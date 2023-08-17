Кориневич: Спецтрибунал должен осудить ориентировочно 20 российских чиновников. Остальные военные преступники будут отвечать за совершенные преступления в других судах
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ориентировочно 20 представителей политического и военного руководства РФ должен привлечь к ответственности спецтрибунал за преступление агрессии России против Украины. Остальные российские военные преступники будут отвечать за совершенные преступления в других судах.
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Преступление агрессии – это элитарное преступление, оно может совершаться только теми лицами, которые занимают должность или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны. То есть вероятно – это будет решать трибунал (о преступлении агрессии России против Украины. – Ред.), это будут решать судьи, кого привлечь к ответственности… Это, может быть, может быть 20 человек – топпредставителей политического и военного руководства РФ", - сказал Кориневич.
По его словам, это могут быть постоянные члены Совбеза России, принимавшие решение об агрессии против Украины, а также те, кто предпринимал шаги по выполнению этого решения – командующие родов войск, командующие Росгвардией, вооруженных сил РФ.
В то же время, как акцентировал дипломат, это не означает, что наказание ограничится условными 20 топ-чиновниками РФ, а все остальные не должны нести ответственности.
"Имеют, просто за другие преступления, в частности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид - в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде. То есть то, что преступление агрессии элитарное и за него, очевидно, не будет наказано большое количество лиц, не означает, что основной массив российских военных преступников – эти тысячи и тысячи – останутся безнаказанными", - подытожил посол по особым поручениям МИД.
Как сообщалось, в коалицию (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины вошли представители 38 государств и несколько представителей международных организаций, которые уже провели ряд рабочих встреч.
Украина совместно с партнерами продвигает создание специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины.
Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.
Пожалуйста, подождите...
вы не шутите?
не 200. Не 2000. Не 20 000?
А ровно 20?
Это все виновные в сотнях тысяч украинских граждан?
В миллионах беженцев?
В тысячах разрушенных домов?
Что вы там курите?!
Як вже задовбав "прафесіаналізм" цих "нових ліц"!
наприклад у Київському Окружному під головуванням судді вовка
а адвокатом буде баканов