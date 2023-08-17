Отдельные части армии РФ пересекли границу Украины с территории Беларуси, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, признал, что часть армии РФ вторглась в Украину с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России. – Ред.) пересекли границу Украины", – заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко заявил, что причину, по которой россияне начали свое вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом "было определенное значение".

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