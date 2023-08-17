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Турция об инциденте с сухогрузом "Сукра Окан": "Призываем избегать эскалации в Черном море"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,чорне,корабель

Турция впервые отреагировала на остановку и осмотр 13 августа россиянами сухогруза "Сукра Окан", который под флагом Палау шел в украинский Измаил.

Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"После (российского) вмешательства наши собеседники в РФ были должным образом предупреждены, чтобы избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море", - говорится в заявлении турецкой стороны.

Офис Эрдогана выступил против своих критиков, утверждая, что технически Палау должен отреагировать на инцидент.

"Даже если владелец судна Sukru Okan является турецким, это судно не находится под флагом Турции", – говорится в сообщении.

Палау – тихоокеанский архипелаг, флаг которого часто используют судоходные компании для свободного доступа в международные порты.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Минобороны РФ заявили: якобы российские военные 13 августа открывали предупредительный огонь и поднимали в воздух вертолет для остановки и осмотра сухогруза "Сукра Окан", под флагом Палау следовавшего в порт Измаил.

Впоследствии InformNapalm сообщил, что МО РФ соврало об успешном досмотре судна "Сукра Окан", которое под флагом Палау направлялось в порт Измаил. Предупредительных выстрелов не было, были только угрозы россиян в радиоэфире. В ОК "Південь" также заявили, что ни один официальный источник пока не подтвердил заявления Минобороны РФ об обстреле и обыске грузового судна "Сукра Окан", направлявшемся в порт Измаил под флагом Палау.

Украина призывает ООН и партнеров жестко отреагировать на остановку и осмотр россиянами судна "Сукра Окан", под флагом Палау следовавшего в порту Измаил

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Топ комментарии
+14
Чесно кажучи це якийсь піпєц. Зробимо все ,тільки б не робити спротив. У ї бали по мордяці- посміхнувся. Засадили без мила- зробив кайфову морду ліца. Насрали під двері- подякував. Не знаю навіть що сказати. Приплутали Палау. А стояли раком громадяни Палау, чи ви вже їм разом з турецьким і палауське виписали тільки б не сваритися з ******. Що ви всі за люди, курва?
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17.08.2023 22:07
+12
Мабуть, треба було Туреччині оголосити стурбованість Палау за те, що Палау не оголосило стурбованість.
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17.08.2023 22:06
+9
В прихожан церкви свідків збитого турками кацапського літака сьогодні так собі день. Альфа-турок злився.
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17.08.2023 22:06
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короче, все ясно
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17.08.2023 22:03 Ответить
Х** просциш
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17.08.2023 22:47 Ответить
ой мамо пабідим, пабідим
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17.08.2023 22:04 Ответить
Ех реджеп, ти не чоловік а ганчірка під хло
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17.08.2023 22:05 Ответить
Мабуть, треба було Туреччині оголосити стурбованість Палау за те, що Палау не оголосило стурбованість.
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17.08.2023 22:06 Ответить
В прихожан церкви свідків збитого турками кацапського літака сьогодні так собі день. Альфа-турок злився.
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17.08.2023 22:06 Ответить
Чесно кажучи це якийсь піпєц. Зробимо все ,тільки б не робити спротив. У ї бали по мордяці- посміхнувся. Засадили без мила- зробив кайфову морду ліца. Насрали під двері- подякував. Не знаю навіть що сказати. Приплутали Палау. А стояли раком громадяни Палау, чи ви вже їм разом з турецьким і палауське виписали тільки б не сваритися з ******. Що ви всі за люди, курва?
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17.08.2023 22:07 Ответить
Добавлю. Одразу після інциденту публіковали, що по ствердженням турецької залоги судна ніхто їх не принижував і вони просто погрожували в ефірі. Тобто влада Туреччини вспіла хвости накрутити екіпажу, що нічого подібного навіть не відбувалось.
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17.08.2023 22:10 Ответить
Так начебто кацапи виклали відео, де горді турецькі моряки стоять на колінах
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17.08.2023 22:13 Ответить
Виклали. Але до цього турецький екіпаж стверджував що ніхто не висаджувався і їхнє судно просто пішло вглиб турецьких тервод. Потім розсержені і розвінчені кацапи виклали як все було, де вони поставили гордих турків раком. Я не хочу принизити турецький екіпаж. Вони діяли під дулам. Просто хтось умовив їх не розповідати правду. Хтось вгадаю- турецька влада.
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17.08.2023 22:34 Ответить
А шо Палау може сказати -- иого мабуть і в ООН нема
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17.08.2023 22:08 Ответить
Палау - в ООН з 2004 р.
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17.08.2023 22:13 Ответить
Попереджувальних пострілів не було, були лише погрози росіян у радіоефірі.

