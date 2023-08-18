Россия достигла целей вторжения. Украина не будет к ней так агрессивна, как до войны, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Россия уже достигла целей полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он заявил в интервью пропагандистке Диане Панченко, бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука, сообщает Цензор.НЕТ.

"Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны", - сказал он.

Лукашенко рассказал, как именно, по его мнению, Украина изменится в результате войны.

"Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними нужно выстраивать отношения", - считает белорусский диктатор.

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Также Лукашенко ожидает, что Украина не будет "под дудку танцевать американцев".

По его словам, развязанная Путиным война также будет уроком и для самой России. "И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в частности", - считает Лукашенко.