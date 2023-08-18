В Дании подтвердили, что США одобрили передачу F-16, но решение до сих пор не принято

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16. Однако окончательное решение о передаче до сих пор не принято.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV 2.

Расмуссен отметил, что Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине и получила "дружественный ответ".

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты", - заявил он.

Однако Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины пока не принято. Этот вопрос обсуждается с союзниками.

"Решение на этот счет не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Затем речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", - добавил он.

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Напомним, по информации Reuters, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.