Про постріли не знаю, але ролик з гелікоптером, що забирає доглядову команду з "Сукре Окан" в iнтернеті є.
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17.08.2023 22:08 Ответить
ще можно покричати кацапам у "Турєцкій паток". А у Палау вислати ноту поштою DHL що не могли захистити турецьке судно. Хай хоч есмінець пришлють.
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17.08.2023 22:09 Ответить
ну шчас.. підораша стане овечкою. Немудрі люди то за мету тримають собі
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17.08.2023 22:11 Ответить
То збиття літаків потоплення лаптефлоту очикувати не варто? "А как дисал, как дисал!" (с) анєкдот
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17.08.2023 22:13 Ответить
Палау - республика.....Политических партий нет......Вооружённых сил нет.
имеются вожди северной и южной территорий Палау
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17.08.2023 22:14 Ответить
Грозный Педроган навалил полные шаровары.Не получилось из него Ататюрка.
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17.08.2023 22:16 Ответить
Так він в султани мітить. Нахіба йому той Ататюрк?
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17.08.2023 22:20 Ответить
Султан теж якось не дуже вдався...
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17.08.2023 23:17 Ответить
Схоже у Ердогана вийшов термін придатності.
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17.08.2023 22:18 Ответить
Туреччині вирішити проблему дуже просто - дозволити турецькім судам заходити в українські порти тільки якщо вони йдуть під прапорами Палау, Вануату, Домініки, Науру або Тонга. Хай вони своїми ВМС і розйобують ті конфлікти.
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17.08.2023 22:26 Ответить
Ех, схоже що Ердоган зломився.Давайте іншого.
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17.08.2023 22:26 Ответить
Не розкрита тема того, що вкрали кацапи з корабля, де нагадили…
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17.08.2023 22:28 Ответить
Є договір про вільну асоціацію Палау і США.
Згідно нього США беруть на себе відповідальність за захист Палау.
Інтрига.
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17.08.2023 22:30 Ответить
Тут уже чисто спортивный интерес: когда мир проснется? Когда лавруша спустит струю в спальне Эрдогана на семейную кровать? Когда небензя насрет на голову Байдена в совбезе ООН? Или ********* персонально обоссыт каждую журнашлюху на прессухе?
Такое впечатление, что ким чен *** даже не надо прятаться, надо просто принести ядерную бомбу в Белый Дом и его никто не остановит! Ну что-то типа:
- "Эй корейская жирная морда! Что несешь?"
- "Бомбу. Ядерную."
- "Да хорош заливать! Ишь, шуточки у него... Да ладно, проходи."
Ну когда? Что нужно сделать, чтобы получить хоть какую-нибудь реакцию?
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17.08.2023 22:30 Ответить
Відкрию велику "таємницю":
Самому Палау глибоко НАСРАТИ! на всі судна, що ходять під їх прапором!
Нехай, хоч всі потоплять.
Ось такий зворотній бік хитро-виделених судноплавань під офшорними прапорами.
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17.08.2023 22:36 Ответить
Закликатєлі
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17.08.2023 22:54 Ответить
Сидіти на двох стільцях Єрдогану не вийде. Він в НАТО, чи переліз в БРІКС ?
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17.08.2023 22:58 Ответить
Офіційно в НАТО. По факту ************.
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18.08.2023 01:25 Ответить
Nu i gde teper bravii Erdogan , chto skazhet fanati , skoka raz tut pisali chto toka on mozhet pakazati kuzkinu mat ***** ...
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17.08.2023 23:00 Ответить
Призываем избегать эскалации в Черном море.
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17.08.2023 23:03 Ответить
..вместо говорильни следует конвоировать одно или более судов...
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18.08.2023 07:25 Ответить
Бусурмани завжди були тупими продажними сикунам. В Україні всіх тупих і неосвічених віками називали "турок". Доречі - все гидке, противне і заразне - "франца". І чого б то...?
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18.08.2023 08:29 Ответить
я всеж не понял, мокшанские поставили страну НАТО на колени....перед всем миром и тишина...Интересно,интересно ..
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18.08.2023 10:16 Ответить
 
 