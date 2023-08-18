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Новости За рубежом
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Россия (91256) санкции (10615) США (23182) Турция (3231)

США могут принять меры против Турции, если она продолжит помогать РФ обходить санкции, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

Власти Соединенных Штатов могут принять меры против турецких компаний и правительства из-за помощи России в обходе международных санкций.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

США хотят добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, но не вводить против нее санкций.

"Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам", – сказал изданию западный дипломат, имея в виду переговоры правительства США с турецким государственным и частным сектором.

Читайте: Россия продает нефть по цене, превышающей потолок, установленный G-7, - Financial Times

"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкие компании подвергаются санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках", – добавил он.

США еще в прошлом году пригрозили турецким компаниям наказанием за обход санкций, а также подчеркнули, что ситуация вредит двусторонним отношениям.

Отметим, что Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за войны, несмотря на поддержку Украины.

Также читайте: США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за связи с Северной Кореей
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Топ комментарии
+9
турки хочуть сісти на... і рибку з,їсти... головне для них бабло.., з таким підходом вони десятиліттями в ЄС пруться... і все без результату.
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18.08.2023 14:04
+6
Треба визнати, що цей султанчик передав НАМ такого типу безпілотники, які США не наважуються дати і зараз, і багато ще *********** і техніки без жодних умов не бити по території РФ
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18.08.2023 14:07
+5
Всі ці шльондрі тупо заробляють бабло на всі боки. І тільки пересічні українці повірили в існування рожевого світу з якимись цінностями.
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18.08.2023 14:07
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Мальчик-султанчик для показового биття.

Перед Прєдсєдатєлєм та Раджою 😂
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18.08.2023 14:02 Ответить
Треба визнати, що цей султанчик передав НАМ такого типу безпілотники, які США не наважуються дати і зараз, і багато ще *********** і техніки без жодних умов не бити по території РФ
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18.08.2023 14:07 Ответить
і має з рашкою товарообіг на 100 (💯!!!!) млрд. дол.
виключно помідорами, звісно.
незрозуміло чому США так нервують 😕
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18.08.2023 14:14 Ответить
дав томущо у нас контрактів і спільних проектів по тимже безпілотникам КУПА на КУПУ грошей і вони були законтрактовані і оплачені.
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18.08.2023 14:31 Ответить
не передав, а продав за гроші. як і усю іншу зброю від турків.
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18.08.2023 16:24 Ответить
передав не султанчик, а приватна компанія...а султанчик дозволив бо йому є зиск з цього..все просто...
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18.08.2023 17:28 Ответить
Якби Туреччина не перекрила протоки для російських військових кораблів- десанту на Одесу в минулому році, не вдалося би уникнути.
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18.08.2023 14:15 Ответить
краще б допомогли не переобрати незмінно-незамінного лідера османії...
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18.08.2023 14:03 Ответить
турки хочуть сісти на... і рибку з,їсти... головне для них бабло.., з таким підходом вони десятиліттями в ЄС пруться... і все без результату.
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18.08.2023 14:04 Ответить
на Ф-35 и С-400
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18.08.2023 14:08 Ответить
і не тільки... і Україні кораблі "будують" і кацапам допомагають воювати проти України...
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18.08.2023 14:26 Ответить
хана помідорам, ще чим можна налякати навеличнішого
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18.08.2023 14:05 Ответить
У США є чим налякати по зброї 😂
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18.08.2023 14:16 Ответить
побіжить турок су-57 купляти
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18.08.2023 14:19 Ответить
попутного... ветра в спину ! 😂

а ще у урусов є шайтан-арба Армата 😂
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18.08.2023 14:27 Ответить
Всі ці шльондрі тупо заробляють бабло на всі боки. І тільки пересічні українці повірили в існування рожевого світу з якимись цінностями.
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18.08.2023 14:07 Ответить
це ти про балдибілдера вЗесвіту?
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18.08.2023 14:10 Ответить
США зробило свій хід в питанні "зернового коридору", запропонувавши Туреччині стати гарантом цього питання в Чорноморському регіоні. В питання включено гарантування проходу кораблів НАТО в Чорне море по стандартним квотам. Туреччина отримає свої відсотки і гарантії про F-35 до 2026. Озвучений і зворотній варіант. Технічна участь США в розбудові транспортного коридору "море-залізниця-море" через Румунію, Болгарію, Польщу, Хорватію і F-35 Греції.
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18.08.2023 14:08 Ответить
Ви *** не можете зробити заходів щоб ваші запчастини не були в кацапській техніці.
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18.08.2023 14:10 Ответить
останнім часом американці самі мало роблять зате вимагають від інших , але так не працює .
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18.08.2023 14:14 Ответить
Буде як з Іраном
Спочатку виробництво Шахедів перенесли до Татарстану, з 1 липня запустивши першу чергу.
А 16 серпня уряд США запропонував зняти з Ірану частину обмежень в обмін на ненадання рф дронів. Рішення просто на часі
Впевнений, тут буде щось ну дуже-дуже страшне. За іранським сценарієм
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18.08.2023 14:20 Ответить
А ось не зрозуміло,що Туреччина робить в НАТО,такий собі свій гравець в чужій команді...
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18.08.2023 14:21 Ответить
За півтора року піднадоїв майбутній час з дієсловом "може" .


Чи будуть часи, коли Західні імпотенти вилікують імпотентність і зможуть діяти? Своєчасно, ефективно, впевнено.
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18.08.2023 14:33 Ответить
В психіатрії і психології є термін "заміщення". Підсвідоме відчуття імпотенції заміщується демагогією типу "мнєгкий ліпший ніж твердий" Нескінченна стурбованість та уникання ескалації(не знімання трусів з партнера)
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18.08.2023 14:42 Ответить
Много языком на холостых оборотах работают США.
Иран, Китай, Беларусь, Казахстан, Турция, Узбекистан... Не в первый раз уже, а постоянно.
Обычна схема. Делается заказ транзитом через наРФию. Кладут нужный наРФии груз. Во аремя проезда по территории, груз меняется на кирпичи, допустим и едет в место назаначения...
США этого не знали? Теперь, считайте, что знаете!
Весь транзит через наРФию надо запрещать!
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18.08.2023 16:04 Ответить
Це вже якась руссофобія....
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18.08.2023 17:54 Ответить
Уже давно пора.
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18.08.2023 18:36 Ответить
 
 