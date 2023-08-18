Общие боевые потери РФ с начала войны – около 256 510 человек (+460 за сутки), 316 вертолетов, 4332 танка, 5193 артсистемы, 8410 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256510 российских захватчиков.

Об этом сообщает ЦензорНЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 256 510 (+460) человек ликвидировано,

танков - 4332 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 8410 (+12) ед,

артиллерийских систем - 5193 (+24) ед,

РСЗО - 714 (+0) ед,

средства ПВО - 486 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),

крылатые ракеты – 1406 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7658 (+17) ед,

специальная техника – 783 (+10).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.