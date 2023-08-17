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Дунай (87) ПВО (1478) посольство Украины (319) Румыния (898)

Посольство Украины призвало жителей Румынии не выкладывать в соцсети видео работы украинской ПВО у портов на Дунае

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,ізмаїл

Посольство Украины призвало жителей приграничных территорий Румынии не снимать работу ПВО у портов на Дунае, поскольку Россия активно мониторит соцсети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства.

"К сожалению, сегодня наблюдается распространение в социальных сетях и в отдельных СМИ видео относительно дронов по портовой инфраструктуре и работы украинских систем противовоздушной обороны. В современных условиях российской агрессии такие видео несут угрозу не только безопасности функционирования придунайских портов, но и непосредственно гражданскому населению, которое проживает в этом регионе. Российский агрессор активно мониторит интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки", - отметили в посольстве.

Дипломаты обратились к жителям Румынии с просьбой не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в массмедиа, не повышать угрозу жизни людей, работающих и проживающих в городах Придунавья.

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Топ комментарии
+4
Весь світ бачіть відосики з роботою ППО і куди попало з прямими коментарями, одні українці лише не знають і сидять гадають.
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17.08.2023 22:53
+3
Це звернення - пустопорожнє.
Краще домовитись із власниками соцмереж (звісно, крім контрольованих спецслужбами пітьми) про блокування аккаунтів користувачів за подібний контент, не кажучи про можливість заробітку на цьому.
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17.08.2023 22:51
+3
Хоча якщо судити з гігантських руйнувань як на фото можливо ППО там майже немає. Або воно дуже символічне.
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17.08.2023 22:58
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Правила форума Совет форумчан
Це звернення - пустопорожнє.
Краще домовитись із власниками соцмереж (звісно, крім контрольованих спецслужбами пітьми) про блокування аккаунтів користувачів за подібний контент, не кажучи про можливість заробітку на цьому.
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17.08.2023 22:51 Ответить
Але ж для початку потрібно підвести якийсь законодавчий акт.
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17.08.2023 23:00 Ответить
Була б війна Світу, а не однієї України з рашистською пітьмою, то й відповідний акт не забарився.
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17.08.2023 23:04 Ответить
І яке правило вони порушили, щоб отримати блокування?
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17.08.2023 23:02 Ответить
З намаганням фейсбуку автоматизувати процес блокування все виллється у блокування офіційних сторінок ЗСУ, НГУ і поліції і всіх, хто викладає відео з війни.
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17.08.2023 23:06 Ответить
Так фейсбук давно блокує закачані відео, на яких є кадри, що гіпотетично можна трактувати як зображення загибелі людей (пруф-лінки - ні).
То чому дану опцію не поширити на кадри роботи українського ППО?
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17.08.2023 23:14 Ответить
Весь світ бачіть відосики з роботою ППО і куди попало з прямими коментарями, одні українці лише не знають і сидять гадають.
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17.08.2023 22:53 Ответить
Не розумію цієї тяги знімати війну, це ж не шоу якесь.
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17.08.2023 22:55 Ответить
Для них це в диковинку.
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17.08.2023 23:16 Ответить
Від Зе! звичку перейняли. Чому йому можна викладати, а іншим ні?
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20.08.2023 13:01 Ответить
Хоча якщо судити з гігантських руйнувань як на фото можливо ППО там майже немає. Або воно дуже символічне.
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17.08.2023 22:58 Ответить
Справжню оцінку цьому "ппо" (як і всьому клоунському режиму - камарільї) буде дано після війни. Але уже ясно, що єдиний морський транспортний коридор не захищений з повітря. Стріляють стрілецькою зброєю, вночі, наосліп.
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18.08.2023 08:20 Ответить
 
 