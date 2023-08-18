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Новости Война в Украине
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Москва (3006) Минобороны РФ (803) дроны (2093)

В Москве слышали взрывы, Минобороны РФ заявляет об уничтожении беспилотника. Поврежден фасад павильона. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 18 августа в Москве были слышны взрывы. Минобороны РФ и местные власти утверждают, что якобы сбит очередной беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"Ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, предварительно, пострадавших нет", - сообщил мэр Москвы Собянин.

"18 августа около 4.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - уверяют в Минобороны РФ.

Читайте: Россия планирует изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году, - WP

Фасад одноэтажного павильона поврежден на 20 "квадратах" после падения беспилотника на Краснопресненской набережной Москвы, сообщили в экстренных службах.

В Москве слышали взрывы, Минобороны РФ заявляет об уничтожении беспилотника. Поврежден фасад павильона 01

По информации "Baza" и Mash, взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити".
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Топ комментарии
+14
пошкоджений фасад і напевно тріснули пару стекол - не тішать такі "успіхи". Марно і дорого
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18.08.2023 06:53
+13
Нихера себе волна Шахедов пошла на Москву..... Если мы раз в неделю будем пару притулкиных моделек отправлять, то уххх! Москвичи нам за это время пару заводов и портов в труху, мы им витрину постеклим.
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18.08.2023 07:07
+13
Москва-2023
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18.08.2023 07:25
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Какая б ни была погода, Хоть дождь, хоть снежная труха - Извечно множество народа. Гуляет по ВДНХа...
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18.08.2023 06:48 Ответить
А орчишский голос то как удивился А нефиг косо криво силами ПВО сбивать!
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18.08.2023 07:22 Ответить
Этонемы, но продолжение следует
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18.08.2023 06:52 Ответить
пошкоджений фасад і напевно тріснули пару стекол - не тішать такі "успіхи". Марно і дорого
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18.08.2023 06:53 Ответить
кацапи зазвичай брешуть, почекаємо більше інфи
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18.08.2023 07:00 Ответить


