В разведке США считают, что Украина не сможет достичь ключевой цели контрнаступления этим летом, - WP (обновлено)

Американская разведка предполагает, что Вооруженные силы во время контрнаступления этим летом не достигнут ключевой цели – деоккупации Мелитополя и разрыва сухопутного коридора между Россией и Крымом, в частности из-за способности РФ защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и окопов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Washington Post, в которой приведены слова собеседников, "знакомых с секретным прогнозом американской разведки", а также неназванных украинских и американских чиновников.

По прогнозам разведки Украина не сможет достичь города Мелитополь. Так, если оценка окажется верной, это означает, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.

"Такая мрачная оценка основывается на способности России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и окопов, и, вероятно, будет побуждать Киев и западные столицы обвинять друг друга в том, почему наступление, на которое были потрачены десятки миллиардов долларов западного вооружения и военной техники, не достигло своих целей", - пишет WP.

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"Россия имеет там три основные оборонных линии, а затем укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, а сможет ли она пробиться сквозь все три и иметь достаточно сил после этого, чтобы развить успех, например, взять Токмак или пойти дальше", - считает Роб Ли, военный аналитик из Института исследования внешней политики.

WP отмечает, что Украина вложила огромные ресурсы в Бахмут, включая человеческие жизни и боеприпасы. Некоторые в администрации Байдена выражают опасения, что потенциал наступления на юге может быть подорван из-за востока.

Новая оценка разведки совпадает с "секретным февральским прогнозом" США, который, как считается, был "слит" в Discord. В нем говорится, что недостаток оборудования и численности войск может означать, что наступление останется "слишком далеким" от достижения его цели – разрывания сухопутного моста в Крым до августа. В этой оценке Мелитополь или Мариуполь определены как цели "для того, чтобы лишить Россию сухопутного доступа к Крыму".

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Кроме того, Украина решила минимизировать потери и перейти к тактике продвижения вперед небольшими подразделениями на разных участках фронта. Это привело к тому, что летом Украина добилась лишь небольших успехов на разных участках фронта.

"В первую неделю боев (летнего контрнаступления. - Ред.) Украина, несмотря на западную технику, понесла значительные потери, пытаясь прорвать хорошо подготовленную оборону России", - пишет издание.

Благодаря военным играм, проведенным совместно украинскими, британскими и американскими военными, такие потери предполагали, но союзники полагали, что Киев примет это как цену прорыва главной оборонительной линии России.

Один из представителей оборонного ведомства сказал, что Украина может нарушить исторические нормы и продолжить наступление зимой, когда все, включая обеспечение солдат теплом и запасами пищи и боеприпасов, становится намного сложнее.

Но это зависит от нескольких важных факторов, таких как наличие отдыха, необходимого войскам после тяжелого боевого сезона. Это также будет зависеть от того, сколько специализированного оборудования и одежды для холодной погоды у них есть, сказал представитель оборонного ведомства. Но Москва также может превзойти своих конкурентов во время зимних военных операций. Ибо, как отметил представитель ведомства, известно, что россияне способны воевать в холодную погоду", - резюмирует WP.