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В разведке США считают, что Украина не сможет достичь ключевой цели контрнаступления этим летом, - WP (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Американская разведка предполагает, что Вооруженные силы во время контрнаступления этим летом не достигнут ключевой цели – деоккупации Мелитополя и разрыва сухопутного коридора между Россией и Крымом, в частности из-за способности РФ защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и окопов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Washington Post, в которой приведены слова собеседников, "знакомых с секретным прогнозом американской разведки", а также неназванных украинских и американских чиновников.

По прогнозам разведки Украина не сможет достичь города Мелитополь. Так, если оценка окажется верной, это означает, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.

"Такая мрачная оценка основывается на способности России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и окопов, и, вероятно, будет побуждать Киев и западные столицы обвинять друг друга в том, почему наступление, на которое были потрачены десятки миллиардов долларов западного вооружения и военной техники, не достигло своих целей", - пишет WP.

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"Россия имеет там три основные оборонных линии, а затем укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, а сможет ли она пробиться сквозь все три и иметь достаточно сил после этого, чтобы развить успех, например, взять Токмак или пойти дальше", - считает Роб Ли, военный аналитик из Института исследования внешней политики.

WP отмечает, что Украина вложила огромные ресурсы в Бахмут, включая человеческие жизни и боеприпасы. Некоторые в администрации Байдена выражают опасения, что  потенциал наступления на юге может быть подорван из-за востока.

Новая оценка разведки совпадает с "секретным февральским прогнозом" США, который, как считается, был "слит" в Discord. В нем говорится, что недостаток оборудования и численности войск может означать, что наступление останется "слишком далеким" от достижения его цели – разрывания сухопутного моста в Крым до августа. В этой оценке Мелитополь или Мариуполь определены как цели "для того, чтобы лишить Россию сухопутного доступа к Крыму".

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Кроме того, Украина решила минимизировать потери и перейти к тактике продвижения вперед небольшими подразделениями на разных участках фронта. Это привело к тому, что летом Украина добилась лишь небольших успехов на разных участках фронта.

"В первую неделю боев (летнего контрнаступления. - Ред.) Украина, несмотря на западную технику, понесла значительные потери, пытаясь прорвать хорошо подготовленную оборону России", - пишет издание.

Благодаря военным играм, проведенным совместно украинскими, британскими и американскими военными, такие потери предполагали, но союзники полагали, что Киев примет это как цену прорыва главной оборонительной линии России.

Один из представителей оборонного ведомства сказал, что Украина может нарушить исторические нормы и продолжить наступление зимой, когда все, включая обеспечение солдат теплом и запасами пищи и боеприпасов, становится намного сложнее.

Но это зависит от нескольких важных факторов, таких как наличие отдыха, необходимого войскам после тяжелого боевого сезона. Это также будет зависеть от того, сколько специализированного оборудования и одежды для холодной погоды у них есть, сказал представитель оборонного ведомства. Но Москва также может превзойти своих конкурентов во время зимних военных операций. Ибо, как отметил представитель ведомства, известно, что россияне способны воевать в холодную погоду", - резюмирует WP.
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Топ комментарии
+27
Не повільніше, ніж навчання на F-16 та надання atacms.
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18.08.2023 11:01
+19
Ну, коли вже сам резніков сказав, тоді таки да...
Про "весільні дрони" ми вже знаємо.
А як він назвав F-16? Святковими чи декоративними?
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18.08.2023 11:14
+14
Без підтримки авіації наступаємо, як можемо. А ви пишіть, коментуйте...
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18.08.2023 11:03
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При існуванні такого фактора,як кротоферма,воно і недивно,що успіху,як і прогресу в цілому,немає.
Будь-хто інший, подбав би про нейтралізацію кротоферми у своїх рядах в першу чергу і не використовував контррозвідку,як піхоту.
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18.08.2023 22:27 Ответить
і що?
мосКАЛі ось також не впорались з "основним завдання" поставленим розвідкою сша по взяттю Києва за три дні! а мосКАЛі між іншим були "втАрой Армієй мірА"!!!! були.....

також хотів би побачити, як наступала би армія сша на мінні поля і окопи без авіації, флоту і найбільшого військового бюджету у світі.....

і кому взагалі прийшла в голову така дебільна думка: наступ по мінних полях? мосКАЛі безперешкодно заїхали в ті міста за декілька годин по дорогах. Тому Україна також має оформити військовий конвой в Мелітополь і в голові колони треба поставити ЗЕрмака, презЕдента і мосКАЛьських попів!!!!
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19.08.2023 02:34 Ответить
Если вкратце, то смысл этой статьи можно перевести яй "Одна бабка сказала ..." Это ни о чём. Я так тоже могу писать статьи на любые темы, и ссылаться на неназванных экспертов.
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19.08.2023 02:41 Ответить
WP, не суйте свой длинный нос в чужие дела. Без сопливых разберутся.
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19.08.2023 04:30 Ответить
Меньше увазі звертайте на західні смі.Там також "зрада" та всьо пропало продається краще ніж правда.Не виключно шо автор відпрацьовує чиїсь гроші.
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19.08.2023 07:45 Ответить
Так ясен х#й! Як же Україна досягне перемоги, якщо ленліз не діє, Україну спеціально обмежують у ***********, озброєнні, намагаються посадити за стіл переговорів із путінім. 👈
"Заморозити конфлікт, як у Кореї" - тільки заморозки не вийде - в Україні немає американських баз!👈
Тобто -Україну американці ( скоріше Байден) зрадили і зливають, тільки не так явно, як Ічкерію - а технічно, потихеньку👈
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19.08.2023 08:30 Ответить
дуже примітивний вкид від кремлівських....)) The Washington Post, у якій наведено слова співрозмовників, "знайомих з секретним прогнозом американської розвідки",

тобто, секретні данні США вже можно розголошувати якимось журналюгам та не боятись суду за державну зраду та розголошення секретної інформації?))) Ну це шапіто)
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19.08.2023 08:44 Ответить
моськовськім вже підгоряє як треба закінчити наш наступ...ось и проплачують усіяких експертів та посадовців 3 ланки на страшні прогнози що ми програємо, що вони влуплять ядеркою, що в них є мільярд дронів в алабузі, що в них є мільярд десантників за уралом, тільки вони їх "поки що не задіяли". Це все ІПСО та маразм, істерика кремля
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19.08.2023 08:46 Ответить
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