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Новости За рубежом
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МИД РФ (1629) Молдова (1685) Россия (91256)

Россия запретила въезд ряду молдавских чиновников в ответ на выдворение Молдовой 45 сотрудников посольства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мид,рф,мзс

Министерство иностранных дел России заявило, что в ответ на сокращение численности сотрудников посольства в Молдове запрещает въезд "ряду должностных лиц" Молдовы и выразило протест.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИД России сказали, что вызвали посла Молдовы Лилиана Дария и выразили ему протест из-за "необоснованного" решения Кишинева сократить персонал российского посольства, а также обвинили Молдову в "разрушении отношений".

"Как ассиметричная ответная мера, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова", – заявили в коммюнике, не приводя деталей.

Молдавское издание NM попыталось уточнить в МИД Молдовы имена чиновников, которым Россия запретила въезд, но пока не получила ответа.

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Напомним, 14 августа по решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.
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що молдавани в кацапії забули? може за дешевою ковбасою туди їздили???
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18.08.2023 14:43 Ответить
Це просто жах!! Я б не пережив таку заборону!....
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18.08.2023 14:51 Ответить
Чому у рашки "відповідь" і "возмєздіє"?
Це Молдова вислала їх дипломатів у відповідь на встановлення шпигунського обладнання на посольстві.
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18.08.2023 14:56 Ответить
Тому що вони звикли тільки бити, вважають це своїм священним привілеєм, і дуже обурюються, коли отримують стусана у відповідь.
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18.08.2023 16:03 Ответить
росія країна ізгой народ бидло цар вбивця...навіщо туди їхати
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18.08.2023 14:59 Ответить
А чого кацапи не вислали 45 співробітників Молдовського посольства?
А я знаю там стільки нема, кацапи наслали мпигунів, і як ім вказали на двері вони зобідилися.
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18.08.2023 15:21 Ответить
Далась молдованам та расия. Они хотят в Европу...
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18.08.2023 15:23 Ответить
 
 