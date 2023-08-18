С начала 2023 года Украина потратила около 60% госбюджета на безопасность и оборону, - Минфин

За январь-июль текущего года расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 миллиарда гривен (59,1%).

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.

"За первые 7 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 млрд грн или 59,1% от общей суммы. В июле – 150,2 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что средства были направлены на денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медицинского обеспечения и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

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