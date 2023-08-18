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Минобороны РФ заявило об отраженной атаке украинского морского дрона кораблями Черноморского флота

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чф,рф,быков,василий

Министерство обороны РФ утверждает, что вечером 17 августа украинский морской беспилотник пытался атаковать в Черном море российские корабли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МО РФ.

"Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что морской дрон не достиг цели, его якобы уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".

Также смотрите: Минобороны РФ опубликовало видео остановки и досмотра сухогруза "Сукра Окан" в Черном море. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
Значить тоне )
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18.08.2023 01:10
+10
Лишись тільки з'ясувати: атака відбити бортом вище вотерлінії чи відбита нижче вотерлінії
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18.08.2023 01:13
+6
Корабли черномордского флота против украинского дрона.
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18.08.2023 01:27
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18.08.2023 01:10 Ответить
"Вася Быков" - унікальний корабель:
ППО у цього, вибачаюсь, "корвета" практично нульова а "...инновационные обводы сказались настолько неудачными, что по скоростным качествам корабль уступает даже бронепалубному крейсеру "Боярин" времён Порт-Артура"
Википедия 😂
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18.08.2023 01:54 Ответить
А что о состоянии здоровья "Василия Быкова" после атаки БЭК напишет Вася Быколог?
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18.08.2023 07:51 Ответить
"Допотопний " казали колись
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18.08.2023 07:56 Ответить
Ну так хоть "Боярин" и спущен на воду в 1901 году, но строили его датчане. А "догоним и перегоним" у рашки получается не очень, мягко говоря...
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18.08.2023 11:42 Ответить
Дед на приеме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
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18.08.2023 01:11 Ответить
Спаплюжили гарний анекдот. Кінцівка в ньому така:
Лікір каже:
- Хворий покажіть язик.
- Ну що ж здоровий орган - говоріть і ви.
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18.08.2023 05:31 Ответить
Лишись тільки з'ясувати: атака відбити бортом вище вотерлінії чи відбита нижче вотерлінії
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18.08.2023 01:13 Ответить
Как то глупо использовать один морской дрон... Если это конечно не отвлечение внимания, для нанесения удара в другом месте.
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18.08.2023 01:13 Ответить
особливо для тамтих ночов "патрульних"
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18.08.2023 01:19 Ответить
Клас !

Вкраду - "ночви".
Я так давно не чула цього слова. Дякую.
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18.08.2023 03:08 Ответить
Логічно. Для російських моряків "ночви" - то гірка правда.
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18.08.2023 12:13 Ответить
У ніч з 17 на 18 серпня жителі Москви чули вибухи

