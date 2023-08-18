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Дания (443) Нидерланды (1384) США (23182) F-16 (300)

США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

f-16

По информации Reuters, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи F-16 Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.

Сообщается, что Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", - говорится в письме Блинкену двум официальным лицам.

Смотрите: Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях. ФОТОрепортаж

"Очень важно, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета. Передача самолетов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение", - отметил Блинкен.
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Топ комментарии
+16
Лід рухається.
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18.08.2023 00:41
+12
Тепер усі будемо спостерігати, що видумуватимуть американці, щоб як найдовше тривала пісня з навчанням пілотів. Перші куплети цієї пісні ми уже почули - для початку пілоти мають досконально вивчити технічну термінологію і це вивчення триватиме цілих 4 місяці, аж до зими. Далі мабуть придумають, що пілоти погано вивчили і не склали іспит, або що пілоти за якимись тестами не відповідають вимогам для польотів, або у них знайдуть якісь невідомі хвороби, чи ще щось. Наше МО назвало це свідомим затягуванням, і зрештою може трапитись так, що потім ми знову почуємо від "союзників" (після того як вони знову про щось домовляться з рашкою), що літачки нам уже не потрібні, або занадто пізно їх надавати, бо ми і так можемо воювати, або щось подібне.
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18.08.2023 00:55
+7
Данці дуже підтримають Україну ,я вже пів року як є членом на кшталт нашої ТРО. В мене в домі є зброя і я маю пільги в праці( вихідний для навчань) за рахунок королівства. Ми працюємо зі складами техніки для ЗСУ з міста Вордінборгу
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18.08.2023 01:03
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Лід рухається.
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18.08.2023 00:41 Ответить
Казав пан - кожух дам, та слово його тепле
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18.08.2023 09:53 Ответить
Таки уламали дядька Сема )
Байден наказав передати винищувачі F-16 Україні.
Але це відбудеться десь через півроку, після навчання пілотів.
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18.08.2023 00:44 Ответить
Хай хоч так, ніж ніяк!
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18.08.2023 00:46 Ответить
так можно патякати сидячи за океаном ...
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18.08.2023 00:50 Ответить
Можете сісти в океан.
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18.08.2023 00:54 Ответить
Не смішно! Для вас війна -це кіно , а ми під обстрілами і сиренами, - гинуть люди, дітки, - молимось кожного дня на ці літаки!!
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18.08.2023 09:24 Ответить
Не для сміху. Війна для більшості українців по світу - це горе, кров і смерті рідного народу. І океан для таких - не водорозділ. І повірте, бачити те ганебне, що відбувається в Україні під час страшної війни, людині зі здоровим глуздом дуже важко. Совість не прокинулась у багатьох в Україні навіть під бомбами під час війни на виживання народу. Щодо літаків: вирішення проблеми треба переводити у практичне русло. Долучаємось, хто як може.
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18.08.2023 17:41 Ответить
Навчання пIлотiв - Це для початку вивчення англiйcкоi мови на рIвнi носIя (так вимагають салiвани з кодлою). Рокiв 5-6. А там ще щось придумають, аби тiльки дати вбити якомога бiльше украiнцiв.
Бо пуйло премiю не даст
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18.08.2023 01:28 Ответить
Про знання мови йдеться, але не на рівні носія. То ж, "років 5-6" - арифметика для не зовсім тверезих. А Ваш чорний гумор про премію заслуговує на премію.
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18.08.2023 05:49 Ответить
Дасть ....але після війни....
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18.08.2023 13:29 Ответить
Ослик і морквинка... Як ці ******* вже ****** ... Гірше москалів мізки на тему тих файтерів виносять. Нам своїх ігнатів не брак, а тут ще якесь ґувно- як не Н-Й-Таймс, то Ройтерс.
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18.08.2023 00:47 Ответить
шкода що в США немає Ф-16 , так би точно дали ...
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18.08.2023 00:48 Ответить
тож штати продають тим країнам новенькі F-35 замість тих F-16, які мають передати Україні.
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18.08.2023 02:02 Ответить
Мабуть щодо ******** ракет та *********** до платформи F-16 у необхідній номенклатурі та кількості вже домовились?
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18.08.2023 08:11 Ответить
Алилуйя !

