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Новости Война в Украине
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"Выборы" на ВОТ: ГУР МО призывает украинцев предоставлять информацию о коллаборантах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибори,бланк

Главное управление разведки Украины обратилось к гражданам Украины на временно оккупированных территориях и призвало сообщать о причастных к псевдовыборам, организованных РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает Цензор.НЕТ.

В разведке подчеркнули, что целью запланированных на сентябрь фейковых выборов на ВТО является попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", - подчеркнули в ведомстве.

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ГУР призывает граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах. В частности, речь идет об информации о коллаборантах и их кураторах из России (личная информация, адреса, номера автомобиля и телефона и т.п.); так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций; свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Отмечается, что предоставленная информация будет способствовать приближению поражения оккупантов и поможет выявлению пунктов дислокации личного и руководящего состава оккупационных войск, их штабов и пунктов управления, складов боеприпасов и ГСМ; мест размещения и ремонта военной техники, средств РЭР и РЭБ (антенны и локаторы), средств противовоздушной обороны.

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Топ комментарии
+10
А на неокупованих територіях можна надавати інформацію про колаборантів?

Їх тут не менше ніж на окупованих
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18.08.2023 11:31
+4
То вже не до ГУР, а до СБУ ! Хлопці зі Служби божої будуть тільки вдячні
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18.08.2023 11:42
+4
Краще створити анонімний чат, де кожна людина, яка володіє хоч якоюсь інформацією про колобків поділиться у чаті. Будь-яка навіть незначна інформація про колобків може стати корисною, але не будуть же люди за кожною дрібницею звертатися до МО. Та і МО не стане ж одразу все публікувати, що дізнався від інформаторів, а от така інформація краще хай гуляє в мережі, бо вона може спонукати сміливих і відважних взятися за ножа і здійснити правосуддя. Тому краще хай місцеві в комфортних умовах чату активно перетирають колобків, виставляють їх світлини, повідомляють де хто живе і можливо комусь із учасників обговороення поталанить зустріти колобка у белюдному темному місці., бо до кожного ж не приставиш охорону
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18.08.2023 11:57
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Правила форума Совет форумчан
А на неокупованих територіях можна надавати інформацію про колаборантів?

Їх тут не менше ніж на окупованих
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18.08.2023 11:31 Ответить
То вже не до ГУР, а до СБУ ! Хлопці зі Служби божої будуть тільки вдячні
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18.08.2023 11:42 Ответить
Вони ж і призначають керівництво СБУ.
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18.08.2023 11:53 Ответить
Усе по колу
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18.08.2023 11:54 Ответить
Якщо, як ви стверджуєте, що СБУ - колобки, то чого ж тоді СБУ приймає участь у атаках на кацапські кораблі, мости, порти?
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18.08.2023 11:56 Ответить
По-перше, не брешіть - я цього не стверджував. А по-друге, колаборантам в ОПі це ніяк не загрожує.
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18.08.2023 12:55 Ответить
Ваші заяви схожі на прояви шизофренії, вибачте:
- ви стверджуєте, що колобки призначають керівництво СБУ, тобто СБУ колобки теж;
- наступним коментарем ви заперечуєте, що це стверджували;
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18.08.2023 16:48 Ответить
Пийте зеленку - в вас вавки в голові. ))
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18.08.2023 20:16 Ответить
Краще створити анонімний чат, де кожна людина, яка володіє хоч якоюсь інформацією про колобків поділиться у чаті. Будь-яка навіть незначна інформація про колобків може стати корисною, але не будуть же люди за кожною дрібницею звертатися до МО. Та і МО не стане ж одразу все публікувати, що дізнався від інформаторів, а от така інформація краще хай гуляє в мережі, бо вона може спонукати сміливих і відважних взятися за ножа і здійснити правосуддя. Тому краще хай місцеві в комфортних умовах чату активно перетирають колобків, виставляють їх світлини, повідомляють де хто живе і можливо комусь із учасників обговороення поталанить зустріти колобка у белюдному темному місці., бо до кожного ж не приставиш охорону
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18.08.2023 11:57 Ответить
Всі знають кримських коллаборантів. І що? Вони ще з українськими документами як біженці до Европи та США виїджають.
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18.08.2023 11:59 Ответить
 
 