С начала 2023 года Украина потратила около 60% госбюджета на безопасность и оборону, - Минфин
Новости Цензор.НЕТ Экономика
За январь-июль текущего года расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 миллиарда гривен (59,1%).
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
"За первые 7 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 млрд грн или 59,1% от общей суммы. В июле – 150,2 млрд грн", – говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что средства были направлены на денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медицинского обеспечения и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
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а про які важливі статті бюджету ми ще не знаємо?
ЗЄлєнський
накаркав, бідунчик! 👿
Два, три минометных цеха!!!
Ах оставим - Один улыбчивый министр в футболке, которому Хренин провел по губам(мы не нападем! ой, напали, но не мы ), рисующий на салфетках самолетики(от фото вы офигеете) и бросающийся с обьятиями к челам в пиджаках.
И идиотское ссущество тоже в футболке, от фото которого в Вашингтоне хотелось ...... не , просто блевануть. г*споди, ну и ужас, видно сразу шо Зевс умер и вместо себя поставил как там .... кто плохишь то ..... Танатоса шоле?