@tZEinform

·

6h

Влучання БПЛА у 8-ий павільйон Експоцентру. Краснопрєснєнська набережна, Москва Зруйнована стеля на площі біля 50 кв.м Офіційні російські дані - постраждалих немає. Нашо тоді 12 карет "Швидкої" - невідомо😕
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18.08.2023 12:35 Ответить
дякую, друже
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18.08.2023 12:43 Ответить
Есть же выше видео взрыва, вполне хороший.
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18.08.2023 11:42 Ответить
На 10-й секунде просто сильный бабах. И никакие ПВО не изменяли траекторию полёта беспилотника.
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18.08.2023 13:29 Ответить
Водити по лобі оленеводу це непогано, взагалі супер було коли їх військовий завод втомився. Потрібно дати відчути масквічам хоч 1000 долю що відчувають українці- електропідстанції, знеструмте хоча на добу цей мурашник, хай знайомляться зі звуком генератору.
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18.08.2023 14:50 Ответить
Нихера себе волна Шахедов пошла на Москву..... Если мы раз в неделю будем пару притулкиных моделек отправлять, то уххх! Москвичи нам за это время пару заводов и портов в труху, мы им витрину постеклим.
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18.08.2023 07:07 Ответить
Приємно чути таке від кацапа. Справді приємно.
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18.08.2023 07:32 Ответить
Не вимагайте від нього надто багато. Якщо все там деградує, включаючи армію, економіку та культуру, то з чого б пропаганді бути на висоті?
Радянські пропагандисти були моральні виродки, безпринципні сволоти. Одне але...
Дурнів серед них не було. У справу пропаганди набирали найрозумніших.
А ці, лахтинські...
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18.08.2023 07:43 Ответить
Думаю тут як в старому анекдоті. Коли Меншиков запитав посла від Січі чому такого дурака послом прислали то той відповів: розумних послали до розумних а мене до тебе. Ось і він знайде тут свою аудиторію.
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18.08.2023 07:54 Ответить
а чому ви так вважаєш? вроді кличка, ой, прізвище у нього не поступається вашому за "хохольськістю". я от теж на жаль хохол
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18.08.2023 08:16 Ответить
Назва акка взагалі ні про що не каже. Я наприклад чоловік і моє імя Іван а не Люба.
Треба дивитись в корінь. Для початку треба взяти за фундаментальну основу те що кацапи на Цензорі є. Під VPNом. Як факт. Дальше поставити питання навіщо воно їм? Тут будуть дві відповіді. Одна це частково фріки які вважають себе веселими і кмітливими ведуть себе тут як тролі за що їх банять. А інша відповідь ці люди працюють. По методичці. Методички в різний час були різні. Був період коли їх всіх посилали за кораблем дружньо, вони тоді ще любили гугл транслейт, на чому і палились. Бачачи що просунути свою позицію їм не вдається появилась методичка по якій вони вели себе як тролі, тобто фріків яких банили стало більше, вони відкрито вказували що вони москалі і старались глумитись. Це період їх наступу на Бахмут. В людей які стикались з ними появлялось відчуття безнадійності і марності боротьби. І воно б так і продовжувалось якби їм Пригожин не підклав свиню. Їх же фундатор. Бровада з їх боку пропала і появилась методичка ціль якої просувати в маси сприйняття контрнаступу як невдалої затії. Тут один навіть за допомогою калькулятора рахував що з такими темпами просувань треба добру сотню років щоб вийти на кордони до 14 року. І свою аудиторію він знайшов. Коли пішли удари по Москві появилась методичка яка просуває що ці удари нічого не значать, є марною тратою людських грошей, неефективні. Але що цікаво так це те що після закінчення їх бровади на тему Вагнера як богів війни вони почали просувати свої наративи як під виглядом українців, як отой що рахував по калькулятору швидкість звільненя так і як оцей Андрей, який на мої звинувачення в тому що він кацап не відповідає, пише кацапською для того щоб не палитись з перекладом і для того щоб його таки москалем вважали. І все одно з ним погоджувались. Тобто частина тих хто нажав під його коментарем " мені подобається" впевнені що він москаль, там між ними один два бота які працюють разом з ним є для розгону стада додатково.
А потім буде " нам нада поговоріть". Ще трохи рано але до цього іде. Особисто мною така поведінка лахти прогнозувалась ще минулого року коли я ще не був тут Любою. І Андрей чітко лягає в прогнозовані мною рамки поведінки ботви москалської.
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18.08.2023 10:12 Ответить
а, ок. вон тіки шо прочитав заЗе(таки здавали)
тіпа я сумнівався блін.
https://defence-line.org/archives/120021
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18.08.2023 10:34 Ответить
Від себе можу добавити що не розкрита тема відсутності закону про заборону виїзду на який є запит в суспільстві і тема методів проведення загальної мобілізації яка є на період воєного стану. Це підрив довіри суспільства до держави. І як наслідок підрив обороноздатності.
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18.08.2023 11:13 Ответить
слиш мужик, я от реально думаю шо такого в історії не було ще.
мм, Соскін шось казав тіпа ... ну там про "прокляття" індіанця і то шо 911 було на початку 20-ліття, а тут - те ж саме(жертвоприношення?)
