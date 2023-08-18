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Новости Политика Украины
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приговор (1093) Герасимов Артур (311) электронное декларирование (1015) Антикоррупционный суд (1070)

ВАКС признал депутата от ЕС Герасимова виновным в декларировании недостоверной информации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

герасимов

Высший антикоррупционный суд Украины объявил приговор в отношении нардепа от фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова, обвиняемого в недекларировании недвижимости в Испании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа – 51 тыс. грн – с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год.

Также суд постановил взыскать с Герасимова 55 тысяч гривен за процессуальные расходы.

Приговор в течение 30 дней может быть обжалован.

В Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили: "17 августа 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала народного депутата виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год и назначила ему наказание по ч. 1 ст. 36 Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ) в виде штрафа в размере 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год. В связи с истечением сроков давности лицо освобождено от отбывания наказания".

Как сообщалось ранее, народный избранник не внес в исправленную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Королевстве Испания, общей стоимостью 252 тыс. евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, размещенных на счетах в одном из украинских банков.

Артур Герасимов во время судебного заседания заявил, что "дело не имеет никакого отношения к коррупции, а все, что рассматривают в суде, произошло задолго до политики и произошло за задекларированные законные деньги".

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Напомним, в апреле 2021 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что народный депутат Артур Герасимов не задекларировал двухэтажное поместье в Испании.

В декабре 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации на сумму 1,2 миллиона гривен. 16 января 2023 года НАПК и САП сообщили о подозрении Герасимову в недостоверном декларировании.
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Топ комментарии
+20
Поривняно зi слугами Герасимов просто жебрак.
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17.08.2023 21:14
+19
Закон для всіх, але відповідати буде тільки Герасимов, всі інші підуть тихенько в ліс...
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17.08.2023 21:02
+18
Тобто суд фактично визнав, шо справа Герасимова не рівна скажімо справі Трухіна, тобто юридично нікчемна. Наче й винен, а покарання не відбуватиме. Хоча і Трухін покарання не відбуватиме, але з інших причин - пішов на домовленість із судом. Цікаво дізнатися цяну домовленості. А ще цікаво, що там з декларуванням у слуг.
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17.08.2023 21:00
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Так , за визнанням самої арахамії в першому турі воно теж голосувало за Пєтю !
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17.08.2023 22:22 Ответить
Нє, ну це ж пороховський, то цього може і накажуть (для прикладу і щоб Європі показати, що у нас тут нульова корупція), а от якби зі слуг був то все ровно пройшло б.
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17.08.2023 21:28 Ответить
Вже наказали.
Штрафанули. Та поставили " на від".
Ось і усі політичні "репресії".
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18.08.2023 05:39 Ответить
ой, скільки галасу!))) я вас примирю))) він же кришталево чесна людина!)))

https://antikor.com.ua/articles/592945-litsemernyj_korruptsioner._o_chem_molchit_nardep_artur_gerasimov
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17.08.2023 21:36 Ответить
та ти б застидався цю помийницю сюди тягнути - тут люди при свідомості, а не ті, шо шапочку з фольги на голові носять
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17.08.2023 22:14 Ответить
Судячи по розміру "покарання" , таке враження , що сивочолий ПАП спеціально побудував свому депутату якусь собачу будку тій Іспанії ...

ЗЕплеснява -- ну не смішіть мої шкарпетки ... у того ж Кілі Котлети годинний розход на туалетний папір більш затратний ніж це "сурове покарання" яке більше виглядає на апсолютне визнання , що нічого герамимовського з майна в Іспанії вони так й не знайшли ! Може й пожив хтось з родини Герасимова в фазенді для гостей Пєті але це смішно й сумно !
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17.08.2023 22:19 Ответить
'У звʼязку із закінченням строків давності особу звільнено від відбування покарання' - самий 'гуманний' суд в мірє у нас, можна тільки порадіти за мажорів, хапуг і інших 'більш рівних' громадян України
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17.08.2023 22:49 Ответить
Які люди , що закони для цього суду прописали , такий і суд.
Були б відповідні закони з покаранням за неналежне декларування без усяких застав , та спливших термінів , були б інші вироки.
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18.08.2023 05:52 Ответить
Фактично він порушив
Добре хай розбираються в суді

Но для чого вести себе зверхньо, викидуючи з авто документи зібрані прокуратурою

Це всім дозволяється так робити, чи тільки депутатам?

https://focus.ua/uk/politics/548909-ne-nado-sovat-soratnik-poroshenko-ne-zahotel-prinimat-ot-prokurorov-obvinitelnyy-akt
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17.08.2023 22:50 Ответить
Тут справа не у зверхності. Питання у тому, чи із дотриманням процедур йому ті документи вручали.
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18.08.2023 02:43 Ответить
А ще те викидання документів може просто бути спробою затягнути справу.
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18.08.2023 02:58 Ответить
Чомусь всі, викидуть документи

Навряд, чи у всіх випадках не правильно вручають - тому мають право викинути

Скоріше роблять для затягування

Може водіям теж так поступати,
надати документи для винесення постанови,
а потім не брати постанову
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18.08.2023 03:06 Ответить
Якщо маєте грубі гроші на добрих адвокатів, тоді викидайте
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18.08.2023 23:03 Ответить
51 тыс грн....епаный стыд....
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17.08.2023 23:12 Ответить
26.01.2021 .

СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
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18.08.2023 00:22 Ответить
75млрд. грн. це лише збитки від недоотриманих державою дивідендів.
Там понад 220 млрд. нецільового використання обігових коштів Нафтогазу у 2018-2019рр., які мали б йти на збільшення видобутку власного газу, внаслідок 10-ти кратної рентабельності з продажу газу споживачам, однак всі ці кошти пішли десь по чиїмось брудним рукам і карманам
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18.08.2023 22:38 Ответить
Подоляцькі шавки занадто збуджені в цій темі , бо йдеться не про зелених клептоманів , а про бувшого бізнесмена , а нині депутата від
опозиціі Герасимова , який придбав нерухомість ще до депутатства !!😠Ви , зелені потвори , розберіться сьогодні зі своіми крадіями ,
відвертими зрадниками , та кротівнею , яку розвели на Банковій !

Ми теж все фіксуємо і нікому нічого не пробачимо 😠
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18.08.2023 14:15 Ответить
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