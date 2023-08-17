Украина наработала разные аспекты спецтрибунала относительно агрессии РФ: теперь нужно определиться по какой модели его создавать, - МИД
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В вопросе Специального трибунала относительно преступления агрессии России против Украины нужно определиться с тем, как он будет создан - на основе соглашения с ООН или по интернационализированной модели.
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как он выглядит, мы понимаем. Определенные процессуальные вещи мы уже наработали относительно юридических, технических аспектов, участия свидетелей, защиты информации, все остальное. Нам нужен фундамент, потому что пока мы с нашими международными партнерами не определили окончательно фундамент, мы не можем двигаться по другим элементам создания, потому что в зависимости от фундамента могут отличаться определенные надстройки", - сказал он.
Кориневич проинформировал, что обсуждаются две модели фундамента для Специального трибунала: создание на основе соглашения Украины с ООН, к которому будет прилагаться просьба к Генеральной ассамблее ООН, к генеральному секретарю о создании такого трибунала, а также интернационализированная модель.
"Это означает, что этот трибунал базируется на национальной судебной системе Украины. То, что вы называете "гибридом" и это интернационализированный трибунал. То есть это национальная модель, интернализованная с привлечением международных элементов", — пояснил посол Украины.
Он подчеркнул, что государство хочет видеть создание трибунала как легитимного органа с поддержкой международного сообщества.
"Безусловно, создание трибунала как международного органа выглядит так, что оно может иметь больше положительных моментов. Но мы сейчас анализируем все опции", - отметил Кориневич.
Как сообщалось, в коалицию (Core Group) по созданию Специального трибунала относительно преступления агрессии России против Украины вошли представители 38 государств и несколько представителей международных организаций, которые уже провели ряд рабочих встреч.
Украина совместно с партнерами продвигает создание специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины.
Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.
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Я щось пропустив?
(сарказм)
Не зависимо от того когда закончиться война.
Ху&лостан уже сегодня должен знать что его будут Судить!
2. Украина ведет эту работу очень медленно и не системно.
Не используются уже имеющиеся возможности.
Например, почему об этом НЕ говорилось в Арабских эмиратах?
Ведь была трибуна- выходи и говори.
А не оправдывайся, что мы хотим мира, а зу&ло- нет.
G20- выходи и говори о суде над парашей, а не слушай пассивное Бангладеш ее предложения о мире.
3. Пассивность МИДа очевидна. Возможно его сковывает Ермак.
Не эффективность его в работе в этом направлении очень заметна.
Они даже базы не нашли!
4. Стремление Украины создать «международный суд-требунал» наталкивается на нежелание Запада ( включая и Байдена) его создавать.
Они предлагают судить рф на «основе украинского законодательства»- в этом главное препятствие.
Не будем эскалировать… Вы там между собой договоритесь кто, кого и как будет судить…