Россия запретила въезд ряду молдавских чиновников в ответ на выдворение Молдовой 45 сотрудников посольства
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Министерство иностранных дел России заявило, что в ответ на сокращение численности сотрудников посольства в Молдове запрещает въезд "ряду должностных лиц" Молдовы и выразило протест.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
В МИД России сказали, что вызвали посла Молдовы Лилиана Дария и выразили ему протест из-за "необоснованного" решения Кишинева сократить персонал российского посольства, а также обвинили Молдову в "разрушении отношений".
"Как ассиметричная ответная мера, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова", – заявили в коммюнике, не приводя деталей.
Молдавское издание NM попыталось уточнить в МИД Молдовы имена чиновников, которым Россия запретила въезд, но пока не получила ответа.
Напомним, 14 августа по решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.
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Це Молдова вислала їх дипломатів у відповідь на встановлення шпигунського обладнання на посольстві.
А я знаю там стільки нема, кацапи наслали мпигунів, і як ім вказали на двері вони зобідилися.