре, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, автомобиль AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отец военкома стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью 1150000 грн.

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Жена военкома в прошлом году получила в подарок от своего отца 65 тыс. дол. США, хотя его законный доход за всю жизнь значительно меньше.

Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году приобрел два земельных участка и жилой дом.

НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов.

Все собранные факты НАПК передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для присоединения их к материалам уголовного производства и досудебного расследования в отношении военкома.

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