Вражеские корабли в Черном море нервничают в тревожном ожидании дронов "Малюк", - ОК "Південь"

В настоящее время в Черном море нет ракетоносителей Черноморского флота РФ, из-за опасений атак дронов со стороны Сил обороны вражеская корабельная группировка рассредоточена от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос о ситуации в Черном море, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сравнить это состояние в Черноморском флоте РФ с тем, что в Украине называют "при надії", потому что они в тревожном ожидании "малюка" постоянно нервничают, у них перепады настроения, их укачивает и немного тошнит и они пытаются прятаться за гражданскими судами. Сейчас корабельная группировка Черноморского флота рассредоточена вдоль направления от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска. Прячутся они за районом гражданских судов, который создали искусственно для того, чтобы была такая буферная зона. В своих пунктах базирования они также растянули боновые заграждения. Ракетоносителей на дежурстве нет, очевидно, что они в пунктах базирования и снаряжаются, готовятся к выходу на морские рубежи", – сообщила Гуменюк.

Отвечая на вопрос по ситуации на Керченском мосту, спикер отметила, что движение там остается затрудненным.

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"Крымский мост остается в том же режиме не очень здорового, не очень функционального, не очень нужного и, словом, лишнего. Потому что в его мощностях очень большие дыры, он не может функционировать полноценно. На данный момент время от времени перекрывается и автомобильное движение , и железнодорожное усложнено тем, что создается дополнительный специальный график пуска через него составов, потому что они опасаются перегрузки", – рассказала Гуменюк.