нарешті "разверзлись небеса" !
і все ж таки : що заважало зробити це раніше, щоб кацапи знову не влаштовували нам блекаут ?
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18.08.2023 00:48 Ответить
Данія знов рулює.
"To be, or not to be, that is the question", - це принц датський про Україну і надання їй F-16.
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18.08.2023 00:49 Ответить
Треба посилювати тиск на БД по усіх напрямках. Поки що нам демонструють маятник.
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18.08.2023 00:50 Ответить
Поки що демонструють дулю з маком
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18.08.2023 01:30 Ответить
Тепер усі будемо спостерігати, що видумуватимуть американці, щоб як найдовше тривала пісня з навчанням пілотів. Перші куплети цієї пісні ми уже почули - для початку пілоти мають досконально вивчити технічну термінологію і це вивчення триватиме цілих 4 місяці, аж до зими. Далі мабуть придумають, що пілоти погано вивчили і не склали іспит, або що пілоти за якимись тестами не відповідають вимогам для польотів, або у них знайдуть якісь невідомі хвороби, чи ще щось. Наше МО назвало це свідомим затягуванням, і зрештою може трапитись так, що потім ми знову почуємо від "союзників" (після того як вони знову про щось домовляться з рашкою), що літачки нам уже не потрібні, або занадто пізно їх надавати, бо ми і так можемо воювати, або щось подібне.
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18.08.2023 00:55 Ответить
Америкоїди скажуть, що вимова англійських слів у наших пілотів недостатньо американська. Бо ж коли слова досить непоганої по милозвучності англійської мови вилітають з рота америкоїда, то таке враження, що у нього під чи над язиком застрягло якесь стороннє тіло: чи то шматок відкушеного члена, чи ціла пачка жувальних гумок, закинута в рот за один раз.
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18.08.2023 13:06 Ответить
Данці дуже підтримають Україну ,я вже пів року як є членом на кшталт нашої ТРО. В мене в домі є зброя і я маю пільги в праці( вихідний для навчань) за рахунок королівства. Ми працюємо зі складами техніки для ЗСУ з міста Вордінборгу
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18.08.2023 01:03 Ответить
Дякуємо Вам. Широ, без Вас бло б неймовірно важко бо россія сильний супротивник
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18.08.2023 06:26 Ответить
Залишається з'ясувати, хто постачатиме Україні F-16. 936 активних літаків, які мають США. Туреччина має 243 літаки. Слідом за ними йдуть Ізраїль 224, Єгипет 218, Південна Корея 167, Греція 153 і Тайвань 136. Разом зі Сполученими Штатами ці країни володіють трьома чвертями світового флоту F-16. Інші європейські країни також мають кілька десятків F-16 на складі, такі як Бельгія 52, Польща 48, Данія 43 і Нідерланди 29.
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18.08.2023 01:04 Ответить
Конституційний суд в обмін на F16. Як колись у 90х, продавець і покупець обома руками одночасно тримають гроші і товар, довірливо дивлячись один одному в очі.
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18.08.2023 01:14 Ответить
Хотя бы десяток ну, да ракет нормальных, чтобы по тушкам достать, эх мечты мечты.
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18.08.2023 01:38 Ответить
Другий акт "марлезонського балету".
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18.08.2023 01:59 Ответить
"Марлезонці" хай краще SAMP-T нададуть, бо Ігнат раз пораз нагадує, що радянський мотлох Х-22 без них не збити.
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18.08.2023 08:00 Ответить
Радянський мотлох Х-22 летить зі швидкістю до 4М та несе майже тону вибухівки. Не слід недооцінювати стару зброю. Якби зрадник кучмо не віддав їх разом з носіями москалям - вони теж не мали б чим їх збивати
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18.08.2023 08:33 Ответить
Ф16 потрібен лише для зброї яку здатен нести і далеким радаром,якщо модифікація нижче 75 то не має сенсу ,сподіваюся модифікація буде належна,тоді російській авіації настане день кабзона
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18.08.2023 03:20 Ответить
Блок 50 - валить СУшки ******* росіянські чудово- ще коли вони не можуть вистрілити
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18.08.2023 06:27 Ответить
Та ще підождіть. Буде вистава з тим які ракети до них даватимуть. До хімарса теж є ракети на 300 км, але нам їх ніхто не дає.
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18.08.2023 08:00 Ответить
Хто б там не іронізував, а на початку війни нам нічого складнішого за "Стінгер" не давали, з розрахунку на партизанську війну в окупованій країні. Ні про ППО, ні про артилерію (а тим більше MLRS) взагалі не йшлося, тим паче про авіацію. Прогрес - штука хоч і невпинна, але нешвидка.
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18.08.2023 08:20 Ответить
Смертв наших воїнів також і на совісті т.з. "світових лідерів". Розтелись вони Ф-16 хоча б до середини весни, то розрекламований контрнаступ дійсно був би контрнаступом
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18.08.2023 08:27 Ответить
Пори при владі Зе та його банда на чолі з бородатою бабушкою, Україні ніхто літаків не дасть.
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18.08.2023 08:37 Ответить
Буде з тими літаками, як з Хаймарсами/АТАКМС. Дадуть якісь ракети ближнього бою а суттєве - ні.
І у кількості 4 штуки.

Але ще раніше помийка пригрозить, що надасть обіцяні Ірану СУ-35 і на тому у нас з Ф-16 все стане колом, бо Ізраїль стане на диби. І яне знаю що може запропонувати Байден Ірану в обмін на відмову від Су-35, бо по-перше санкції тільки додають, а по-друге - Іран під тими санкціями давно і його не здивуєш.

Так що якщо і дадуть ті Ф-16 то у гомеопатичних дозах в кастрованому вигляді після погодження з кремлівським вилупком.
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18.08.2023 08:53 Ответить
Главное что бы бензоколонка не развалилась.
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18.08.2023 10:27 Ответить
вісім років, країна воювала з оркостаном, при цьому наші бариги, постачали танки "оплот" в африку, боєкомплет десятки разів злітало повітря, тому що всі вкрали до нас, влада все 30 років, тупо грабувала країну, і крайній презрватив, окрім шашликів і доріг( які і зараз активно ліплять) нічого для оборони країни не зробив, і треба кланяться в землю для всіх, хто допомагає нам відбитися від цих зашкварених орків, питання треба ставити за адресою, у нас ще все попереду
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18.08.2023 10:38 Ответить
Літаки як і НАТО - то морква, яка прив'язана перед веслюком. Обіцяють, обіцяють, а українці гинуть кожну секунду. А Байден думає....
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18.08.2023 10:57 Ответить
Когда передача? В 2025?
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18.08.2023 11:23 Ответить
Так, в рамках ленд-лізу.

"Но ето нє точно." (c)
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18.08.2023 13:32 Ответить
Шевеліться, хлопці, шевеліться...
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18.08.2023 11:45 Ответить
Нагадує обіцянку власника басейну, що у разі успішних стрибків у басейн буде налита вода
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18.08.2023 13:14 Ответить
 
 