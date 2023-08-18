РФ создает свое информпространство на оккупированных территориях для "размывания украинской идентичности", - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия создает прокремлевское информационное пространство в учебных заведениях на захваченных территориях Украины с целью пропаганды и "размывания украинской идентичности".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Минобороны Британии за 18 августа.
"15 августа заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Донецк, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования", – напоминает ведомство.
Также отмечается, как в Запорожской области оккупационная администрация получила указания из России по внедрению новых стандартов аккредитации учебных заведений. Кроме того, в оккупированных регионах находят работу журналисты из РФ, добавили в ведомстве.
С 1 сентября в школах оккупированных регионов Украины, а также в российских учебных заведениях появится новый учебник по истории России, где превозносят агрессию против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией". Также в этих учебниках Украину описывают как ультратеррористическое государство.
"Целью России является создание прокремлевского информационного пространства в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности", – резюмировало британское Минобороны.
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"Должны поддерживать и развивать", - видео 22 марта 2019
"Слуга народа" ЖЕСТКО заступился за русский язык в Украинском государстве.
Свою позицию кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил в одном из интервью западных СМИ.
Фрагмент беседы с журналистами опубликовали на Youtube-канале юмориста, передает "Диалог.UA". Зеленский заявил, что украинский - государственный язык, но
задача власти "ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ" РУССКИЙ и языки меньшинств, которые "не надо давить".
https://www.dialog.ua/ukraine/174427_1553247830
В этой "юмористической" сценке он оскорбил не только украинского лидера, но и Томос - независимость украинской церкви от Москвы, о которой народ Украины мечтал сотни лет.
Так, он "СПУТАЛ" слова "Томос" и "термос", а пытаясь произнести "автокефалия", начал лаять по-собачьи.
https://www.dialog.ua/ukraine/168679_1546609885
Єдине, що пов'язує окуповані у 2014 регіони з Україною, це соцвиплати з українського бюджету. Подібну ж виплату вони отримують від рф, зазвичай-більшу.
І отримувачі взагалі не зацікавленні у втраті одного з джерел доходу.