Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire, - Федоров. ВIДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от Армии дронов".
По его словам, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.
"Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!" - резюмирует Федоров.
Пожалуйста, подождите...
за народное бабло китайские коптерыи рад.
Але питання по стійкості до РЕБ. Якщо гарна, то взагалі чудово.
а може бути, як з добровольцями і їх бажанням без узгодженості вирішити все і одразу...а потом получився іловайський котел
на першому: чи не пробували передати а тоді писдіти та піаритись
бо в Чернігові вже зробили піар виставки дронів
вже шестеро загиблих
а люди знають морду, машину, склад!!!
хочете, *****, щоб прилетіло???
ну чесне слово, нема мозгів
щей фотка з складу
на фронте не к спеху.
Печера Дракона:
От такого за Порошенка точно не було.
Міністр, який отримує фінансування з податків українців пропонує українцям скинутися для підтримки армії. Збори оголошує.
Які претензії тоді до зборів коштів у школах чи полікліниках?
Вони нічого не поплутали? Він міністр - чи волонтер? Країні потрібні безпілотники? Агов, а про що вони думали три роки перед війною? Чому добути в підрозділ "Лелеку" - це квест? Йому розповісти як перед війною згорнулися виробництва "Валькірії" і "Мари", і ледь не зупинилося виробництво "Фурії"? А "Мавік" вже не весільний дрон?
Коротше. Якщо хочете СПРАВДІ забезпечити ЗСУ дронами - донатьте на "Справу громад". Бо справа громад - це "Посейдони", це "Валькірії", це Аутели (в т ч нові), це Матріс-30. Це виробництво FPV-дронів для одного зі спецпідрозділів ЗСУ. Це все - реальні безпілотники. Або донатьте на АрміюСОС - на волонтерів, які створили БПЛА "Валькірія". Це - постачальники перевірені часом. Не міністри, либонь
Донат-платформа "Справа громад" та "Брати по зброї"
Серйозно?
Це навіть не "300 єврейцєв".
Чергове на є балово.
Когда происходит пиар на такой информации, становится опять страшно. Дебилы и придурки, наши ребята гибнут, на минных полях, мы теряем пехоту, и множество человеческих жизней. Даже у Врага начали вкладывать миллиарды в разработку серийного производства дронов, так как это спасает жизни стороны которая производит, и наносит урон стороне у которой нет такого производства. 270 штук... за какой период? это значит, что сборка производится с помощью отвёртки и рук.. группкой людей.
Никто не говорит, что мы должны автомобили производить по 1000 в день, да и завод аналогичный Тесла, строить за пол года... Но прошло полтора года, и выйти на объём в несколько тысяч дронов в день, можно было и жизненно необходимо. И бить не только по технике, но и по живой силой врага самими фпв дронами... Вообще логика непонятна, в этом направлении.
- бюджетні кошти проср*ли з користью для зекоманди;
- бізнес кошмарять як ворогів, але з зиском для мономерзоти;
- руйнуючи ЗСУ заробляють на мобілізації (допомагаючи уникнути її);
- та ще й на чужі гроші (населення) намагаються брудні лапи накласти.
Шкода, що Юрій Бутусов вважає, що михайло федоров схожий на людину! воно - звичайне зе, підле але трохи розумніше за монотупість.