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Новости Война в Украине
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трибунал (247) Кориневич Антон (88)

Кориневич: Спецтрибунал должен осудить ориентировочно 20 российских чиновников. Остальные военные преступники будут отвечать за совершенные преступления в других судах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Ориентировочно 20 представителей политического и военного руководства РФ должен привлечь к ответственности спецтрибунал за преступление агрессии России против Украины. Остальные российские военные преступники будут отвечать за совершенные преступления в других судах.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Преступление агрессии – это элитарное преступление, оно может совершаться только теми лицами, которые занимают должность или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны. То есть вероятно – это будет решать трибунал (о преступлении агрессии России против Украины. – Ред.), это будут решать судьи, кого привлечь к ответственности… Это, может быть, может быть 20 человек – топпредставителей политического и военного руководства РФ", - сказал Кориневич.

Читайте: США поддерживают идею "гибридного трибунала" о преступлениях РФ на территории Украины

По его словам, это могут быть постоянные члены Совбеза России, принимавшие решение об агрессии против Украины, а также те, кто предпринимал шаги по выполнению этого решения – командующие родов войск, командующие Росгвардией, вооруженных сил РФ.

В то же время, как акцентировал дипломат, это не означает, что наказание ограничится условными 20 топ-чиновниками РФ, а все остальные не должны нести ответственности.

"Имеют, просто за другие преступления, в частности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид - в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде. То есть то, что преступление агрессии элитарное и за него, очевидно, не будет наказано большое количество лиц, не означает, что основной массив российских военных преступников – эти тысячи и тысячи – останутся безнаказанными", - подытожил посол по особым поручениям МИД.

Также читайте: Все варианты создания спецтрибунала для России предполагают участие ООН, - Кориневич

Как сообщалось, в коалицию (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины вошли представители 38 государств и несколько представителей международных организаций, которые уже провели ряд рабочих встреч.

Украина совместно с партнерами продвигает создание специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины.

Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.
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Топ комментарии
+5
Хєрня ваш трибунал...балаканина..нікого не покарають.це не маленька якась Сербія з Мілошевичем.. Забудеться війна,як тільки почнуть торгувати з рашкою.
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17.08.2023 22:03
+5
ну був трибунал в Гаазі по МН17...тягнули кота за яйця...--мол-ми розслідуєм ,щоб були залізобетонні докази...доказали ..Хто сидить в буцигарні? виконавці? замовники?причетні до злочину? Хєр там. Вже і забули про цей злочин разом і з тим судом.. Ось ваша грьобана ,хвалена -демократія.
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17.08.2023 22:07
+3
Дивно: на запит в Гуглі про "елітарний злочин" посилання тільки на цього "спікера". Якщо в юриспруденції немає такого поняття, то про що він говорить? Як на мене, то якщо ти фахівець, то спілкуєшся мовою фахівців, а якщо є бажання "випендритись", то вигадуєш щось, що звучить наче фахово, але не має змісту.

Як вже задовбав "прафесіаналізм" цих "нових ліц"!
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17.08.2023 22:10
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Хєрня ваш трибунал...балаканина..нікого не покарають.це не маленька якась Сербія з Мілошевичем.. Забудеться війна,як тільки почнуть торгувати з рашкою.
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17.08.2023 22:03 Ответить
ну був трибунал в Гаазі по МН17...тягнули кота за яйця...--мол-ми розслідуєм ,щоб були залізобетонні докази...доказали ..Хто сидить в буцигарні? виконавці? замовники?причетні до злочину? Хєр там. Вже і забули про цей злочин разом і з тим судом.. Ось ваша грьобана ,хвалена -демократія.
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17.08.2023 22:07 Ответить
20 !?

вы не шутите?

не 200. Не 2000. Не 20 000?

А ровно 20?

Это все виновные в сотнях тысяч украинских граждан?

В миллионах беженцев?

В тысячах разрушенных домов?

Что вы там курите?!
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18.08.2023 00:29 Ответить
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17.08.2023 22:05 Ответить
Дивно: на запит в Гуглі про "елітарний злочин" посилання тільки на цього "спікера". Якщо в юриспруденції немає такого поняття, то про що він говорить? Як на мене, то якщо ти фахівець, то спілкуєшся мовою фахівців, а якщо є бажання "випендритись", то вигадуєш щось, що звучить наче фахово, але не має змісту.

Як вже задовбав "прафесіаналізм" цих "нових ліц"!
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17.08.2023 22:10 Ответить
Це щось на зразок текстолітових двигунів - як стверджує один дописувач вони є в Китаї але про них гугл взагалі не знає .
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17.08.2023 22:21 Ответить
....в іншіх судах..
наприклад у Київському Окружному під головуванням судді вовка
а адвокатом буде баканов
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17.08.2023 22:22 Ответить
Не забудьте пропагандистів. Без них ніякі путіни собі десятки мільонів путіністів не виховають. Ось кого маєте повішати привселюдно.
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17.08.2023 22:29 Ответить
Так то оно так, только пропагандисты будут в первых рядах обвинителей путинского режима и будут рассказывать, как под пытками их заставляли говорить то, что они говорили... Посмотрите Соловьёва за 2008 год....
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17.08.2023 23:07 Ответить
Но с вашим предложением я согласен.
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17.08.2023 23:08 Ответить
Я його ще раніше пам'ятаю. Був адекватною людиною. Начеб то. Гроші. В нього ж немає ідейності. Це акторська гра за великі гроші. Але можливість відмазатись, спираючись що це роль в серіалі , потрібно анулювати. Хай зіграють ще на лаві підсудних, а хтось і на ешафоті.
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17.08.2023 23:12 Ответить
Да.
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17.08.2023 23:14 Ответить
..обьявите конкурс на поимку за USD,привезут в багажнике...
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17.08.2023 22:32 Ответить
В лютому 2020 заявив, що Україна не готова до повернення тимчасово окупованого Криму у випадку, якщо «Росія вирішить піти звідти»[6].
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17.08.2023 22:44 Ответить
99.9 процента, що ніхто з них ніколи не сяде на лаву підсудних. Ніхто не зможе дотягнутись до керівників ядерної держави. Світ вже кардинально змінився з часів ДСВ, й те, що було можливе тоді, тепер неможливе. Це зрозуміло навіть дитині. Й коли читаєш оці всі статті про якісь там трибунали, це викликає тільки саркастичну посмішку.
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17.08.2023 22:46 Ответить
імпотенти і руко№оби ви наші ... НАТИ, оони, ОБіСЦялИи, юнісефи з магате і інші там гааги... НЕ СОРОМНО ВАМ, підорам до тепер діставати ставку кривавих грошей від ***** і ще й промацувати тему капітуляції України зі звабою (морквинкою перед носом віслюка) колись десь може ввійти до Нати? Ні. Ми вийдемо переможцями в цій кривавій війні і скоріш Ната зробить пропозицію до приєднання, в ніж ми маємо їм по війні ще десятиліттями на уклін ходити. А... поставки зброї, скажете? За це їм респект. Наші вошивці у всіх каденціях, крім одного (кравчучку йому під ребра) продавали і нищили ЗСУ,як лише могли. і залишили державу безборонною. Настав Anno Domini 2014 . Далі щось казати без сенсу. Кожен зробив свій вибір. Жереб кинуто.
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17.08.2023 22:48 Ответить
 
 