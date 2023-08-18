На "после выборов": Адвокаты Трампа просят перенести суд над экс-президентом США на 2026 год
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Защита бывшего президента США Дональда Трампа предлагает начать судебный процесс над ним по делу о штурме Капитолия в апреле 2026 года.
С соответствующей просьбой они обратились к федеральному судье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
На прошлой неделе команда прокурора потребовала, чтобы отбор присяжных начался в декабре, а судебное разбирательство – сразу после праздничных каникул, 2 января 2024 года. По их мнению, рассмотрение этого дела займет не более четырех-шести недель.
Таким образом, прокуратура намерена завершить рассмотрение дела до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2024 года. В свою очередь, защита Трампа, который собирается участвовать в выборах, заинтересована в перенесении рассмотрения дела.
Адвокаты Трампа просят отклонить требование прокурора и назначить разбирательство на апрель 2026 года.
Ожидается, что федеральный судья назначит дату суда во время слушания по этому вопросу 28 августа.
Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.
В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам относительно ненадлежащего обращения с тайными документами.
Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.
Пожалуйста, подождите...
... и в ссылку в Мексику - лазить через стену трампа
... как это напоминает границу польши и бульбы
Тільки якщо придивитися, то вони не божевільні. Вони просто вкрай нахабні, пишуть закони під себе і вирішують будь-які справи між собою, поклавши х..р на те, що про них думає решта по суті безправного населення землі.
Явно нет ГУБОЗАКАТОЧНОЙ машинки
Єдина надія на нашу Армію.
Як казав Ходжа Насреддін - там або я здохну, або ішак, або султан...
Як людям тепер ти поглянеш в лице?!
Це положення спочатку було розроблено, щоб не дозволити членам повстанської Конфедерації обіймати посади після громадянської війни в США 1861-65 років. Пункт не застосовували більше століття.
Ліберальні групи, такі як Mi Familia Vota і Free Speech for People, тиснули на штати, щоб дискваліфікувати Трампа відповідно до 14-ї поправки. Вони стверджують, що Трамп спровокував повстання проти Сполучених Штатів 6 січня 2021 року, коли група його прихильників увірвалася в Капітолій США, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена.
Пізніше Трампу оголосили імпічмент за підбурювання, але Сенат США його виправдав.
Жодне з інших кримінальних звинувачень проти Трампа не стосується участі в заколоті чи повстанні, що формально дає йому право балотуватись в 2024 році на посаду президента США.
Спасибо,что просвещаете
-Ваша честь, а давайте перенесемо суд.
-а навіщо
- ну щоб підсудний попри усі тяжкі обвинувачення мав шанс стати президентом і уникнути покарання!
-Ну, це треба подумати...
Нашим судам нужно взять на вооружение.