Посольство Украины призвало жителей Румынии не выкладывать в соцсети видео работы украинской ПВО у портов на Дунае

Посольство Украины призвало жителей приграничных территорий Румынии не снимать работу ПВО у портов на Дунае, поскольку Россия активно мониторит соцсети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства.

"К сожалению, сегодня наблюдается распространение в социальных сетях и в отдельных СМИ видео относительно дронов по портовой инфраструктуре и работы украинских систем противовоздушной обороны. В современных условиях российской агрессии такие видео несут угрозу не только безопасности функционирования придунайских портов, но и непосредственно гражданскому населению, которое проживает в этом регионе. Российский агрессор активно мониторит интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки", - отметили в посольстве.

Дипломаты обратились к жителям Румынии с просьбой не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в массмедиа, не повышать угрозу жизни людей, работающих и проживающих в городах Придунавья.

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