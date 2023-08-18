Враг обстрелял 2 района Харьковщины, повреждены дома, 1 человек погиб, 1 ранен
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За прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрела г. Купянск, разрушены частный дом и хозяйственные постройки, начались пожары. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранение. Получила медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.
В Волчанске и с. Волчанские Хутора обстрелами повреждены частные жилые дома.
Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двуречная, Кучеривка, Куриловка и другие населенные пункты.
Глава региона также информирует, что идет разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обследовали более 3,9 га территории и обезвредили 81 взрывоопасный предмет.
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