просто досить дивно. мені згадується фото Зелі з Трампом - сиділо наше чудо як обісране. Ну і Оман і т.д.
тут і повірити "в пору" шо Всесвіту 7000 років, скоро
ну реально, виглядає як якась.... дія коли приносили в жертву. ну просто той же Рєзнікофф - настільки шо, тупий шоб повірити Хрєніну шо ударна група рашки на білорусі просто прохлаждається??
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18.08.2023 11:30 Ответить
Почитай про московсько- новгородські війни. Я не кажу що історія повторюється, це не так. Але люди не міняються за такий період часу. Зараз ми на місці новгородців під час другої війни. Якщо буде третя то ми повторимо їх дії. А потім новгородців нестало. В ті часи з тими технічними засобами які були тоді доступні на це пішло сто років. Зараз це займе меньше часу. Тому можливо ми остатні покоління живих українців на планеті. Але думаю ні.
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18.08.2023 11:49 Ответить
ага, недавно читав. 15000 вроді пішли на Новгород, там попи зразу вийшли, а потім всі разом весело наблюдали всілякі оці ванягрознєнскіє викрутаси.
нема і ніколи не було шо хтось - 100% добряк, а інший - 100% орк.
правда в історії і не було настільки підлої хріні як рашка\совок.
і, УВАГА - ХТО виродив це лайно?
АГА!!!!
хохли і німці, ой, "кіно" ж і німці то.
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18.08.2023 11:54 Ответить
Ті що тоді вирішили не боротись за свою державу бо олігархи місцеві всіх дістали а царь хороший нічого не наблюдали, а їх діти і онуки так. І проклинали і царя і своїх дідів. Але це їм не допомогло більшість населення було знищено на їх місце заселено рабів московитів. Кажуть зараз в Маріуполі те саме.
А на рахунок утворення союзу то якщо розглядати роль людей поділених на групи за національністю то євреям там місце теж є. Чільне.
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18.08.2023 12:07 Ответить
ну як і зараз. хтось навіть вираховував ймовірніть по національному складу - призначення всяких цих на видатні посади.... ух, та шо ви таки кажете.
статистична просто ймовірність дуже близька до типу 000000004 процента чи відсотка.
"борімось поборемо нам Яхве помагає"
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18.08.2023 12:38 Ответить
Потрібні десятки на кожен день..
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18.08.2023 07:08 Ответить
а Ты садист,хош начальнику пывыо жизнь испортить...Он ж мля старается....
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18.08.2023 08:47 Ответить
"Не слышны в саду даже шорохи...
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18.08.2023 07:08 Ответить
Це все угорці,хочуть щоб цапи побудували угорську школу.
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18.08.2023 07:14 Ответить
"А нас то за чЬто?!?!
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18.08.2023 07:21 Ответить
спецоперація бункерного йде за планом та чітким графіком...
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18.08.2023 07:23 Ответить
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18.08.2023 07:28 Ответить
Москва-2023
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18.08.2023 07:25 Ответить
"Мы русские, с нами бог" Семён Скрепецкий
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18.08.2023 07:26 Ответить
Да уж, рашисты быстрее от смеха умрут.
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18.08.2023 07:37 Ответить
Їм так смішно там у маскві, шо аж трєвожно.
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18.08.2023 07:39 Ответить
судячи із відео мосвічф вони радіють цієї пригоді , як атракціону. по факту воно так їє. цирк якийсь а не атаки
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18.08.2023 07:55 Ответить
Це радіють ті кілька блогерів, які викладають ці відео заради хайпу. Впевнений, що іншим кацапорилим не так радісно.
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18.08.2023 08:07 Ответить
Повністю з вами згодна! Днями пізно ввечері була гроза, точніше початок грози і раптом як бабахне поряд з будинком... Я аж підскочила в кріслі, а син прокинувся від гуркоту... Подивилася в компе-тревоги немае... А це була сильна гроза. Так що не так вже й весело їм там на москві...
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18.08.2023 14:25 Ответить
На одному з наших телеграм каналів нещодавно було від адмінів сповіщення типу "Любі, не лякайтеся, працює грім )" Це під час грози було )
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18.08.2023 14:30 Ответить
Спочатку вони радіють, а потім вони "без паніки" виїджають.
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18.08.2023 12:46 Ответить
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18.08.2023 14:26 Ответить
Радость то какая
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18.08.2023 07:48 Ответить
Навіщо таке взагалі викладати на загальний огляд?от коли там зітруть на болотах порти ГЕС,заводи тоді однозначно порадіємо а так вони нам міста стирають з лиця а ми їм шибки б'ємо якась їботіна і *******
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18.08.2023 08:04 Ответить
Це вибір народу, для ідіотів і так зійде. Тільки одине цікаво, чому саме по москві? Навіть, якщо буде повністю зруйновано москву решта лапотніків тільки радіти будуть. Це не призводить до підвищення рівня сепаратизму, а навпаки обєднує лапотних, бо і в москві триндець, як і по околицях лаптестану.
