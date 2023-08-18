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Дания (443) Расмуссен (234) США (23182) F-16 (300)

В Дании подтвердили, что США одобрили передачу F-16, но решение до сих пор не принято

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

f-16

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16. Однако окончательное решение о передаче до сих пор не принято.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV 2.

Расмуссен отметил, что Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине и получила "дружественный ответ".

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты", - заявил он.

Однако Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины пока не принято. Этот вопрос обсуждается с союзниками.

"Решение на этот счет не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Затем речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", - добавил он.

Читайте: США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters

Напомним, по информации Reuters, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.
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Топ комментарии
+9
Схватили, але не ухвалили. Тонка гра.
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18.08.2023 10:08
+7
А куди поспішати? Треба ще обговорити, чи можна стріляти по рашці, чи обговорили усі питання зернової угоди, чи всі з'їздили на ексурсію до Ірпеню....
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18.08.2023 10:04
+5
Так українці 30 років нікуди не поспішали, голосуючи за комуняк і олігархів.
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18.08.2023 10:23
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Правила форума Совет форумчан
А куди поспішати? Треба ще обговорити, чи можна стріляти по рашці, чи обговорили усі питання зернової угоди, чи всі з'їздили на ексурсію до Ірпеню....
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18.08.2023 10:04 Ответить
Так українці 30 років нікуди не поспішали, голосуючи за комуняк і олігархів.
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18.08.2023 10:23 Ответить
Які українці?! В Україні тих українців, якщо й було тисяч триста, вони ні на що не вливали. А креолам українська Україна чужа, вона їх страшить.
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18.08.2023 10:30 Ответить
Українці південно-східної України, які зараз і потерпають від ворожої навали. За які партії там населення голосувало?
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18.08.2023 10:37 Ответить
Населення. Щоб бути українцем, треба жити Україною.
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18.08.2023 10:53 Ответить
Вони жили Україною?
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18.08.2023 11:14 Ответить
Їх меншість. Це проблема несформованости України як нації. "30 років нікуди не поспішали" саме ті, хто голосував на виборах власне проти України.
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18.08.2023 11:17 Ответить
Схватили, але не ухвалили. Тонка гра.
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18.08.2023 10:08 Ответить
А Расмуссен вже був у Бучі?

Пропоную зробити ежерічний Маріупольський Бизнес форум . Проводити його у Карпатах ( до визволення Маріуполя) . Час форума - жовтень листопад ( коли менша заполненість готелів)
Чому маріупольський?

- щоб ім'я Маріуполь всіх було упамяті
- південь України потрібно буде швидко відновлювати і як відпочинок і як бизнес . І лепше одразу починати з *********** технологій і политичних рішень
- у ціх місцях потрібно буде ставити іноземни військові бази ( якщо НАТО виобивается, то може військово морську базу Британії Данії Норвегії )
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18.08.2023 10:12 Ответить
І не відкладаючи далеко, там же, через пару днів провести Кримську платформу. Ну, щоб виглядало ще більш потужно.
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18.08.2023 10:56 Ответить
Підтримую - капля камені точе
ВАЖЛИВО лидерів ( а не спорт інструкторів) бизнесу світу привезти і зацікавити Україною . Тоді підтримка буде потужна. І ВЗАГАЛІ УКРАЇНУ ПОТРІБНО ВИТЯГНУТИ З СОВКОВОГО БОЛОТА - будувати ПЕРЕРБНІ агрокомбінати, заводи з військовий технікою , ******* ферми з класичною музикою, СИРОВАРНІ, автобани , готельні комплекси для відпочинку і т д .
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18.08.2023 12:03 Ответить
Світових лідерів бізнесу будуть секс-інструктори-послиці запрошувати:
https://censor.net/ua/resonance/3390119/poslytsya_ilaschuk_i_choloviky_z_kryminalnym_mynulym_scho_ne_zmogly_sterty_z_internetu

Перелік відбудови гарний, але спочатку треба добудувати фазенди воєнкомам та заступникам комбатів:
https://censor.net/ua/news/3438215/vykryto_posadovtsya_viyiskovoyi_chastyny_yakyyi_zmushuvav_pidleglyh_buduvaty_yiomu_budynok_pid_odesoyu
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18.08.2023 12:16 Ответить
Дивиться за горизонт А гивнюків , маю надію, спецслужби виловлять
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18.08.2023 12:29 Ответить
Конституцією України заборонене розміщення іноземних військових баз.

Я Вам більше скажу, досі чинна "Харківська угода", яка дозволяє розміщення бази чфрф на території України до 2042 року -- у прямому протиріччі з конституцією.
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18.08.2023 12:06 Ответить
А я вам відповім так-досить займатися дискусіями . Україна без европейських іноземних військових баз незахищена перед азиатською і московитською толпою
а зараз , після обстрілів, українці тількі схвалять присутність західних військових баз. І референдум проводити не стоит - хоча московіти будуть підбурювати до цього.

достатнью ВР ПРОГОЛОСУВАТИ за дозвіл розміщувати бази ГАРАНТОВ украінськой безпеки ( причому неподалік кордонів з рашей і біларусью)
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18.08.2023 12:19 Ответить
А ніхто і не дискутує. Мова про те, що у Верховній Раді сидять 350 нероб, які НІХ** не роблять заради законотворчости на благо України.

За "дивним" збігом обставин 70% з цих нероб -- "слуги народу". Незрозуміло тільки, якого.
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18.08.2023 12:39 Ответить
Відео влучання в паРашкінский К-52.....

https://twitter.com/i/status/1692422168301236226
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18.08.2023 10:14 Ответить
Це типу :"Так, так, дати потрібно, безперечно"

- А коли дамо?

-Та хз. Але так, так, дати потрібно, безперечно.
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18.08.2023 10:15 Ответить
Нідерланди точно проведуть передачу, вони довго чекали шансу помститись росіянам за МН17, тому дадуть. А там напевно і Данія підтягнеться.
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18.08.2023 10:16 Ответить
Тільки "десять з гаком о клок" а на болотах чергова потужна пожежа!

Вантажний термінал Новоросійськ. Горять дерев'яні палети на площі 1300 кв.м., місцеві орки повідомляють, що вогонь вже перекинувся на бочки з мастилом. Дим видно із різних куточків міста.

https://t.me/operativnoZSU/110559
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18.08.2023 10:25 Ответить
США офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

Джерело Reuters розповіло, що державний секретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм датським і голландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.

"Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться у листі Блінкена, з копією якого ознайомилося видання.

За словами Блінкена, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні "в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".
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18.08.2023 10:28 Ответить
Не афішуйте,а то ефект літаків так десь в жовтні місяці у небі України повинен нести шок, діарея і страх для орків.
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18.08.2023 10:32 Ответить
Якби мова йшла про діарею серед окупантів, то ракети ATACMS і танки Абрамс уже би захищали демократію на східних кордонах України.
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18.08.2023 11:26 Ответить
В одному реченні, про одне й те ж - "схвалили" і "не ухвалене".
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18.08.2023 10:39 Ответить
США схвалили, але рішення не ухвалене. Ничего не смущает в этом тексте???? Может хвать уже писать эту чушь собачью????
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18.08.2023 10:47 Ответить
Нельзя быстро спешить, а то ещё не дай бог параша развалится.
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18.08.2023 10:50 Ответить
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18.08.2023 11:17 Ответить
Это что бы вы понимали, кто не дает добро на истреьители на самом деле....ибо войнушка должна продолжаться....
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18.08.2023 11:18 Ответить
Саллі впирається.
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18.08.2023 11:47 Ответить
 
 