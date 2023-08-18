ВАКС признал депутата от ЕС Герасимова виновным в декларировании недостоверной информации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Высший антикоррупционный суд Украины объявил приговор в отношении нардепа от фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова, обвиняемого в недекларировании недвижимости в Испании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа – 51 тыс. грн – с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год.
Также суд постановил взыскать с Герасимова 55 тысяч гривен за процессуальные расходы.
Приговор в течение 30 дней может быть обжалован.
В Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили: "17 августа 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала народного депутата виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год и назначила ему наказание по ч. 1 ст. 36 Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ) в виде штрафа в размере 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год. В связи с истечением сроков давности лицо освобождено от отбывания наказания".
Как сообщалось ранее, народный избранник не внес в исправленную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Королевстве Испания, общей стоимостью 252 тыс. евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, размещенных на счетах в одном из украинских банков.
Артур Герасимов во время судебного заседания заявил, что "дело не имеет никакого отношения к коррупции, а все, что рассматривают в суде, произошло задолго до политики и произошло за задекларированные законные деньги".
Напомним, в апреле 2021 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что народный депутат Артур Герасимов не задекларировал двухэтажное поместье в Испании.
В декабре 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации на сумму 1,2 миллиона гривен. 16 января 2023 года НАПК и САП сообщили о подозрении Герасимову в недостоверном декларировании.
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Штрафанули. Та поставили " на від".
Ось і усі політичні "репресії".
https://antikor.com.ua/articles/592945-litsemernyj_korruptsioner._o_chem_molchit_nardep_artur_gerasimov
ЗЕплеснява -- ну не смішіть мої шкарпетки ... у того ж Кілі Котлети годинний розход на туалетний папір більш затратний ніж це "сурове покарання" яке більше виглядає на апсолютне визнання , що нічого герамимовського з майна в Іспанії вони так й не знайшли ! Може й пожив хтось з родини Герасимова в фазенді для гостей Пєті але це смішно й сумно !
Були б відповідні закони з покаранням за неналежне декларування без усяких застав , та спливших термінів , були б інші вироки.
Добре хай розбираються в суді
Но для чого вести себе зверхньо, викидуючи з авто документи зібрані прокуратурою
Це всім дозволяється так робити, чи тільки депутатам?
https://focus.ua/uk/politics/548909-ne-nado-sovat-soratnik-poroshenko-ne-zahotel-prinimat-ot-prokurorov-obvinitelnyy-akt
Навряд, чи у всіх випадках не правильно вручають - тому мають право викинути
Скоріше роблять для затягування
Може водіям теж так поступати,
надати документи для винесення постанови,
а потім не брати постанову
СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
Там понад 220 млрд. нецільового використання обігових коштів Нафтогазу у 2018-2019рр., які мали б йти на збільшення видобутку власного газу, внаслідок 10-ти кратної рентабельності з продажу газу споживачам, однак всі ці кошти пішли десь по чиїмось брудним рукам і карманам
опозиціі Герасимова , який придбав нерухомість ще до депутатства !!😠Ви , зелені потвори , розберіться сьогодні зі своіми крадіями ,
відвертими зрадниками , та кротівнею , яку розвели на Банковій !
Ми теж все фіксуємо і нікому нічого не пробачимо 😠