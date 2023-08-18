В Москве слышали взрывы, Минобороны РФ заявляет об уничтожении беспилотника. Поврежден фасад павильона. ВИДЕО
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В ночь на 18 августа в Москве были слышны взрывы. Минобороны РФ и местные власти утверждают, что якобы сбит очередной беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.
"Ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, предварительно, пострадавших нет", - сообщил мэр Москвы Собянин.
"18 августа около 4.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - уверяют в Минобороны РФ.
Фасад одноэтажного павильона поврежден на 20 "квадратах" после падения беспилотника на Краснопресненской набережной Москвы, сообщили в экстренных службах.
По информации "Baza" и Mash, взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити".
Пожалуйста, подождите...
@tZEinform
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6h
Влучання БПЛА у 8-ий павільйон Експоцентру. Краснопрєснєнська набережна, Москва Зруйнована стеля на площі біля 50 кв.м Офіційні російські дані - постраждалих немає. Нашо тоді 12 карет "Швидкої" - невідомо😕
Радянські пропагандисти були моральні виродки, безпринципні сволоти. Одне але...
Дурнів серед них не було. У справу пропаганди набирали найрозумніших.
А ці, лахтинські...
Треба дивитись в корінь. Для початку треба взяти за фундаментальну основу те що кацапи на Цензорі є. Під VPNом. Як факт. Дальше поставити питання навіщо воно їм? Тут будуть дві відповіді. Одна це частково фріки які вважають себе веселими і кмітливими ведуть себе тут як тролі за що їх банять. А інша відповідь ці люди працюють. По методичці. Методички в різний час були різні. Був період коли їх всіх посилали за кораблем дружньо, вони тоді ще любили гугл транслейт, на чому і палились. Бачачи що просунути свою позицію їм не вдається появилась методичка по якій вони вели себе як тролі, тобто фріків яких банили стало більше, вони відкрито вказували що вони москалі і старались глумитись. Це період їх наступу на Бахмут. В людей які стикались з ними появлялось відчуття безнадійності і марності боротьби. І воно б так і продовжувалось якби їм Пригожин не підклав свиню. Їх же фундатор. Бровада з їх боку пропала і появилась методичка ціль якої просувати в маси сприйняття контрнаступу як невдалої затії. Тут один навіть за допомогою калькулятора рахував що з такими темпами просувань треба добру сотню років щоб вийти на кордони до 14 року. І свою аудиторію він знайшов. Коли пішли удари по Москві появилась методичка яка просуває що ці удари нічого не значать, є марною тратою людських грошей, неефективні. Але що цікаво так це те що після закінчення їх бровади на тему Вагнера як богів війни вони почали просувати свої наративи як під виглядом українців, як отой що рахував по калькулятору швидкість звільненя так і як оцей Андрей, який на мої звинувачення в тому що він кацап не відповідає, пише кацапською для того щоб не палитись з перекладом і для того щоб його таки москалем вважали. І все одно з ним погоджувались. Тобто частина тих хто нажав під його коментарем " мені подобається" впевнені що він москаль, там між ними один два бота які працюють разом з ним є для розгону стада додатково.
А потім буде " нам нада поговоріть". Ще трохи рано але до цього іде. Особисто мною така поведінка лахти прогнозувалась ще минулого року коли я ще не був тут Любою. І Андрей чітко лягає в прогнозовані мною рамки поведінки ботви москалської.
тіпа я сумнівався блін.
https://defence-line.org/archives/120021
мм, Соскін шось казав тіпа ... ну там про "прокляття" індіанця і то шо 911 було на початку 20-ліття, а тут - те ж саме(жертвоприношення?)
просто досить дивно. мені згадується фото Зелі з Трампом - сиділо наше чудо як обісране. Ну і Оман і т.д.
тут і повірити "в пору" шо Всесвіту 7000 років, скоро
ну реально, виглядає як якась.... дія коли приносили в жертву. ну просто той же Рєзнікофф - настільки шо, тупий шоб повірити Хрєніну шо ударна група рашки на білорусі просто прохлаждається??
нема і ніколи не було шо хтось - 100% добряк, а інший - 100% орк.
правда в історії і не було настільки підлої хріні як рашка\совок.
і, УВАГА - ХТО виродив це лайно?
АГА!!!!
хохли і німці, ой, "кіно" ж і німці то.
А на рахунок утворення союзу то якщо розглядати роль людей поділених на групи за національністю то євреям там місце теж є. Чільне.
статистична просто ймовірність дуже близька до типу 000000004 процента чи відсотка.
"борімось поборемо нам Яхве помагає"
нє, ти не бачив?
йди, шолі, пару дронів зроби та запусти шоб на 600км. вдарили ТУДИ де ти хочеш.
реально - йди до армії і зроби
а не кизди - чо так мало, наскінулі, Байден дай авіаносців, два, три! а четвертий розпиляємо на яйце Рєзнікоффа
На работу придут,конечно
Но только чтобы потрындеть
Про прилет очередного украинского дрона в центр Москвы
Вот так ,потихоньку
Война входит в жизнь каждого москвича
Сначала разговоры на работе про войну
Потом нервный сон
А потом страх
А еще дорожающий доллар
Закрывающиеся границы
И гробы
Которые начнут везти не только в глубинку россии
Но и в Москву
В эту игру,суки русские ,можно играть вдвоем!
@tZEinform
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6h
Влучання БПЛА у 8-ий павільйон Експоцентру. Краснопрєснєнська набережна, Москва Зруйнована стеля на площі біля 50 кв.м Офіційні російські дані - постраждалих немає. Нашо тоді 12 карет "Швидкої" - невідомо.😕