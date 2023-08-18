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С начала 2023 года Украина потратила около 60% госбюджета на безопасность и оборону, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

деньги,ввп,гроші

За январь-июль текущего года расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 миллиарда гривен (59,1%).

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.

"За первые 7 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 млрд грн или 59,1% от общей суммы. В июле – 150,2 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что средства были направлены на денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медицинского обеспечения и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Читайте: "Дыра" в российском бюджете достигла $29 млрд
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Топ комментарии
+5
з цих 60% розікрали 60%
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18.08.2023 11:49
+4
А решту на асфальт, утримання президента, зарплати депутатів і чиновників
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18.08.2023 11:50
+2
А решту 40% - на телемарафон?
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18.08.2023 11:50
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з цих 60% розікрали 60%
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18.08.2023 11:49 Ответить
Не менше 70% розкрали.
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18.08.2023 12:00 Ответить
Відкриваємо аукціон - ХТО БІЛЬШЕ?! Але від цього точно не стане кща! Тож САМІ обрали (і плювати голосував чи НЕ голосував, ЗА чи ПРОТИ) ВСІ, бо громадяни України, винні компенсувати це з ВЛАСНОЇ кишені, БО - протилежне то програш і НЕМОЖЛИВІСТЬ виправити свої помилки у майбутньому. А кожне зволікання з цим - то додаткові втрачені життя, зруйновані дома і підприємства котрим було можливим запобігти і що НЕ ПОВЕРНУТЬ зекономлені на волонтерстві гроші!!!
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18.08.2023 12:25 Ответить
А решту на асфальт, утримання президента, зарплати депутатів і чиновників
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18.08.2023 11:50 Ответить
А решту 40% - на телемарафон?
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18.08.2023 11:50 Ответить
це з урахуванням виплат на барабани та сковорідки?

а про які важливі статті бюджету ми ще не знаємо?
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18.08.2023 11:52 Ответить
На стадіони, дороги, ласти, барабани та інше.
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18.08.2023 11:58 Ответить
"...але тоді ми будемо мало будувати доріг"
ЗЄлєнський

накаркав, бідунчик! 👿
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18.08.2023 12:01 Ответить
сто патронных заводов!!
Два, три минометных цеха!!!
Ах оставим - Один улыбчивый министр в футболке, которому Хренин провел по губам(мы не нападем! ой, напали, но не мы ), рисующий на салфетках самолетики(от фото вы офигеете) и бросающийся с обьятиями к челам в пиджаках.
И идиотское ссущество тоже в футболке, от фото которого в Вашингтоне хотелось ...... не , просто блевануть. г*споди, ну и ужас, видно сразу шо Зевс умер и вместо себя поставил как там .... кто плохишь то ..... Танатоса шоле?
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18.08.2023 12:01 Ответить
Яйця по 17 входить у цей відсоток?
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18.08.2023 12:05 Ответить
Ясна річ, що більшість, пам'ятаючи як розпилювались кошти на "Велике будівництво" а потім на "боротьбу з короновірусом" отримавши цю інформацію про величезні витрати на оборону задаються питанням - А яка частина з цих коштів пішла на крадівництво, хабарництво, сплату доходів тим хто їх не заслуговує?! Тим більше що нікуди не поділись питання стосовно ВИКРИТИХ зловживань з боку голів ВА, та завищених цін на продовольство та форму, ********** та зброю для ЗСУ і Нацгвардії!!! І хоча праві усі ті хто про це питає все одно це не знімає вимог до громадян країни, що самі собі більшістю голосів обрали ТАКЕ керівництво, продовжувати з ВЛАСНОЇ кишені допомагати захисникам України аби компенсувати свій ВЛАСНИЙ вибір (і це стосується як "непричетних", що байкотували вибори, так і тих хто був проти) та жадібність обраних!!!
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18.08.2023 12:19 Ответить
а сколько по офшорам растеклось, а ермаки и резниковы? яйца по 17 гр из этой оперы
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18.08.2023 12:26 Ответить
Блин, дофига конечно... . Но это война.
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18.08.2023 12:39 Ответить
Якщо крали так, як на яйцях, або на турецьких літніх куртках, які видали за "зимові", то з тих 60% з бюджету 2/3 з тих грошей вже по офшорам Вована "оманського" та Єрмака "крємльовскава" розтикано.
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18.08.2023 13:43 Ответить
потратить и направить - это разные вещи. К сожалению в нашей стране для многих война стала средством заработка.
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20.08.2023 23:55 Ответить
 
 