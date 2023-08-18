На "после выборов": Адвокаты Трампа просят перенести суд над экс-президентом США на 2026 год

Защита бывшего президента США Дональда Трампа предлагает начать судебный процесс над ним по делу о штурме Капитолия в апреле 2026 года.

С соответствующей просьбой они обратились к федеральному судье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На прошлой неделе команда прокурора потребовала, чтобы отбор присяжных начался в декабре, а судебное разбирательство – сразу после праздничных каникул, 2 января 2024 года. По их мнению, рассмотрение этого дела займет не более четырех-шести недель.

Таким образом, прокуратура намерена завершить рассмотрение дела до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2024 года. В свою очередь, защита Трампа, который собирается участвовать в выборах, заинтересована в перенесении рассмотрения дела.

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Адвокаты Трампа просят отклонить требование прокурора и назначить разбирательство на апрель 2026 года.

Ожидается, что федеральный судья назначит дату суда во время слушания по этому вопросу 28 августа.

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Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам относительно ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.