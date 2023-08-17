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Отдельные части армии РФ пересекли границу Украины с территории Беларуси, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, признал, что часть армии РФ вторглась в Украину с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России. – Ред.) пересекли границу Украины", – заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко заявил, что причину, по которой россияне начали свое вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом "было определенное значение".

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Топ комментарии
+50
"При цьому Лукашенко заявив, що причину, чому росіяни почали своє вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського"
--------
А щось в цьому є... Принаймні, для кого там будувалися нові дороги напередодні вторгнення?
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17.08.2023 20:31
+43
Тобі тоже усата пізда скоро прікроют тільки кришку гроба після відділення голови від тіла
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17.08.2023 20:30
+24
Капец у таракана деменция.
Да, расейское мясо зашло с бульбостана, но виноват Зе
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17.08.2023 20:31
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17.08.2023 20:30 Ответить
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17.08.2023 22:22 Ответить
Тобі тоже усата пізда скоро прікроют тільки кришку гроба після відділення голови від тіла
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17.08.2023 20:30 Ответить
Долго аплодировал определению в виде 3-го и 4-го слова.
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17.08.2023 20:43 Ответить
Капец у таракана деменция.
Да, расейское мясо зашло с бульбостана, но виноват Зе
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17.08.2023 20:31 Ответить
Воно з бртушками з мокшандіі вже фляга свистить. А саме цікаве хворе на голову президент країни яка займає місце в соцбезі ООН
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17.08.2023 20:32 Ответить
Щас він їм як покаже, - откуда готовілось нападєніє...

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17.08.2023 21:04 Ответить
він не каже за ,,зе,,, що виноват...а, що питати треба у нього, бо той знає відповідь...
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17.08.2023 23:58 Ответить
Тогда это совсем запущенная стадия деменции
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18.08.2023 01:23 Ответить
Одна дура
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17.08.2023 21:01 Ответить
"При цьому Лукашенко заявив, що причину, чому росіяни почали своє вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського"
--------
А щось в цьому є... Принаймні, для кого там будувалися нові дороги напередодні вторгнення?
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17.08.2023 20:31 Ответить
і війська відвели...і в підсумку в Гостмелі орки вже були ще до обіду.
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17.08.2023 20:35 Ответить
Вони туди прилетіли вже близько дев"ятої - мені товариш з Гостомеля вів репортаж з балкона дому Вертольоти від Страхолісся ішли на аеродром повз його будинок
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17.08.2023 20:45 Ответить
Так бацька, правду говоря, трындит по-честному.
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17.08.2023 21:57 Ответить
Окремі в/ч - це ТРЕТИНА ударного угрупування військ РФ
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18.08.2023 06:21 Ответить
Кацапська десантура тиждень сиділа в Прип'яті до 24-го лютого. Ця інфа була в неті, викладала українка, сестра якої в шлюбі з офіцером, який звідти дзонив дружині. Тиждень. І ніхто не помітив. Ні прикордонники, ні розвідка з СБУ, ні охорона зони. Ніхто не зафіксував роботу телефонів з рашистськими номерами на нашій території, значить не було моніторингу. Це ще один доказ, що країну зливали.
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17.08.2023 22:24 Ответить
Шо то СМИ об этом молчат.
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17.08.2023 22:55 Ответить
ЗМІ і про новий асфальт до Чорнобиля, де проїзджає одне авто за день, мовчать.
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17.08.2023 23:48 Ответить
А ХТО керував (і зараз керує) ЗМІ?
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18.08.2023 06:18 Ответить
В підвалі ховались?
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17.08.2023 23:11 Ответить
Вони ж не пішки заходили, які підвали. Якщо дзвонили сім'ям, то не дуже й ховались, не боялись що засічуть.
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17.08.2023 23:44 Ответить
за пять днів до 24 числа, західні развєдки казали, що наведена понтонна переправа по якій переправляється техніка...там обидва береги припяті білоруські...було аерофото, і у цензорі тоже
рєзніков дзвонив міністру оборони білорусі, той сказав, що учєнія...резніком всім повторив про цю розмову
в цьому, щось є, якщо міністр оборони не вірить розвідці союзників, але довіряє союзникам своїх ворогів
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18.08.2023 00:04 Ответить
В цьому якраз є те щоб ми подумали що в тому щось є. От якби таракана взяти за вуса отоді може він і правду би сказав, і то не факт
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17.08.2023 20:37 Ответить
Ну в ''оманських договорняках'' на це запитання відповідь можна знайти
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17.08.2023 20:56 Ответить
лукашенко - паскуда лицемірна
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17.08.2023 20:32 Ответить
підар вусатий
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17.08.2023 20:33 Ответить
шибениця чекає
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17.08.2023 20:33 Ответить
*уйло ти старе яке значення, ти гнида не повинен був цього допустити , як мінімум ти *изда обіцяв(тому ти *уйло проотвечене) , а взагалі ти тварина будеш висіти на шибениці
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17.08.2023 20:37 Ответить
Так звідти і їхали на Київ.....раз нарахував колону, яка безперестанку їхала три з половиною години.
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17.08.2023 20:37 Ответить
Це відомо всім. Як і те, що главкартошка обіцяв Зєлєнскому, що такого ніколи не станеться. Як відомо всім і те, що Зєлєнскій главкартошці чомусь повірив. Павда про останнє багато хто чомусь сором'язливо мовчить і хоче забути.
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17.08.2023 20:37 Ответить
Это тот случай, когда за отца должны ответить и дети - повесить эту гниду вместе с сыновьями!
И он должен слышать и знать это каждый день.....
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17.08.2023 20:39 Ответить
А про окремі підрозділи білоруської армії, що перетинали кордон України у лютому 2022 чого не згадує?
Резкость патерял?
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17.08.2023 20:39 Ответить
Ага! Ціла бригада під Михайло-Коцюбинським збунтувалася, покинула техніку та пішла додому!
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17.08.2023 20:48 Ответить
А чого?
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17.08.2023 22:45 Ответить
Дурні кацапи направили ту бригаду з БРСР, по тій трасі, якою вони на Чернігів, перед цим, наступали Бригада повинна була допомогти їм у місто увірваться (ми й так трималися з останніх сил) Але не подумали про "натюрморт" - вздовж дороги валялася купа їх спаленої техніки Запах горілого м"яса не сприяє підняттю бойового духу Вони навіть трупи звідти не повитягували "Сябри" побачили свою майбутню долю і стадо збунтувалося - не захотіло йти на бойню Адже їм "втуляли в вуха" що вони їдуть "асвабаждать" А побачили що їх зустрічають як окупантів Офіцери там бігали, пістолетами махали, але стрілять побоялися Солдати зібралися і пішли назад у БРСР Покинули колону техніки на об"їзній дорозі - за селом А тоді прилетіли літаки "са звёздами" і розбомбили ту колону - щоб техніка нам не дісталася
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18.08.2023 06:16 Ответить
Бєларусь чекає пєчальне майбутнє-і не треба дєталєй.
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17.08.2023 20:41 Ответить
Ця гнида гірше за пуйла.
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17.08.2023 20:43 Ответить
Ну он же не может сказать что он продал Беларусь кремлю и сам стал шестеркой.
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17.08.2023 20:47 Ответить
Чистосердечное?
А чайку с полонием и тортик с новичком он не боиться?
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17.08.2023 20:50 Ответить
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17.08.2023 20:50 Ответить
Чого він не хоче сказати про безпосередньо білорусів? Сусід по будинку бігав по вулицях як заєць, та казав що є кацапи, чеченці і білоруси в першій третині березня в Ірпені.
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17.08.2023 20:55 Ответить
Лука Мудiщев буде сидiти поряд з ********** у Гаагзьком Трибуналi
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17.08.2023 20:58 Ответить
Разом з єрмачмом та лідором.
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17.08.2023 21:25 Ответить
Звучить як оправдання
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17.08.2023 21:01 Ответить
как явка с повинной
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18.08.2023 00:26 Ответить
«чому росіяни почали своє вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського»

