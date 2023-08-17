Посольство Украины призвало жителей Румынии не выкладывать в соцсети видео работы украинской ПВО у портов на Дунае
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Посольство Украины призвало жителей приграничных территорий Румынии не снимать работу ПВО у портов на Дунае, поскольку Россия активно мониторит соцсети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства.
"К сожалению, сегодня наблюдается распространение в социальных сетях и в отдельных СМИ видео относительно дронов по портовой инфраструктуре и работы украинских систем противовоздушной обороны. В современных условиях российской агрессии такие видео несут угрозу не только безопасности функционирования придунайских портов, но и непосредственно гражданскому населению, которое проживает в этом регионе. Российский агрессор активно мониторит интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки", - отметили в посольстве.
Дипломаты обратились к жителям Румынии с просьбой не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в массмедиа, не повышать угрозу жизни людей, работающих и проживающих в городах Придунавья.
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Краще домовитись із власниками соцмереж (звісно, крім контрольованих спецслужбами пітьми) про блокування аккаунтів користувачів за подібний контент, не кажучи про можливість заробітку на цьому.
То чому дану опцію не поширити на кадри роботи українського ППО?