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Новости За рубежом
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суд (24699) США (23182) Трамп (3346)

На "после выборов": Адвокаты Трампа просят перенести суд над экс-президентом США на 2026 год

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трамп

Защита бывшего президента США Дональда Трампа предлагает начать судебный процесс над ним по делу о штурме Капитолия в апреле 2026 года.

С соответствующей просьбой они обратились к федеральному судье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На прошлой неделе команда прокурора потребовала, чтобы отбор присяжных начался в декабре, а судебное разбирательство – сразу после праздничных каникул, 2 января 2024 года. По их мнению, рассмотрение этого дела займет не более четырех-шести недель.

Таким образом, прокуратура намерена завершить рассмотрение дела до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2024 года. В свою очередь, защита Трампа, который собирается участвовать в выборах, заинтересована в перенесении рассмотрения дела.

Читайте: Трампу и еще 18 лицам предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу о попытке фальсификации выборов, - NBC

Адвокаты Трампа просят отклонить требование прокурора и назначить разбирательство на апрель 2026 года.

Ожидается, что федеральный судья назначит дату суда во время слушания по этому вопросу 28 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведки западных стран встревожены выборами президента США. Путин попытается затянуть войну до этого времени. Это и есть его план, - CNN

Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам относительно ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.
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Топ комментарии
+28
А давай після електричного стільця. Давай?
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18.08.2023 08:36
+22
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18.08.2023 08:42
+22
Рудого довбня від в'язниці може врятувати тільки обрання президентом, а потім він сам себе "зрозуміє і вибачить". На нари великого шанувальника "золотого дощу"!
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18.08.2023 08:42
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Понять і прастіть...
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18.08.2023 08:33 Ответить
американский женя пирожин - понять простить...
... и в ссылку в Мексику - лазить через стену трампа
... как это напоминает границу польши и бульбы
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18.08.2023 10:58 Ответить
поймут и простят До́нальд Джон Трамп ростов
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18.08.2023 08:35 Ответить
Офуеть. Схоже частині населення земної кулі , яке керуе суспільством , потрібні психіатри . Якщо подивитися на всі інституціі( ОБСЕ ООН ЧК МОК ФІФА і адвокатів)
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18.08.2023 08:36 Ответить
Теж таке враження.
Тільки якщо придивитися, то вони не божевільні. Вони просто вкрай нахабні, пишуть закони під себе і вирішують будь-які справи між собою, поклавши х..р на те, що про них думає решта по суті безправного населення землі.
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18.08.2023 09:26 Ответить
Бизнес добрався до ціх інституцій і тому гроши правлять бал. Якщо би раше не давали встати з колен з іі єнергоносіями і корисними копалинами, то ця нагла гидота не добралась би до лідерів краін, а сиділа би мовчки у своїх болотах. Так що провина у ціеі війни е у всього світу.
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18.08.2023 10:02 Ответить
А давай після електричного стільця. Давай?
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18.08.2023 08:36 Ответить
НЕНАЧАСІ !!!!!
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18.08.2023 11:47 Ответить
"пательня" мабуть нагрівається, починає припікати
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18.08.2023 08:36 Ответить
У двокатов Трампа
Явно нет ГУБОЗАКАТОЧНОЙ машинки
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18.08.2023 08:38 Ответить
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18.08.2023 08:39 Ответить
Нічого не потрібно відкладати. Раніше сяде, раніше вийде, якщо взагалі вийде
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18.08.2023 08:39 Ответить
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18.08.2023 08:42 Ответить
Рудого довбня від в'язниці може врятувати тільки обрання президентом, а потім він сам себе "зрозуміє і вибачить". На нари великого шанувальника "золотого дощу"!
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18.08.2023 08:42 Ответить
це коли він (не дай боже) президентом може стати?
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18.08.2023 08:44 Ответить
У адвокатов Трампа не хватает образования . В мореходку им надо , курсы кораблей изучать .
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18.08.2023 08:48 Ответить
А якщо перенести суд на після смерті Трампа? Може адвокати подумають.
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18.08.2023 08:53 Ответить
Для плаваючих у вологих фантазіях : ТАК І БУДЕ. Трампа виберуть Президентом США, а Україну кинуть під ноги кацапам. Знекрівлену і розкрадену продажною сикливою злодюжною камарільєю з Банкової.
Єдина надія на нашу Армію.
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18.08.2023 08:55 Ответить
Не стогони.
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18.08.2023 09:01 Ответить
А чого не на 2100й?
Як казав Ходжа Насреддін - там або я здохну, або ішак, або султан...
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18.08.2023 08:58 Ответить
Напився, п'яничко, зламав деревце!
Як людям тепер ти поглянеш в лице?!
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18.08.2023 09:00 Ответить
Згідно з третім пунктом 14-ї поправки до Конституції США, особа визнана винною в «заколоті» або «повстанні», може бути позбавлена права балотуватися на пост президента.
Це положення спочатку було розроблено, щоб не дозволити членам повстанської Конфедерації обіймати посади після громадянської війни в США 1861-65 років. Пункт не застосовували більше століття.
Ліберальні групи, такі як Mi Familia Vota і Free Speech for People, тиснули на штати, щоб дискваліфікувати Трампа відповідно до 14-ї поправки. Вони стверджують, що Трамп спровокував повстання проти Сполучених Штатів 6 січня 2021 року, коли група його прихильників увірвалася в Капітолій США, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена.
Пізніше Трампу оголосили імпічмент за підбурювання, але Сенат США його виправдав.
Жодне з інших кримінальних звинувачень проти Трампа не стосується участі в заколоті чи повстанні, що формально дає йому право балотуватись в 2024 році на посаду президента США.
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18.08.2023 09:13 Ответить
А так можна - виберуть президентом - а потім засудять на пожиттєве
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18.08.2023 09:19 Ответить
Он тогда сможет себя помиловать))) я серьезно.
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18.08.2023 09:25 Ответить
А хіба в США президент має вплив на судівську владу
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18.08.2023 09:30 Ответить
Да, он имеет право на помилование, в том числе себя.
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18.08.2023 09:39 Ответить
Так, якщо його засудить федеральний суд. А якщо суд окремого штата - то не має такої можливості. Ось його адвокати ще й намагаються перенести суди у федеральну відповідальність. Поки не вдається, слава богу.
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18.08.2023 09:59 Ответить
Увы, дела о выносе секретных документов - это федеральный суд... Поэтому прокуроры и пытаются "замедлить" дела федеральной юрисдикции и строго отделить их от дел отдельных штатов. Увидим, что получится. В любом случае - это внутреннее дело США.
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18.08.2023 12:13 Ответить
А скількох своїх подєльніків він помилував в кінці минулої каденції не чули, не бачили? От вам і вплив чи не вплив.
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18.08.2023 11:03 Ответить
Помилував . А як же незалежна гілка влади ?
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18.08.2023 11:10 Ответить
Мабуть в деяких випадках не зовсім незалежна.
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18.08.2023 11:14 Ответить
Це мені нагадує анекдот -- маленькии хлопчик заглядає в замочну шпарину в спальню батьків -- а там мати грає на сопілці а тато на губніи гармошці -- і каже -- і оці люди не дозволяють мені колупатися пальчиком в носі
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18.08.2023 11:21 Ответить
Очень интересно
Спасибо,что просвещаете
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18.08.2023 11:52 Ответить
Тупіше не придумаєш.

