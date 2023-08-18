Продвижение Сил обороны возле н. п. Роботино имеет большое тактическое значение, - ISW
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Контрнаступление украинских войск вблизи н.п.Роботино (Запорожская область) и Урожайное (Донецкая область) на южном направлении, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.
По мнению экспертов, трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров, второй линии с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава, а также третьей линии тыловых позиций, предназначенной для накопления и сохранения ресурсов.
Предполагается, что прорыв линии обороны в нескольких населенных пунктах может позволить ВСУ начать операции в районах по самым густым минным полям. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут не так сильно заминированы, это, вероятно, будет способствовать стремительному наступлению Украины.
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