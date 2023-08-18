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Новости Война в Украине
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Вражеские корабли в Черном море нервничают в тревожном ожидании дронов "Малюк", - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

флот,море,рф,чорне

В настоящее время в Черном море нет ракетоносителей Черноморского флота РФ, из-за опасений атак дронов со стороны Сил обороны вражеская корабельная группировка рассредоточена от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос о ситуации в Черном море, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сравнить это состояние в Черноморском флоте РФ с тем, что в Украине называют "при надії", потому что они в тревожном ожидании "малюка" постоянно нервничают, у них перепады настроения, их укачивает и немного тошнит и они пытаются прятаться за гражданскими судами. Сейчас корабельная группировка Черноморского флота рассредоточена вдоль направления от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска. Прячутся они за районом гражданских судов, который создали искусственно для того, чтобы была такая буферная зона. В своих пунктах базирования они также растянули боновые заграждения. Ракетоносителей на дежурстве нет, очевидно, что они в пунктах базирования и снаряжаются, готовятся к выходу на морские рубежи", – сообщила Гуменюк.

Отвечая на вопрос по ситуации на Керченском мосту, спикер отметила, что движение там остается затрудненным.

Читайте: Минобороны РФ заявило об отраженной атаке украинского морского дрона кораблями Черноморского флота

"Крымский мост остается в том же режиме не очень здорового, не очень функционального, не очень нужного и, словом, лишнего. Потому что в его мощностях очень большие дыры, он не может функционировать полноценно. На данный момент время от времени перекрывается и автомобильное движение , и железнодорожное усложнено тем, что создается дополнительный специальный график пуска через него составов, потому что они опасаются перегрузки", – рассказала Гуменюк.
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Топ комментарии
+9
Прям трясуться((( як вже заї...в цей криворагульсьуий марафон
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18.08.2023 10:07
+4
Аплодирую названию украинского морского дрона
МАЛЮК!
Русские с их вечным гигантизмом
Получают пиз...ы
От МАЛЮКА!!!
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18.08.2023 10:09
+3
"вони у тривожному очікуванні "малюка" постійно нервуються, в них перепади настрою, їх захитує і трошки нудить" - ніхто, випадково, не знає, яка у пані Гуменюк заробітна плата? Просто цікаво, скільки ми платимо за оце...
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18.08.2023 10:13
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Прям трясуться((( як вже заї...в цей криворагульсьуий марафон
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18.08.2023 10:07 Ответить
Давайте скажем прямо: ці морськыі дрони-тупиковий напрям військової техніки. Втрати на їх виготовденя набагато перевищують шкоду, яку вони нанесли ворожим кораблям. Стосовно військових кораблів, то вони легко знищують ці морські дрони. Якби ці дрони використовувалися для монтажу на них одного або двох торпедних апаратів і доставки на місце пуску- це була б дійсно загроза для будь-яких кораблів, в тому числі і військових. В теперішньому варіанті морські дрони- це гроші на вітер.
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18.08.2023 10:32 Ответить
Ти дурню пишеш. Вартість дрона порівняно з вартістю корабля така мала що нею можна знехтувати. Навіть якщо треба витрати 100 дронів на один корабель - це незрівнянно мала ціна знищення корабля.
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18.08.2023 12:08 Ответить
Пліснява зелена, ти знаєш ціну морського дрона? Так приведи конкретні цифри, а не звіздоболь на форумі. Ти розумієшся в техніці , як баран в Біблії. Сам дрон коштує немало, а ще навігаційне електронне обладнання і 400 кг вибухівки. Крім того врахуй витрати на персонал, який керує цим дроном, а це військові і програмісти. А якщо врахувати, що з десятків дронів до корабля добирається один, то й сума витран на цю кампанію досягне рівня, який набагато перевищує шкоду, нанесену ворожим кораблям. Тому використання дронів- тупиковий напрям розвитку військової техніки. Але для вашої зеленої плісняви- це кормушка по відмиванню грошей. Тому -то ти й рвеш ср-ку за цю дебільну програму.
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18.08.2023 12:19 Ответить
Д-ле, поки що морськими дронами не знищено ні один ворожий корабель. Ти знищені ворожі кораблі висмоктав з пальця, чи з іншого органу?
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18.08.2023 12:30 Ответить
Аплодирую названию украинского морского дрона
МАЛЮК!
Русские с их вечным гигантизмом
Получают пиз...ы
От МАЛЮКА!!!
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18.08.2023 10:09 Ответить
Лизнула, так лизнула. Умеешь ты лизнуть, Галина Боброва.
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18.08.2023 10:22 Ответить
але не так як ти смокчеш, кацапе
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18.08.2023 12:09 Ответить
Пліснява зелена, замотай скотчем своє гниле вонюче їдало.
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18.08.2023 12:22 Ответить
"вони у тривожному очікуванні "малюка" постійно нервуються, в них перепади настрою, їх захитує і трошки нудить" - ніхто, випадково, не знає, яка у пані Гуменюк заробітна плата? Просто цікаво, скільки ми платимо за оце...
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18.08.2023 10:13 Ответить
какая разница в каком море топить корабли болот мацковии!!!!
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18.08.2023 10:22 Ответить
Что то я запутался Они трусливо прячутся в портах или нервно загружают ракеты для очередной атаки?
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18.08.2023 10:28 Ответить
Ну, не знаю. Я тут почитал про британскую пропаганду в WWII и подумал - может, не существует никакого телемарафона? Сидят в московской студии Гуменюк с товарищами и притворяются ведущими украинского телеэфира, пресс-центром и пр. А все думают, что это украинское TV.

Какое-то оно все терминально-упоротое, как черная пропаганда.
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18.08.2023 10:32 Ответить
Гуменюк по всей видимости не понимает,сути боев и атак на море, военное корыто как ты его не прячь за гражданским оно всегда будет подвержено попаданию,т.к. скорость снаряда больше,чем скорость судна,за заграждения нет смысла проникать,ждите корыта само придет..
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18.08.2023 10:44 Ответить
Во время второї мирової маленьки торпедні катера задавали більше шкоди німцям,чим ці малюки.
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18.08.2023 11:03 Ответить
от цікаво, цей дибільнуватий квартальний "йуморок" у виконанні військових - це дурнувата ініціатива "на місцях" чи все ж конкретні вказвки пропагандонів з оп'и?
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18.08.2023 11:09 Ответить
Це їхня сутність. В нас замість держави тепер бидло шоу, з гумором рівня кацапського аншлага.
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18.08.2023 11:46 Ответить
Якраз в морі вони більш захищені. Дрон з ними в швидкості не зрівняється. От на рейді саме воно. Тому і вивели їх в море.
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18.08.2023 11:21 Ответить
Русня тікає від дронів ЗСУ:
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18.08.2023 11:51 Ответить
Кораблі нервуються, а капітани побздикують. Це вже капець оркофлоту чи треба почекати поки вітер сморід здує? Менше принюхуйтесь, більше їб...те.
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18.08.2023 12:32 Ответить
В будь-якому випадку дрони наші, вітчизняні, і вангую потоплять ще не один корабель. Чудова розробка українських інженерів! Менше звертайте уваги на спікерів, і більше на цей факт. А коли (якщо) підуть підводні в достатній кількості, так то буде взагалі геноцид кацапського флоту.
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18.08.2023 15:00 Ответить
 
 