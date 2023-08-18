США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters
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По информации Reuters, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи F-16 Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.
Сообщается, что Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.
"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", - говорится в письме Блинкену двум официальным лицам.
"Очень важно, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета. Передача самолетов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение", - отметил Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
Байден наказав передати винищувачі F-16 Україні.
Але це відбудеться десь через півроку, після навчання пілотів.
Бо пуйло премiю не даст
нарешті "разверзлись небеса" !
і все ж таки : що заважало зробити це раніше, щоб кацапи знову не влаштовували нам блекаут ?
"To be, or not to be, that is the question", - це принц датський про Україну і надання їй F-16.
І у кількості 4 штуки.
Але ще раніше помийка пригрозить, що надасть обіцяні Ірану СУ-35 і на тому у нас з Ф-16 все стане колом, бо Ізраїль стане на диби. І яне знаю що може запропонувати Байден Ірану в обмін на відмову від Су-35, бо по-перше санкції тільки додають, а по-друге - Іран під тими санкціями давно і його не здивуєш.
Так що якщо і дадуть ті Ф-16 то у гомеопатичних дозах в кастрованому вигляді після погодження з кремлівським вилупком.
"Но ето нє точно." (c)