- от і треба питати. Що Зеленський наобіцяв патрушеву в Омані, чому колони з Біларусі парадом дійшли до Києва за години, чому не спрацювали засоби знищення мостів з Криму, чому юг України був окупований за кілька годин?…
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17.08.2023 21:02 Ответить
А що таке "юг України"? Знаю, що є південь України, а ось про "юг" не чув
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17.08.2023 21:38 Ответить
Перепрошую: "юг" українською "південь".

PS. Руське слово «юг» походить від праслов'янського «jug», куди воно прийшло з праіндоєвропейської мови, в якій схожий корінь використовувався в значенні «сяяти» або «блищати».
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17.08.2023 22:18 Ответить
Чому відбувся саботаж ракетної програми, чому не евакуювали ракетні заводи.
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17.08.2023 21:43 Ответить
Ну то не дивуйся коли тобі всраку автомата засунуть, чубаті веселі хлопці - у цьому теж буде "певне значення"...
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17.08.2023 21:02 Ответить
Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв, - Лукашенко🤡

"Когда российские войска стояли на окраинах Киева, Зеленский сидел в погребе, у него не было войск, чтобы защитить столицу".
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17.08.2023 21:03 Ответить
поц - дешева, прошлорічна бульба, не окрамі частини, а левова доля, колони тягнулись на десятки кілометрів...
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17.08.2023 21:07 Ответить
**************** ****...................................................................................................*************** свинособака гори ***** в аду.....................................................................................................................
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17.08.2023 21:22 Ответить
Тру конспірологи стверджували і стверджують, що війна ведеться за депопуляцію причорномор'я і зміни статусу території (не українська і не московська). Все інше - відволікаючі удари і другорядні інтереси.
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17.08.2023 21:22 Ответить
Ага, ануннакі,мля..))
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17.08.2023 21:41 Ответить
Хіба що зміни статусу територій тундри з мерзлотою і болотами і тайги , де "растьот дікій чєснок".
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17.08.2023 22:44 Ответить
Ніби ж кругом сказано: гібридна війна, проксі війна. І всі ритмічно кивають головами. І тут само задатися питаннями, які ж смисли знаходяться поза фокусом "нацисти, ягель, душить котов, дєди, свинособаки" ці голови нездужають.
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18.08.2023 00:27 Ответить
кацапія горить і це початок, целі дастігнутиє, холуй кацапський?
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17.08.2023 21:38 Ответить
Цинічний маніпулятор - віртуоз. Але...брехнею то весь світ пройдеш...
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17.08.2023 22:40 Ответить
коли вже знесуть мозирський НПЗ, 30 км, скільки свинособаки мають танки заправляти?
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17.08.2023 22:40 Ответить
Эта тварь плохо кончит.
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17.08.2023 22:57 Ответить
Для чого цензор росповсюджує матеріали російської пропаганди? Це висер для російської журналіздки.
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17.08.2023 23:09 Ответить
ТВАРЬ ПАНЧЕНКО ЗАЕХАЛА В МИНСК К ЛУКАШЕНКО
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18.08.2023 01:16 Ответить
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19.08.2023 10:58 Ответить
 
 