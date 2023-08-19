РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4651 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
8 258 46
Федоров Михаил (423) дроны (2093)

Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire, - Федоров. ВIДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от Армии дронов".

По его словам, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

"Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!" - резюмирует Федоров.

Смотрите: "Операція Єдність": стартовал масштабный сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе для фронта. Уже собрано 40 млн грн. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Дмитро Чекалкин

Печера Дракона:
От такого за Порошенка точно не було.
Міністр, який отримує фінансування з податків українців пропонує українцям скинутися для підтримки армії. Збори оголошує.
Які претензії тоді до зборів коштів у школах чи полікліниках?
Вони нічого не поплутали? Він міністр - чи волонтер? Країні потрібні безпілотники? Агов, а про що вони думали три роки перед війною? Чому добути в підрозділ "Лелеку" - це квест? Йому розповісти як перед війною згорнулися виробництва "Валькірії" і "Мари", і ледь не зупинилося виробництво "Фурії"? А "Мавік" вже не весільний дрон?
Коротше. Якщо хочете СПРАВДІ забезпечити ЗСУ дронами - донатьте на "Справу громад". Бо справа громад - це "Посейдони", це "Валькірії", це Аутели (в т ч нові), це Матріс-30. Це виробництво FPV-дронів для одного зі спецпідрозділів ЗСУ. Це все - реальні безпілотники. Або донатьте на АрміюСОС - на волонтерів, які створили БПЛА "Валькірія". Це - постачальники перевірені часом. Не міністри, либонь
показать весь комментарий
18.08.2023 13:33
+14
Більше 400 мільйонів гривень люди назбирали. А де решта? Це вся "Армія"?
показать весь комментарий
18.08.2023 13:08
+10
За це "жаль" додатково загине 10-20 тисяч наших бійців, і ще 10-30 тисяч стануть інвалідами.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чим орківські дрони будете збивати незабаром? Орки, на відміну від вас, нажаль, організували виробництво безпілотників набагато швидше.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:03 Ответить
То і була ціль заморозити виробництво дронів як зривали усі оборонні замовлення з 2019 року до самої війни. ЗЕрмаковсько Аграхіиіїчне діло живе і процвітає. Не даром Татарова і інше шобло сидить на керівних посадах
показать весь комментарий
18.08.2023 13:23 Ответить
тут не изготовление, а максимум - сборка, хотя скорее всего - тупо покупка и мини-переделка. было б изготовление - то можно было бы говорить о расширении ежемесячного производства\количества или, там, удешевлении единицы и т.п. тут аж цельный министр покупает 270 штук за народное бабло китайские коптеры и рад.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:02 Ответить
Теплаки - це дуже добре. Час нічних кошмарів русні.
Але питання по стійкості до РЕБ. Якщо гарна, то взагалі чудово.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:04 Ответить
нема стійкості до РЕБів,
показать весь комментарий
18.08.2023 17:01 Ответить
Бачили результати випробувань?
показать весь комментарий
18.08.2023 17:09 Ответить
самі тестували
показать весь комментарий
18.08.2023 19:17 Ответить
Тоді погано.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:18 Ответить
сподіваюсь, вони щось змінили
показать весь комментарий
19.08.2023 09:40 Ответить
Більше 400 мільйонів гривень люди назбирали. А де решта? Це вся "Армія"?
показать весь комментарий
18.08.2023 13:08 Ответить
Краще б віддали їх Мадяру: в 10 раз більше дронів би получилось. В нього вони десь по 500 долларів, тобто меньше 20 тис. грн. Тобто 400 млн. грн. стали би 20 000 дронів
показать весь комментарий
18.08.2023 13:12 Ответить
это совсем другие дроны. Многоразовые "бомбардировщики" аж с 15 кг боевой нагрузки. Вопрос, конечно, что у них с устойчивостью к РЭБу
показать весь комментарий
18.08.2023 13:17 Ответить
Згоден з вами. Але думаю, що краще сотня дешевих дронів, ніж один хороший але дорогий. А ще краще - і дешеві, і дорогі одночасно, замість тієї дороги на Закарпатті за майже 1 млрд. грн
показать весь комментарий
18.08.2023 13:23 Ответить