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повідомлення про вибухи у Москві почали надходити після 4:00. Очевидці пишуть про потужні звуки та вібрації, які чули в районі "Москва-Сіті"
Повідомлення про вибухи у Москві почали надходити після 4:00. Очевидці пишуть про потужні звуки та вібрації, які чули в районі "Москва-Сіті", Одінцово, Красногорську та Трьохгірці.
ТАСС: Частково пошкоджено один з павільйонів Експоцентру у центрі Москви. Про це повідомили в екстрених службах
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18.08.2023 05:12 Ответить
Гонево хрюкоцапское
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18.08.2023 01:15 Ответить
Потрібно розрекламовані нашими виробниками морські дрони запускати тепер виключно для приманки. Бо відомі всім візуально. А насправді бойовими робити дрони у вигляді афаліни. Розрекламований нашою владою дрон нарізає круги навколо кацаплавзасобу, вони туди всі погляди скеровують, а дрон-афаліна робить зненацька дірку нижче ватерлінії. Каци на дні. Ми радіємо.
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18.08.2023 01:17 Ответить
Була б хороша розробка дрона на подобі цього, але наприклад при наближенні до цілі на відстані 10- 15 км, він мав вожливість випускати дві торпеди з БК більше 100 кг тротилу, оце було б діло🥲
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18.08.2023 07:13 Ответить
Відомий факт: якщо в москаля рухаються губеня, значить, він бреше.
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18.08.2023 01:21 Ответить
ще ніч попереду.
Не варто було би "питлівому" випробовувати долю і залишатись у морі, бо один дрон може його розвалити навпіл.
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18.08.2023 01:27 Ответить
Корабли черномордского флота против украинского дрона.
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18.08.2023 01:27 Ответить
То - наше море.
Жодних москальських ******** там бути не повинно.
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18.08.2023 03:05 Ответить
Будемо сподіватись - Ердоган не випустить той брухт.
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18.08.2023 03:20 Ответить
Кацапи , ви заслужили на одну і єдину відповідь від нашої країни -
це ідіть на .......уй вслід за своїм кораблем 😡
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18.08.2023 01:28 Ответить
"Невольным виновником инцидента явился обычно столь сдержанный австрийский полковник
Чичерич.
- Смотрите, смотрите! - воскликнул он во время завтрака.-- Наконец мы видим
орудия на железнодорожных платформах.
Все бросились к окнам, но мрачный полковник Одеу заметил:
- Чему вы радуетесь? Ведь русские получают пушки лишь для того, чтобы скорее
передать их японцам!" (А А Игнатьев "Пятьдесят лет в строю")
Так і зараз - кацапи, перед початком повномасштабного наступу на Україну, пригнали третину своїх ВМС в Чорне море для того, щоб ми, з ганьбою для них, їх перетопили! Адже 5 БДК (з 12-ти) та ще кілька кораблів та катерів - або на дні, або стоять в портах з пошкодженнями та нездатні плавать Флагман ЧФ - на дні Флот ховається поза межами своєї головної бази - бо нездатен захистить навіть її - як з моря, так і з неба І це робить "недокраїна" (за їх власним ствердженням) яка навіть повноцінних ВМС не має!
Колись торпеди, підводні човни та авіація витіснили з поля бою "головний калібр" лінкорів А зараз протикорабельні ракети та безпілотники морського базування починають знищувать надводний бойовий флот взагалі - як ударну силу
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18.08.2023 07:05 Ответить
Когда их флагман на дне, то и этим не долго осталось барахтаться
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18.08.2023 01:33 Ответить
А як такий дрон виявляють? Розумію він пластиковий і надводна частина мізерна. Тобто, локатор його не відбиває. Чи вони тепловізорами відслідковують середовище навкруги корабля.
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18.08.2023 01:33 Ответить
Скорей всего акустически и визуально.
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18.08.2023 01:40 Ответить
Є така штука як підводний локатор. Гідроакустика. Бачить косяки риб, окремих дельфінів, китів. Дрон виявити не проблема. Радіус дії правда не дуже але для того щоб знищити дрон який іде на корито достатньо. Тому більшість атак закономірно були є і будуть невдалими. Але це не значить що їх не потрібно проводити.
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18.08.2023 07:48 Ответить
гидролокатор это называется
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18.08.2023 09:01 Ответить
а дронів буде все більше. так що, кацапи, поки ще не пізно, забирайте свої іржаві ******** з Чорного моря і навіть не в Новоросійськ, а через свій Волгодонський канал в Каспійське озеро. при умові якщо вони там пролізуть тим каналом. )
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18.08.2023 01:47 Ответить
Поки корабель відбивається від дронів він не створює загрози цивільним судам. Зважаючи скільки коштує вантаж на контейнеровозі, можна втрачати й по десятку дронів за одну проводку - це все одне буде соті долі одного відсотку вартості вантажу.
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18.08.2023 02:05 Ответить
Десяток дронів разОм потоплять той корабель і він взагалі загрози більше ніколи не створить.
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18.08.2023 02:11 Ответить
Если экипаж не будет щелкать клювом,то такие цели легко уничтожаются штатным вооружением.
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18.08.2023 11:25 Ответить
Вони зазвичай відбивають атаки дронів корпусом судна.
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18.08.2023 02:07 Ответить
А через пару дней наши опубликуют видео прямого попадания....
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18.08.2023 02:13 Ответить
Значить, наші шось підбили.
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18.08.2023 03:04 Ответить
Ніфіга собі! Так ось навіщо у них аж цілий Чорноморський флот! Щоб 1го дрона збити.
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18.08.2023 05:40 Ответить
я вважаю це ******!
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18.08.2023 07:15 Ответить
Атаку одного дрону відбито усіма кораблями ....а якщо буде 10 таких дронів..
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18.08.2023 07:20 Ответить
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18.08.2023 07:35 Ответить
Так саио - всіма кораблями , на таран
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18.08.2023 08:00 Ответить
...инфы крайне мало,видимо Пытливый тонет...
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18.08.2023 08:59 Ответить
 
 