-Ваша честь, а давайте перенесемо суд.
-а навіщо
- ну щоб підсудний попри усі тяжкі обвинувачення мав шанс стати президентом і уникнути покарання!
-Ну, це треба подумати...
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18.08.2023 09:22 Ответить
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18.08.2023 09:28 Ответить
Українській діаспорі краще вийти на мітинги з гаслами про правосуддя над Трампом і підбурювати на це американців
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18.08.2023 09:32 Ответить
Целого президента США судят..У Зели с интимным дружком Ермаком не меньше багаж преступлений против Украины. Перечислять не стоит ..все знают.Так что им со своей зеленой шоблой приготовиться..После Трампа в медиа появиться вся хитрожопость зелени. А пока видосики воспеваюшие патриотизьму наивеличайшего.Тьфу. мрази...
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18.08.2023 09:47 Ответить
В адвокатів Трампа дивовижно "демократичний" менталітет - сподівають на втручання майбутнього президента США в процес правосуддя...
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18.08.2023 10:06 Ответить
Перенести суд сразу лет на 50 - господи всего делов то.
Нашим судам нужно взять на вооружение.
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18.08.2023 10:23 Ответить
Шлюху ***** на нары !!!
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18.08.2023 10:44 Ответить
Дивно, що цей моральний виродок досі на волі. Дивно і підозріло, як на мене.
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18.08.2023 10:58 Ответить
Оце нахабство! За ґрати тварюку!
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18.08.2023 13:47 Ответить
 
 