Враг безуспешно наступал в районе Синьковки, Белогоровки, Богдановки и Белой Горы. За сутки - 33 боестолкновения, - Генштаб

Начались пятьсот сорок первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Покровка, Новодмитровка, Рясное Сумской области и Охримовка, Малая Волчья, Бударки, Строевка Харьковской области.

"На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах Петропавловки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника біли по населенным пунктам: Двуречная, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Куриловка, и Надия Луганской области", - говорится в сообщении.

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В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника біли по 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Зваровка, Федоровка, Раздоловка Донецкой области.

Также отмечается, что в Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Северное, Железное, Дружба Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись біли по более чем 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Степное, Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области", - отмечают в Генштабе.

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На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Днепровское, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

Ранее сообщалось, что враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.