США могут принять меры против Турции, если она продолжит помогать РФ обходить санкции, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Соединенных Штатов могут принять меры против турецких компаний и правительства из-за помощи России в обходе международных санкций.
Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
США хотят добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, но не вводить против нее санкций.
"Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам", – сказал изданию западный дипломат, имея в виду переговоры правительства США с турецким государственным и частным сектором.
"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкие компании подвергаются санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках", – добавил он.
США еще в прошлом году пригрозили турецким компаниям наказанием за обход санкций, а также подчеркнули, что ситуация вредит двусторонним отношениям.
Отметим, что Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за войны, несмотря на поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Перед Прєдсєдатєлєм та Раджою 😂
виключно помідорами, звісно.
незрозуміло чому США так нервують 😕
а ще у урусов є шайтан-арба Армата 😂
Спочатку виробництво Шахедів перенесли до Татарстану, з 1 липня запустивши першу чергу.
А 16 серпня уряд США запропонував зняти з Ірану частину обмежень в обмін на ненадання рф дронів. Рішення просто на часі
Впевнений, тут буде щось ну дуже-дуже страшне. За іранським сценарієм
Чи будуть часи, коли Західні імпотенти вилікують імпотентність і зможуть діяти? Своєчасно, ефективно, впевнено.
Иран, Китай, Беларусь, Казахстан, Турция, Узбекистан... Не в первый раз уже, а постоянно.
Обычна схема. Делается заказ транзитом через наРФию. Кладут нужный наРФии груз. Во аремя проезда по территории, груз меняется на кирпичи, допустим и едет в место назаначения...
США этого не знали? Теперь, считайте, что знаете!
Весь транзит через наРФию надо запрещать!