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18.08.2023 08:17 Ответить
заздрю вам - ви в армії, розробл*єте дрони, запускаєте їх, а не як деякі - пишуть коменти - "чо так мало" "чо не по владивостоку" "Байден чо ми не в НАТО" "Шольц, дай.те ковбаси"
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18.08.2023 08:19 Ответить
капля камінь точить, а короїд деревину
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18.08.2023 08:43 Ответить
Так, це просто якась презентація своєї жалюгідності і безсилля. Вони нам міста стирають, а ми їм шибки вибиваємо... Але лохторат, обдовбаний марахвоном оргазмує на таку " перемогу". Жодного стратегічного об'єкту не знищено, ніби договорняк є не чіпати їх.
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18.08.2023 09:57 Ответить
завод під москвою "феєрверки"?
нє, ти не бачив?
йди, шолі, пару дронів зроби та запусти шоб на 600км. вдарили ТУДИ де ти хочеш.
реально - йди до армії і зроби
а не кизди - чо так мало, наскінулі, Байден дай авіаносців, два, три! а четвертий розпиляємо на яйце Рєзнікоффа
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18.08.2023 12:46 Ответить
Сегодня москвичи работать не будут
На работу придут,конечно
Но только чтобы потрындеть
Про прилет очередного украинского дрона в центр Москвы
Вот так ,потихоньку
Война входит в жизнь каждого москвича
Сначала разговоры на работе про войну
Потом нервный сон
А потом страх
А еще дорожающий доллар
Закрывающиеся границы
И гробы
Которые начнут везти не только в глубинку россии
Но и в Москву
В эту игру,суки русские ,можно играть вдвоем!
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18.08.2023 08:36 Ответить
та, на гробы надеются и уповают, заздрять тим, хто вже отримав гробові
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18.08.2023 11:46 Ответить
В ПВО "непредсказуемая траектория"
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18.08.2023 08:41 Ответить
...эволюция,дроны решили сами летать в Мацкву,чтото им там нравится.....
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18.08.2023 08:42 Ответить
Их притягивает Сколково
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18.08.2023 09:13 Ответить
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18.08.2023 14:28 Ответить
"А город думал ученья идут"
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18.08.2023 09:12 Ответить
Ну що, кацапоїди та ватні хахли, яких тут на Ц чи не 25%, вам вже теж зрозуміло, що ППО вашої Мааскви, культурно кажучи, це жопа? Чи вам мало того факту, що дрони-камікадзе спокійно долітають до самого центру вашої скрєпної дєрьовні.
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18.08.2023 09:14 Ответить
90%, що це робота фсб, аби було чим виправдати обстріли України найближчим часом
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18.08.2023 09:25 Ответить
Кацапи i без цього давно вже ненавидять...
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18.08.2023 14:31 Ответить
Нафиг тратить на Москву когда на юге Раиси коллапс с електричеством....в части Махачкалы нету света уже неделю из-за рухнувших сетей....почему бы не ударить и не добить рапсределительные сети чтобы спровоцировать восстание и майдан в Дагестане?
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18.08.2023 09:38 Ответить
на болотах мацковии энергетика централизованна можно лупить по станциям распределения малыми силами выйдет из строя
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18.08.2023 09:50 Ответить
Вибиті шибки та попалені криші - це й усе, на що ми здатні у відповідь на кацапський террор? Офігенна відповідь і відплата.
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18.08.2023 10:06 Ответить
Рік тому ніхто серед наших громадян не вірив, що по маскві хоч щось прилітати буде. Захід нічого далекобійного не давав, не дає і досі не дозволяє нічим своїм по оркостану пуляти. Рік назад ніхто не думав, що у нас з'являться морські дрони, здатні уражати як здоровезні чорноморські корита, так і той сраний керченський міст. Рік назад ніхто з кацапів не думав, що замість "вазьмьом Кієв за трі дня" буде щось прилітати не тільки по бєлгороду, а і по їх сраній столиці. Тож-процес іде. Тепер уже очевидно, що далі-буде.
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18.08.2023 12:05 Ответить
Это гражданская война на расее
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18.08.2023 10:31 Ответить
Лафа мацковським стікольшикам,бабло прямо з неба падае,звонять зеленому давай ще пукалки присилай.
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18.08.2023 11:49 Ответить
І звідки це терористи у Москві взялись? Сиділи собі кацапи, нікого не чіпали, і на тобі...
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18.08.2023 11:50 Ответить
это Питерская народная республика
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18.08.2023 12:59 Ответить


@tZEinform

·

6h

Влучання БПЛА у 8-ий павільйон Експоцентру. Краснопрєснєнська набережна, Москва Зруйнована стеля на площі біля 50 кв.м Офіційні російські дані - постраждалих немає. Нашо тоді 12 карет "Швидкої" - невідомо.😕
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18.08.2023 12:37 Ответить
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18.08.2023 14:01 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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18.08.2023 14:19 Ответить
 
 