Турция об инциденте с сухогрузом "Сукра Окан": "Призываем избегать эскалации в Черном море"

Турция впервые отреагировала на остановку и осмотр 13 августа россиянами сухогруза "Сукра Окан", который под флагом Палау шел в украинский Измаил.

Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"После (российского) вмешательства наши собеседники в РФ были должным образом предупреждены, чтобы избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море", - говорится в заявлении турецкой стороны.

Офис Эрдогана выступил против своих критиков, утверждая, что технически Палау должен отреагировать на инцидент.

"Даже если владелец судна Sukru Okan является турецким, это судно не находится под флагом Турции", – говорится в сообщении.

Палау – тихоокеанский архипелаг, флаг которого часто используют судоходные компании для свободного доступа в международные порты.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Минобороны РФ заявили: якобы российские военные 13 августа открывали предупредительный огонь и поднимали в воздух вертолет для остановки и осмотра сухогруза "Сукра Окан", под флагом Палау следовавшего в порт Измаил.

Впоследствии InformNapalm сообщил, что МО РФ соврало об успешном досмотре судна "Сукра Окан", которое под флагом Палау направлялось в порт Измаил. Предупредительных выстрелов не было, были только угрозы россиян в радиоэфире. В ОК "Південь" также заявили, что ни один официальный источник пока не подтвердил заявления Минобороны РФ об обстреле и обыске грузового судна "Сукра Окан", направлявшемся в порт Измаил под флагом Палау.

Украина призывает ООН и партнеров жестко отреагировать на остановку и осмотр россиянами судна "Сукра Окан", под флагом Палау следовавшего в порту Измаил

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