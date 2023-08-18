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Новости Война в Украине
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Великобритания (4255) оккупация (9504) пропаганда (3470) внешняя разведка (221)

РФ создает свое информпространство на оккупированных территориях для "размывания украинской идентичности", - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,окупанти,окупація

Россия создает прокремлевское информационное пространство в учебных заведениях на захваченных территориях Украины с целью пропаганды и "размывания украинской идентичности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Минобороны Британии за 18 августа.

"15 августа заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Донецк, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования", – напоминает ведомство.

Также отмечается, как в Запорожской области оккупационная администрация получила указания из России по внедрению новых стандартов аккредитации учебных заведений. Кроме того, в оккупированных регионах находят работу журналисты из РФ, добавили в ведомстве.

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С 1 сентября в школах оккупированных регионов Украины, а также в российских учебных заведениях появится новый учебник по истории России, где превозносят агрессию против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией". Также в этих учебниках Украину описывают как ультратеррористическое государство.

"Целью России является создание прокремлевского информационного пространства в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности", – резюмировало британское Минобороны.

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Топ комментарии
+4
Росія вже 350 років розмиває українську ідентичність і ні як не може розмити. Україна була, є і буде. А Росія в своїх кордонах навряд довго протримається.
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18.08.2023 09:56
+3
Що стосується Бамбасу, то ідентичність там давно розмита і українці покацаплені.
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18.08.2023 09:40
+2
Рашиська росія століттями знищує українську індетичність, знищувалась українська мова ,історія ,культура ,голодомори ,масові виселення мільйонів в сибір ,репресії знищення цвіту нації ,всякі валуєвські циркуляри ,емські укази все це показує росія це наш споковічний ворог вона знищує все українське .Але де наша інформаційна політика ,де патріотичне виховання ? де возвиличування нашої історії наших героїв ?На жаль до влади дорвались ті кому байдужа Україна.
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18.08.2023 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Що стосується Бамбасу, то ідентичність там давно розмита і українці покацаплені.
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18.08.2023 09:40 Ответить
Росія вже 350 років розмиває українську ідентичність і ні як не може розмити. Україна була, є і буде. А Росія в своїх кордонах навряд довго протримається.
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18.08.2023 09:56 Ответить
Ну не скажи, багато українців кацапи перетворили на малоросів.
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18.08.2023 11:12 Ответить
дайте сцыль,сходим на сайты быдлонасекомышей болот мацковии...запустим кой какие програмульки ....
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18.08.2023 10:02 Ответить
vk.ru
ok.ru
mail.ru
yandex.ru
rambler.ru
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18.08.2023 10:09 Ответить
Рашиська росія століттями знищує українську індетичність, знищувалась українська мова ,історія ,культура ,голодомори ,масові виселення мільйонів в сибір ,репресії знищення цвіту нації ,всякі валуєвські циркуляри ,емські укази все це показує росія це наш споковічний ворог вона знищує все українське .Але де наша інформаційна політика ,де патріотичне виховання ? де возвиличування нашої історії наших героїв ?На жаль до влади дорвались ті кому байдужа Україна.
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18.08.2023 10:12 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКА В УКРАИНЕ:

"Должны поддерживать и развивать", - видео 22 марта 2019

"Слуга народа" ЖЕСТКО заступился за русский язык в Украинском государстве.

Свою позицию кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил в одном из интервью западных СМИ.

Фрагмент беседы с журналистами опубликовали на Youtube-канале юмориста, передает "Диалог.UA". Зеленский заявил, что украинский - государственный язык, но
задача власти "ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ" РУССКИЙ и языки меньшинств, которые "не надо давить".

https://www.dialog.ua/ukraine/174427_1553247830
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18.08.2023 10:38 Ответить
В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" Зеленский лично предстал в образе президента Петра Порошенко, выступающего с обращением к народу.

В этой "юмористической" сценке он оскорбил не только украинского лидера, но и Томос - независимость украинской церкви от Москвы, о которой народ Украины мечтал сотни лет.

Так, он "СПУТАЛ" слова "Томос" и "термос", а пытаясь произнести "автокефалия", начал лаять по-собачьи.

https://www.dialog.ua/ukraine/168679_1546609885
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18.08.2023 11:04 Ответить
І ця промосковлена бидлота попри понад 30 років незалежності досі утримує владу, утворюючи антиукраїнський фронт в тилу.
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18.08.2023 10:20 Ответить
Будьмо відвертими, на бімбасі та в Криму це вже вдалося.
Єдине, що пов'язує окуповані у 2014 регіони з Україною, це соцвиплати з українського бюджету. Подібну ж виплату вони отримують від рф, зазвичай-більшу.
І отримувачі взагалі не зацікавленні у втраті одного з джерел доходу.
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18.08.2023 10:29 Ответить
Значить треба щоб вони не встигли розмити.
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18.08.2023 10:39 Ответить
 
 