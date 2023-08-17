Отдельные части армии РФ пересекли границу Украины с территории Беларуси, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, признал, что часть армии РФ вторглась в Украину с территории Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России. – Ред.) пересекли границу Украины", – заявил Лукашенко.
При этом Лукашенко заявил, что причину, по которой россияне начали свое вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом "было определенное значение".
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Да, расейское мясо зашло с бульбостана, но виноват Зе
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А щось в цьому є... Принаймні, для кого там будувалися нові дороги напередодні вторгнення?
рєзніков дзвонив міністру оборони білорусі, той сказав, що учєнія...резніком всім повторив про цю розмову
в цьому, щось є, якщо міністр оборони не вірить розвідці союзників, але довіряє союзникам своїх ворогів
И он должен слышать и знать это каждый день.....
Резкость патерял?
А чайку с полонием и тортик с новичком он не боиться?
- от і треба питати. Що Зеленський наобіцяв патрушеву в Омані, чому колони з Біларусі парадом дійшли до Києва за години, чому не спрацювали засоби знищення мостів з Криму, чому юг України був окупований за кілька годин?…
PS. Руське слово «юг» походить від праслов'янського «jug», куди воно прийшло з праіндоєвропейської мови, в якій схожий корінь використовувався в значенні «сяяти» або «блищати».
"Когда российские войска стояли на окраинах Киева, Зеленский сидел в погребе, у него не было войск, чтобы защитить столицу".