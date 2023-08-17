Украина готовит почву для большого прорыва осенью, достижения ВСУ невероятны, - Forbes

Достижения Украины в войне невероятны, несмотря на сложности с логистикой и мощную российскую оборону. ВСУ продвигаются вперед и готовят почву для большого прорыва осенью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"В целом, достижения Украины на поле боя невероятны. Легко критиковать Украину за неспособность вести "общевоенную" борьбу на поле боя, за неспособность объединить все инструменты поля боя в срежиссированный концерт уничтожения. Но тот факт, что Украина воюет, продвигается вперед и готовит почву для прорыва позже осенью… является просто невероятным", – пишет Forbes.

Однако издание отмечает, что задача впереди будет монументальной. Даже если Украина привлечет к контрнаступлению всех до последнего солдата, продвигаться вперед будет трудно из-за многослойных и мощных оборонительных линий россиян.

"Если Украина сможет прорваться этой осенью, прорваться к Азову и, возможно, захватить Крым, то она сделает что-то грандиозное – резко сократит фронт боевых действий", – говорится в материале.

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Издание также отмечает, что ВСУ получают помощь от многих стран, что значительно усложняет логистику. Несмотря на это, переход из советских стандартов на стандарты вооружения НАТО занимал десятилетия для стран бывшего соцлагеря, тогда как в Украине это произошло "за одну ночь под постоянным обстрелом и с недостаточными объемами помощи".

"Пока ни одна другая армия в мире не использует такое разнообразие советского, трофейного российского и западного вооружения. Вызовом является даже поставка боеприпасов. А кроме того, надо поддерживать всю эту технику в боевом состоянии. И, несмотря на это, Украина решает логистические вопросы гораздо лучше, чем мог бы представить любой аналитик", – отмечает издание.

В материале Forbes подводится итог мнением, что вместо того, чтобы жаловаться, "друзьям Украины следовало бы отпраздновать достижения Украины на сегодняшний день". Отмечается также, что необходимо увеличить объемы помощи.

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