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Украина готовит почву для большого прорыва осенью, достижения ВСУ невероятны, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Достижения Украины в войне невероятны, несмотря на сложности с логистикой и мощную российскую оборону. ВСУ продвигаются вперед и готовят почву для большого прорыва осенью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"В целом, достижения Украины на поле боя невероятны. Легко критиковать Украину за неспособность вести "общевоенную" борьбу на поле боя, за неспособность объединить все инструменты поля боя в срежиссированный концерт уничтожения. Но тот факт, что Украина воюет, продвигается вперед и готовит почву для прорыва позже осенью… является просто невероятным", – пишет Forbes.

Однако издание отмечает, что задача впереди будет монументальной. Даже если Украина привлечет к контрнаступлению всех до последнего солдата, продвигаться вперед будет трудно из-за многослойных и мощных оборонительных линий россиян.

"Если Украина сможет прорваться этой осенью, прорваться к Азову и, возможно, захватить Крым, то она сделает что-то грандиозное – резко сократит фронт боевых действий", – говорится в материале.

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Издание также отмечает, что ВСУ получают помощь от многих стран, что значительно усложняет логистику. Несмотря на это, переход из советских стандартов на стандарты вооружения НАТО занимал десятилетия для стран бывшего соцлагеря, тогда как в Украине это произошло "за одну ночь под постоянным обстрелом и с недостаточными объемами помощи".

"Пока ни одна другая армия в мире не использует такое разнообразие советского, трофейного российского и западного вооружения. Вызовом является даже поставка боеприпасов. А кроме того, надо поддерживать всю эту технику в боевом состоянии. И, несмотря на это, Украина решает логистические вопросы гораздо лучше, чем мог бы представить любой аналитик", – отмечает издание.

В материале Forbes подводится итог мнением, что вместо того, чтобы жаловаться, "друзьям Украины следовало бы отпраздновать достижения Украины на сегодняшний день". Отмечается также, что необходимо увеличить объемы помощи.

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Топ комментарии
+31
Саме так і буде, кацапе 2023 року реєстрації. Пашьол вон - здєсь водкі нєту.
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17.08.2023 21:16
+23
Кому ви пояснюєте , зрадойобу ?
Їм завжди все - не так , навіть якби ЗСУ вже зайшли б і в Крим , він би зараз горлопанив - фсьопрапало , мовляв - то не з того боку увійшли , то на три дні пізніше ніж треба було , то не парадною колоною , то прапор криво держали , то ще щось .
Робота в них така - зраду розганяти .
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17.08.2023 21:44
+21
А що вийшло, ми поступово тиснемо і звільняємо територію.
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17.08.2023 21:16
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чомусь я думаю що ФСБешна гнида і медіаширма до цього часу будуть пробувати реалізувати корейський сценарій і прикладуть максимум зусиль для недопущення успіхів нашої армії, дай Бог
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17.08.2023 22:58 Ответить
Ті, що ниють про "нетакий контрнаступ"-ви реально думали,що "за3днідомацкви"?!? 1,5р московити будували укріпрайони,мінували поля і дороги.Ціна кожного метру неймовірно висока. Московитський військпром працює і продуктує зброю.Наші Воїни-ТИТАНИ! Вірте в ЗСУ і заваліть п#здаки!
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17.08.2023 22:59 Ответить
Ого скільки переможних ботів активізувалося
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17.08.2023 23:22 Ответить
Зрадофилы недовольны, нытикам надо ныть, а тут какие-то форбс посмели похвалить ЗСУ?!
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17.08.2023 23:25 Ответить
Є пропозиція: створити нову бригаду ЗСУ під назвою 95 квартал. Звичайно, кістяк бригади повинні скласти "Триста еврейцев" того самого 95 кварталу, на чолі з царем Лєонідом Абрамовичем. Ото буде хоробра бригада. Підеш бійцем у цю бригаду, Alex_Dimitrov ?
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18.08.2023 10:09 Ответить
а в яку бригаду включити бійців з добробатів Монако,Монте-Карло,Антіб,Коста-Брава,Куршевель,Мальдіви-1 ?
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18.08.2023 12:52 Ответить
Що це за "захопить Крим" ЗСУ?!? Звільнить! Бо то наша земля.
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17.08.2023 23:29 Ответить
Менше б *******.
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17.08.2023 23:51 Ответить
Форбс писав під диктовку 95 квартала.
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18.08.2023 10:03 Ответить
отдавали по 100 км. на день -освобождаем по 100 метров в неделю
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18.08.2023 03:32 Ответить
Ти прямо як Скабєєва плачеш, коли кацапів виганяли з Харківщини.
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18.08.2023 09:02 Ответить
ти прямо,як зе-марафонські шавки фонтануєш оптимізмом....
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18.08.2023 12:48 Ответить
кококо
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18.08.2023 10:39 Ответить
Натомість американська розвідка сьогодні оприлюднила зовсім протилежні результати. В яких чітко сказоно, що наврядчи нам вдастся перерізати коридор у районі Мелітополя цього року. І це виглядає більш реально, ніж заяви Форбс. Також кому цікаво почитайте, що пише Форбс про запаси військового озброєння наших ворогів і вам все стане зрозуміло.
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18.08.2023 10:40 Ответить

ти сам то хоть солдік?
Манштейна на вас нєту!!11
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18.08.2023 11:41 Ответить
Хер, майор?
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18.08.2023 12:52 Ответить
а чо? німці цю рвань гнали мільйонами. тільки в полон здалося більше 4 млн. варварів.
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18.08.2023 12:56 Ответить
Ніяких проривів не буде. Треба копати підземні заводи, створювати закордонні СП. Санкції тільки починають діяти. Треба військова профспілка, яка примусить саботажну синагогу це робити. Війна надовго. Спалювання резервів на мінних полях це шлях до ганебного перемир'я, це хабадний сценарій.
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18.08.2023 12:01 Ответить
да....спочатку обіцяли наступ на літо 22,потім на осінь 22,потім на літо 23,тепер дійшла черга й до осені 23.....
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18.08.2023 12:50 Ответить
Якщо Україна зможе прорватися цієї осені, прорватися до Азова і, можливо, захопити Крим, то вона зробить щось грандіозне Джерело: https://censor.net/ua/n3438133

Цікаво, форбс з таким підходом все робить, і рейтинги складає світових мільярдерів?)
Уявить статтю: якщо Винсент из України зробить можливим передання електроенергії без втрат та через супутник - він стане мільярдером та Маск поступиться йому першим місцем, це буде щось грандіозне))
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18.08.2023 12:50 Ответить
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