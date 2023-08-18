7 468 41
Минобороны РФ заявило об отраженной атаке украинского морского дрона кораблями Черноморского флота
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны РФ утверждает, что вечером 17 августа украинский морской беспилотник пытался атаковать в Черном море российские корабли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МО РФ.
"Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что морской дрон не достиг цели, его якобы уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".
Топ комментарии
+10 LoraUA
показать весь комментарий18.08.2023 01:10
+10 LoraUA
показать весь комментарий18.08.2023 01:13
+6 Colt
показать весь комментарий18.08.2023 01:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ППО у цього, вибачаюсь, "корвета" практично нульова а "...инновационные обводы сказались настолько неудачными, что по скоростным качествам корабль уступает даже бронепалубному крейсеру "Боярин" времён Порт-Артура"
Википедия 😂
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
Лікір каже:
- Хворий покажіть язик.
- Ну що ж здоровий орган - говоріть і ви.
Вкраду - "ночви".
Я так давно не чула цього слова. Дякую.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Повідомлення про вибухи у Москві почали надходити після 4:00. Очевидці пишуть про потужні звуки та вібрації, які чули в районі "Москва-Сіті"
Повідомлення про вибухи у Москві почали надходити після 4:00. Очевидці пишуть про потужні звуки та вібрації, які чули в районі "Москва-Сіті", Одінцово, Красногорську та Трьохгірці.
ТАСС: Частково пошкоджено один з павільйонів Експоцентру у центрі Москви. Про це повідомили в екстрених службах
Не варто було би "питлівому" випробовувати долю і залишатись у морі, бо один дрон може його розвалити навпіл.
Жодних москальських ******** там бути не повинно.
це ідіть на .......уй вслід за своїм кораблем 😡
Чичерич.
- Смотрите, смотрите! - воскликнул он во время завтрака.-- Наконец мы видим
орудия на железнодорожных платформах.
Все бросились к окнам, но мрачный полковник Одеу заметил:
- Чему вы радуетесь? Ведь русские получают пушки лишь для того, чтобы скорее
передать их японцам!" (А А Игнатьев "Пятьдесят лет в строю")
Так і зараз - кацапи, перед початком повномасштабного наступу на Україну, пригнали третину своїх ВМС в Чорне море для того, щоб ми, з ганьбою для них, їх перетопили! Адже 5 БДК (з 12-ти) та ще кілька кораблів та катерів - або на дні, або стоять в портах з пошкодженнями та нездатні плавать Флагман ЧФ - на дні Флот ховається поза межами своєї головної бази - бо нездатен захистить навіть її - як з моря, так і з неба І це робить "недокраїна" (за їх власним ствердженням) яка навіть повноцінних ВМС не має!
Колись торпеди, підводні човни та авіація витіснили з поля бою "головний калібр" лінкорів А зараз протикорабельні ракети та безпілотники морського базування починають знищувать надводний бойовий флот взагалі - як ударну силу