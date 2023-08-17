В течение 17 августа россияне 23 раза обстреляли Сумщину – зафиксировано 138 взрывов, - ОВА

В течение 17 августа российские войска совершили 23 обстрела пограничья. Зафиксировано 138 взрывов. Обстрелы были по Краснопольской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Свесской, Новослободской громадам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Сумской ОВА.

В сообщении указывается:

- Краснопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (55 взрывов). В результате артобстрелов поврежден частный дом, гараж, баня, сарай, нежилые здания, 2 магазина, автомобиль, газопровод.

- Свесская громада: осуществлен гранатометный обстрел (4 взрыва)

- Середино-Будская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов).

- Великописаревское громада: совершены обстрелы из минометов (17 взрывов). Также зафиксированы 2 вражеских авиаудара – пуски неуправляемых ракет НАР (12 взрывов).

- Новослободская громада: враг ударил из минометов (9 взрывов).

- Белопольская громада: по территории общины произведены обстрелы из миномета (14 взрывов) и из противотанковой пушки (5 взрывов) В результате минометного обстрела повреждено 1 домохозяйство и линия электропередач.

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