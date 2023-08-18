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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15358) Генштаб ВС (4273) ликвидация (1929) уничтожение (3824)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 256 510 человек (+460 за сутки), 316 вертолетов, 4332 танка, 5193 артсистемы, 8410 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256510 российских захватчиков.

Об этом сообщает ЦензорНЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 256 510 (+460) человек ликвидировано,

танков - 4332 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 8410 (+12) ед,

артиллерийских систем - 5193 (+24) ед,

РСЗО - 714 (+0) ед,

средства ПВО - 486 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),

крылатые ракеты – 1406 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7658 (+17) ед,

специальная техника – 783 (+10).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 256 510 человек (+460 за сутки), 316 вертолетов, 4332 танка, 5193 артсистемы, 8410 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
Вертолёты повели в счёте!
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18.08.2023 08:14
+9
Багато арти, батальйон бруднодупої сволоти, пару вертушок, чудово! Слава ЗСУ, слава Україні!
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18.08.2023 08:03
+6
Літачки ! Літачки ,......
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18.08.2023 08:09
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Багато арти, батальйон бруднодупої сволоти, пару вертушок, чудово! Слава ЗСУ, слава Україні!
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18.08.2023 08:03 Ответить
Тут не тільуи ствольна апта а і міномети врахоауються 120 мм, тюльпани 203 мм, Васильок 80 мм
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18.08.2023 09:36 Ответить
Якщо так, то ці цифри ні про що.
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18.08.2023 09:39 Ответить
Якби по тобі гатили з міномета, і тут його, раптом, накрило, тоді б ти міг казати - про що, чи "ні про що".
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18.08.2023 09:47 Ответить
Все що більше 100мм, Васильки не катять.
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18.08.2023 10:37 Ответить
Якраз катять.Враховується арта більша за калібр 76мм
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18.08.2023 16:55 Ответить
Літачки ! Літачки ,......
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18.08.2023 08:09 Ответить
і танчики
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18.08.2023 08:12 Ответить
Вертолёты повели в счёте!
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18.08.2023 08:14 Ответить
І яка буде відповідь команди *********** літачків? Невже здадуться?
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18.08.2023 08:20 Ответить
Вчора писали що що у боях за Старомайорське ми втратили 31 одиниицю техніки, в тому числі 23 натівських бронетранспортерів з протимінним захистом. А ще загалом від початку контрнаступу 18 танків леопард. Тобто кцапи полюють саме на техніку, бо знають що у нас проблеми з її ремонтом.
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18.08.2023 08:54 Ответить
Кто писал, коношенков?
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18.08.2023 09:41 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/586509-dlya-rf-ce-uspih-zsu-vtratili-31-odinicyu-tehniki-v-bitvi-za-staromajorske-bild
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18.08.2023 10:04 Ответить
мля - фокус консерва кремлядей
от фокуса так воняет куйлом - обходите его стороной
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18.08.2023 11:01 Ответить
Тоді зараз зроблю контрольний постріл у мозок цінителям ЗЕ (це не обов'язково на Вашу адресу). Якщо це фейк, то можна чи ні довіряти "АНТИКОРу", з якого вони черпали і продовжують черпати бруд про баригу порошенка? https://antikor.com.ua/articles/647929-dlja_rf_eto_uspeh__vsu_poterjali_31_edinitsu_tehniki_v_bitve_za_staromajorskoe__bild
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18.08.2023 11:32 Ответить
А ссылка в АНТИКОРЕ - на немецкую Bild.
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18.08.2023 12:14 Ответить
18.08.2023 11:01
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18.08.2023 12:50 Ответить
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/wie-lange-haelt-die-ukraine-das-durch-31-panzer-fahrzeuge-fuer-ein-dorf-verloren-85068330.bild.html
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18.08.2023 13:59 Ответить
Ви, мабуть, не в'їхали, у чому суть мого коменту. Не сліпий, чудово бачу, на кого обидва видання дали посилання
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18.08.2023 14:17 Ответить
Мабуть, тому що це був лише посил на коментар.

Доречи, я вважаю цю інфу цілком можливою. Але щодо видання Bild, то його самі німці характеризують як: "жах, лють, тітьки та прогноз погоди".
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18.08.2023 14:59 Ответить
Згоден.
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18.08.2023 15:12 Ответить
А проблем з ремонтом особового складу в нас немає?!
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18.08.2023 09:42 Ответить
В прошлый раз много вертолётов сбивали в начале наступления, когда кацапам надо было заткнуть дырку в арте.
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18.08.2023 12:16 Ответить
Зеленский продажная Иуда, всё продал и людей на смерть послал . В могилу его за народ украинский.
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18.08.2023 17:14 Ответить
точно, взял и напал на Украину!
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19.08.2023 00:31 Ответить
 
 