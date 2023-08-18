В Дании подтвердили, что США одобрили передачу F-16, но решение до сих пор не принято
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16. Однако окончательное решение о передаче до сих пор не принято.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV 2.
Расмуссен отметил, что Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине и получила "дружественный ответ".
"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты", - заявил он.
Однако Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины пока не принято. Этот вопрос обсуждается с союзниками.
"Решение на этот счет не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Затем речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", - добавил он.
Напомним, по информации Reuters, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.
Пожалуйста, подождите...
Пропоную зробити ежерічний Маріупольський Бизнес форум . Проводити його у Карпатах ( до визволення Маріуполя) . Час форума - жовтень листопад ( коли менша заполненість готелів)
Чому маріупольський?
- щоб ім'я Маріуполь всіх було упамяті
- південь України потрібно буде швидко відновлювати і як відпочинок і як бизнес . І лепше одразу починати з *********** технологій і политичних рішень
- у ціх місцях потрібно буде ставити іноземни військові бази ( якщо НАТО виобивается, то може військово морську базу Британії Данії Норвегії )
ВАЖЛИВО лидерів ( а не спорт інструкторів) бизнесу світу привезти і зацікавити Україною . Тоді підтримка буде потужна. І ВЗАГАЛІ УКРАЇНУ ПОТРІБНО ВИТЯГНУТИ З СОВКОВОГО БОЛОТА - будувати ПЕРЕРБНІ агрокомбінати, заводи з військовий технікою , ******* ферми з класичною музикою, СИРОВАРНІ, автобани , готельні комплекси для відпочинку і т д .
https://censor.net/ua/resonance/3390119/poslytsya_ilaschuk_i_choloviky_z_kryminalnym_mynulym_scho_ne_zmogly_sterty_z_internetu
Перелік відбудови гарний, але спочатку треба добудувати фазенди воєнкомам та заступникам комбатів:
https://censor.net/ua/news/3438215/vykryto_posadovtsya_viyiskovoyi_chastyny_yakyyi_zmushuvav_pidleglyh_buduvaty_yiomu_budynok_pid_odesoyu
Я Вам більше скажу, досі чинна "Харківська угода", яка дозволяє розміщення бази чфрф на території України до 2042 року -- у прямому протиріччі з конституцією.
а зараз , після обстрілів, українці тількі схвалять присутність західних військових баз. І референдум проводити не стоит - хоча московіти будуть підбурювати до цього.
достатнью ВР ПРОГОЛОСУВАТИ за дозвіл розміщувати бази ГАРАНТОВ украінськой безпеки ( причому неподалік кордонів з рашей і біларусью)
За "дивним" збігом обставин 70% з цих нероб -- "слуги народу". Незрозуміло тільки, якого.
https://twitter.com/i/status/1692422168301236226
- А коли дамо?
-Та хз. Але так, так, дати потрібно, безперечно.
Вантажний термінал Новоросійськ. Горять дерев'яні палети на площі 1300 кв.м., місцеві орки повідомляють, що вогонь вже перекинувся на бочки з мастилом. Дим видно із різних куточків міста.
https://t.me/operativnoZSU/110559
Джерело Reuters розповіло, що державний секретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм датським і голландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.
"Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться у листі Блінкена, з копією якого ознайомилося видання.
За словами Блінкена, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні "в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".