Сергію, ви на кого тут клаву відкрили? Там планує звести новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель", пов'язане з соратником Ігоря Коломойського, нардепом Ігорем Палицею. Джерело: https://censor.net/ua/n3437959
показать весь комментарий
19.08.2023 13:34 Ответить
имхо - тупо китай, переклейка. даже коробочки. может конечно наши поставили там тепловизор, пару сервиков для скидки бп, или - в чем у меня большие сомнения - переделали управление и по. хотя как минимум клепать "скелет" как для коптеров так и для самолетов-беспилотников, а также моторы (как минимум - электро) много мозгов, усилий и бабла - на уровне государства (даже в десятках тысяч экземпляров) - не надо.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:26 Ответить
Понятно, что собрано оно всё из готовых китайских комплектующих. Делать свои платы и разрабатывать ПО слишком сложно, нужны другие объёмы.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:32 Ответить
логику конечно бы "не смогли" в любом случае. а вот все остальное - при желании - вполне (и ПО - тоже, у нас вроде как программистов было аж перебор). но судя по цене и количеству с Китая едет эта дура практически целиком (ну, еще украли на труды непосильные сколько-там).
показать весь комментарий
18.08.2023 13:45 Ответить
Логику - это чипы? Естественно, про них речь не идёт. Но можно покупать чипы у разных производителей по всему миру и самостоятельно изготавливать на их базе готовые платы управления. Но это тоже достаточно серьёзный уровень. С ПО, я думаю, тоже не всё так просто, т.к. времени на разработку и тестирование уже нет.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:57 Ответить
ПО студент конечно тебе не напишет за пару дней (хотя - хз), но ничего сложного там нет на самом деле (если конечно делать, а уж как 1,5 года войны, уже б и поправили все). также и с каркасом\двигателями. грустно все это.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:09 Ответить
орк будит засипать вкчно ьщасливо с міслью что его задвухсотили дроі с китайскими микросхемами . побольше- попольше дедайте их парни
показать весь комментарий
18.08.2023 13:48 Ответить
а ви думаєте, що їх теж за 3 дні можна виробити...
показать весь комментарий
18.08.2023 13:15 Ответить
Люди розробили вдалі дрони, і по гаражах клепають, та на фронт возять. І не 270 за більше як рік обіцянок. І всі ці винахідники говорять одне. Як не звертались до владних - повний ігнор. Готові віддати державі, бо спроможності роботи в гаражі закінчились. Далі на конвеєр, і на фронт. Але всі звернення залишаються без ніякої відповіді і пояснення. І таких розробок багацько. Дешеві для випуску, і ефективні в роботі.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:56 Ответить
в тому й проблема, дешеві і готові, а вкрасти як? тому й ігнор, тому й купують незрозуміло що і в кого за всі гроші. от у обригамії є свій цех по збиранню дронів, шмарклент теж вже мабуть має пару, от там і будуть купувати. їм не треба, щоб Україна виграла війну.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:32 Ответить
може арахамії протів...тіпа вони за дрони в отвєтє...
а може бути, як з добровольцями і їх бажанням без узгодженості вирішити все і одразу...а потом получився іловайський котел
показать весь комментарий
18.08.2023 15:33 Ответить
Решту розікрали на престижні авто.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:15 Ответить
це питання на другому місці
на першому: чи не пробували передати а тоді писдіти та піаритись
бо в Чернігові вже зробили піар виставки дронів
вже шестеро загиблих
а люди знають морду, машину, склад!!!
хочете, *****, щоб прилетіло???
ну чесне слово, нема мозгів
щей фотка з складу
показать весь комментарий
19.08.2023 13:57 Ответить
Якщо, так буде продовжуватись,-Йермак його звільнить...
показать весь комментарий
18.08.2023 13:10 Ответить
Радує що хоч хтось із влади працює у напрямку дронів. Жаль що МО втратило стільки часу.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:11 Ответить
За це "жаль" додатково загине 10-20 тисяч наших бійців, і ще 10-30 тисяч стануть інвалідами.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:15 Ответить
для видосика все собрать в одном месте в захламленном состоянии - это святое. по канонам, как показывает высшее руководство. на фронте не к спеху.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:18 Ответить
Дмитро Чекалкин

