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Новости Война в Украине
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ISW (442) контрнаступление на Юге (280)

Продвижение Сил обороны возле н. п. Роботино имеет большое тактическое значение, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

контрнаступ

Контрнаступление украинских войск вблизи н.п.Роботино (Запорожская область) и Урожайное (Донецкая область) на южном направлении, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.

По мнению экспертов, трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров, второй линии с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава, а также третьей линии тыловых позиций, предназначенной для накопления и сохранения ресурсов.

Предполагается, что прорыв линии обороны в нескольких населенных пунктах может позволить ВСУ начать операции в районах по самым густым минным полям. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут не так сильно заминированы, это, вероятно, будет способствовать стремительному наступлению Украины.

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ISW, хоч із запізненням, почав дивитися відео на ютюбі.
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18.08.2023 07:28 Ответить
Ні не почав - і не почне ( а якщо почне то тоді - то тоді це буде щось з чимось ).
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18.08.2023 07:33 Ответить
Тримаймо кулаки за ЗСУ!
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18.08.2023 07:30 Ответить
Forza, ЗСУ!
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18.08.2023 07:34 Ответить
В такому пеклі - без підтримки з повітря - сунемся вперед -- ніяка армія Світу на це б не рішилась
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18.08.2023 07:37 Ответить
Так кацапи "трохи на сраку сіли" -вони звикли що дальнобійність наших ПЗРК - до 5 км ("Ігла" "Пірун" "Стінгер" А тут задіяли шведський комплекс! А він - на 7-9 км б"є Та ще й з швидкістю надзвуковою (мною вказані - "дозвукові")
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18.08.2023 09:58 Ответить
Роботине, три фарби. ..від голубої до окупації, але ЗСУ в дорозі. Залишайтесь живими
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18.08.2023 07:59 Ответить
******* вони озвучувати очевидне.
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18.08.2023 08:04 Ответить
 
 