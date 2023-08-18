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Россия достигла целей вторжения. Украина не будет к ней так агрессивна, как до войны, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Россия уже достигла целей полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он заявил в интервью пропагандистке Диане Панченко, бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука, сообщает Цензор.НЕТ.

"Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны", - сказал он.

Лукашенко рассказал, как именно, по его мнению, Украина изменится в результате войны.

"Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними нужно выстраивать отношения", - считает белорусский диктатор.

Читайте: Отдельные части армии РФ пересекли границу Украины с территории Беларуси, - Лукашенко

Также Лукашенко ожидает, что Украина не будет "под дудку танцевать американцев".

По его словам, развязанная Путиным война также будет уроком и для самой России. "И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в частности", - считает Лукашенко.
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Топ комментарии
+55
Короче, если ему разрушить дом, убить его сыновей, то он станет относится ко мне не так враждебно, даже лучше!?
Ну, что ж - учтём и внедрим этот тезис после того, как разберёмся с рашистами.
Готовься !!!
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18.08.2023 07:57
+36
" Картофельный пюрер" Семён Скрепецкий. Александр Лукашенко - беларуский фюрер с запахом картофельных очисток. На протяжении 30 лет пытается быть Гитлером и Сталиным одновременно, при этом невыносимо воняет гнилой картошкой.
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18.08.2023 07:57
+35
Мабуть бульби переів -- таку дичину нести
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18.08.2023 07:56
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Ми стали білими, та пухнастими. Зовсім миролюбні до кацапів.
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18.08.2023 11:42 Ответить
Тролить вату.
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18.08.2023 12:55 Ответить
лукашко зрозумів у цьому житті одне. Хочеш виглядати розумним - вдягни окуляри, якщо хочеш бути геополітиком, то позуй біля карти. Навіть Гондурасу. Колгоспник ніколи не стане політиком, як і кухарка президентом.
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18.08.2023 13:13 Ответить
Нужно влупить хорошенько бо Мозырскому НПЗ, и Белоруссия не будет больше агрессивной.
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18.08.2023 13:51 Ответить
ну вот выпистит рашек и опять не будет агрессивна
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18.08.2023 14:12 Ответить
У Біблії є таке мудрість - не можна перемогти сильного попередньо його не звязавши. Спочатку була зруйнована гуманітарна безпека, переконання "какая разніца" всупереч совісті і здоровому глузду стало панівним. Українці відчували спорідненість з росіянами, мали спільні цінності мова, культура, церква, історія прихильність була набагато більша ніж росіян до українців. Потім зруйнована інформаційна безпека - українці дивились російські (або проросійські) новини, телевійзійний продукт, відповідні наративи засвоювали. Потім соціально-економічна безпека: росбізнес поглинав найінтересніші куски українського, особливо банківський. Потім дійшло до оборонного, ФСБ захопила інформацію СБУ, фсбешники зайняли керівні посади. Потім капітулянські домовленості. Зміни до конституції. І кінцевий пункт: повномасштабне вторгнення. Отже, перед прямою агресією була агресія мякою силою з ослаблення безпеки. Руйнування безпеки закономірно передувало руйнуванню каховської греблі, Бучі і т.п. Але більшості легше бризкати негативними емоціями на короткочасний подразник, ніж осмислити і засудити прояви ослаблення. Ті політичні сили, які наголошували, що північний сусід - це хижак, стратегічний не партнер, а ворог - з них глузували, називали провокаторами і зробили маргіналами на політичній карті. Тому така реакція на слова цього персонажа мені нагадує реакцію кота, який кидається на палку, яка його б'є, а не на того, хто тримає цю палку. Уроки війни, цілком імовірно, не будуть засвоєні.
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18.08.2023 15:16 Ответить
«Дядя Саша», ты дурак?»
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19.08.2023 05:30 Ответить
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19.08.2023 10:57 Ответить
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