Печера Дракона:
От такого за Порошенка точно не було.
Міністр, який отримує фінансування з податків українців пропонує українцям скинутися для підтримки армії. Збори оголошує.
Які претензії тоді до зборів коштів у школах чи полікліниках?
Вони нічого не поплутали? Він міністр - чи волонтер? Країні потрібні безпілотники? Агов, а про що вони думали три роки перед війною? Чому добути в підрозділ "Лелеку" - це квест? Йому розповісти як перед війною згорнулися виробництва "Валькірії" і "Мари", і ледь не зупинилося виробництво "Фурії"? А "Мавік" вже не весільний дрон?
Коротше. Якщо хочете СПРАВДІ забезпечити ЗСУ дронами - донатьте на "Справу громад". Бо справа громад - це "Посейдони", це "Валькірії", це Аутели (в т ч нові), це Матріс-30. Це виробництво FPV-дронів для одного зі спецпідрозділів ЗСУ. Це все - реальні безпілотники. Або донатьте на АрміюСОС - на волонтерів, які створили БПЛА "Валькірія". Це - постачальники перевірені часом. Не міністри, либонь
показать весь комментарий
18.08.2023 13:33 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:59 Ответить
Більшість моїх донатів йде саме сюди. Вже зібрав колекцію сувенирів звідти:

Донат-платформа "Справа громад" та "Брати по зброї"
показать весь комментарий
18.08.2023 15:07 Ответить
на водні дрони збір коштів оголошував президент особисто...тоді багато популярності таким чином зібрав притула
показать весь комментарий
18.08.2023 15:35 Ответить
Повезло что туда ракета не залетела.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:54 Ответить
Головне щоб ШОУрма отримав 300+ мільйонів за віртуальну електрику, а народ скинеться на дрони сам. На дрони не жалко, а чи не було б краще 400 млн від народу і ще 300 млн від держави щоб у ШОУрми морда не тріснула
показать весь комментарий
18.08.2023 14:15 Ответить
270?!!
Серйозно?
Це навіть не "300 єврейцєв".
Чергове на є балово.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:47 Ответить
270 дронов.. ну полтора года войны прошло.. Масштабы поражают и не в лучшую сторону. В час? - если 270 дрончиков в час.. то это не сильно для победы хорошее количество, этого не достаточно.
Когда происходит пиар на такой информации, становится опять страшно. Дебилы и придурки, наши ребята гибнут, на минных полях, мы теряем пехоту, и множество человеческих жизней. Даже у Врага начали вкладывать миллиарды в разработку серийного производства дронов, так как это спасает жизни стороны которая производит, и наносит урон стороне у которой нет такого производства. 270 штук... за какой период? это значит, что сборка производится с помощью отвёртки и рук.. группкой людей.

Никто не говорит, что мы должны автомобили производить по 1000 в день, да и завод аналогичный Тесла, строить за пол года... Но прошло полтора года, и выйти на объём в несколько тысяч дронов в день, можно было и жизненно необходимо. И бить не только по технике, но и по живой силой врага самими фпв дронами... Вообще логика непонятна, в этом направлении.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:37 Ответить
Здесь не маленькие дрончики-камикадзе; а здоровенные, многоразовые дроны-бомбардировщики с топовой видеокамерой и с тепловизором. Разницу чуете? Или нет?...
показать весь комментарий
18.08.2023 21:22 Ответить
Яка талановита команда у владі:
- бюджетні кошти проср*ли з користью для зекоманди;
- бізнес кошмарять як ворогів, але з зиском для мономерзоти;
- руйнуючи ЗСУ заробляють на мобілізації (допомагаючи уникнути її);
- та ще й на чужі гроші (населення) намагаються брудні лапи накласти.
Шкода, що Юрій Бутусов вважає, що михайло федоров схожий на людину! воно - звичайне зе, підле але трохи розумніше за монотупість.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:58 Ответить
Єдиний міністр який робить корисні речі і досягає поставлених цілей. Що Дія, що дрони, воно все працює і непогано працює. Я б на місці ЄС до нього придивився і перетяг з Зе команди до себе. Принаймні він не фігурує в корупційних скандалах, а робить корисності.
показать весь комментарий
19.08.2023 00:49 Ответить
угу, свята невинність та не ДІЯвий як вся ОПа.
показать весь комментарий
19.08.2023 13:39 Ответить
Оснастити ці дрони стріляючим пристроєм з відповідним прицілом і розстрілювати з повітря міни на мінних полях. Було відео, як вони нагріті на сонці світяться у тепловізорі, наче ліхтарики на ялинці.
показать весь комментарий
19.08.2023 13:09 Ответить
 
 