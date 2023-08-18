Уставшего ребенка не стоит заставлять идти на первый урок после ночной воздушной тревоги, - министр образования Лисовой
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство образования рекомендует не отправлять ребенка на первые уроки, если он чувствует себя уставшим после ночной воздушной тревоги.
Об этом в Facebook сообщил министр образования Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос: что делать учителю, ведущему урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей в классе - нет? Конечно, прервать занятия и идти в укрытие. Безопасность – превыше всего", - пояснил глава МОН.
По словам Лисового, более подробные рекомендации от Министерства образования и науки будут вскоре опубликованы.
"Почему подчеркиваю это? Потому что этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье – и школьников, и педагогов. Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой в мирное время не было бы. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга", - добавил министр.
Также, подчеркнул Лисовой, если ребенок не выспался из-за ночных воздушных тревог и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок.
Это нормально - пропустить занятия и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.
Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, что уж говорить о школьниках. Если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, нужно давать возможность досдать эту работу. И вообще следует в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы", - добавил глава МОН.
Пожалуйста, подождите...
А поп-зірки взагалі на роботі розважаються.
Мабуть, вся справа у Біблії. Але практика показує, що для фінансової успішності Біблію треба не вивчати самому, а допомагати вивчати іншим.
То ви, мабуть, маєте власну приватну релігійну організацію? Це все б пояснило.
Як думаєте, скільки у світі настільки розумних людей?
Приблизно стільки ж, скільки і талановитих акторів, музикантів, письменників.
Є ті, хто заробляє декілька мільйонів доларів за концерт, і ті, хто вимушений жерти горілку з директором клубу, аби його не звільнили з посади штатного діджея.
У когось одна книга приносить солідний гонорар, якого вистачає до старості, а хтось все життя крапає статті у провінційній газеті.
І все це не тому, що вони пасивні та не хочуть зростати над собою.
Комусь просто не дано.
Хтось це прийняв і ходить на роботу.
А хтось все життя шукає чудодійні засоби: МММ, квадрант грошового потоку, "кіберсант".
То може на вас, як на Дмитра Льоушкіна, після років поневірянь зійшло осяяння: для того, щоб змінити своє життя на краще, треба не шукати чудодійну методику, а створити власну і продавати її іншим таким самим шукачам.
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Це калька совдепівської брехливої пропаганди, суть якої - загнати якимога більше дешевих рабів у колхози та цеха заводів.І це мало б дійсно філософський сенс (що не всі геніі), якщо б не одна проста річ - є протилежні приклади, де суспільство та світогляд простолюдин вцілому робило ставку на власну сімейну справу, а не на роботу найманця за дешеву оплату. Це приклад Велікобританіі, де ще 9 сторічч тому вийшов закон, який охороняє власність приватного підприємця навіть від короля.І закон цей потребували знизу, а король був вимушений його підписати.Це приклад корінної відмінністі у світоглядах азійства та европейства: покора сцарю й свобода відповідно.Але ми поступово відокремлюємося від азійства і війна це прямий наслідок цього відокремлення.Взагалі не сприймаю тезіс "не всі геніі" серйозно, бо це фіговий листок для прикриття власного страху, лінощі та безініциативності, і це не спроба звинувачення, це просто пінок під зад для тих, де пофігізм та паразитизм на ближньому - як спосіб життя..
Тому що бачив чимало прикладів, коли брались за бізнес, і не виходило. Потім продавали машини і квартири, а хтось і тікав за кордон. А хтось був директором, та вже десять років працює докером, відпрацьовує збитки, завдані поважним людям.
А також брались за творчу роботу (генерація ідей - це вона і є) - і ледь зводили кінці з кінцями.
Абсолютно не факт. Все залежить від подальших ваших дій.
Це як з тєлємарафоном і війною. Нам перділи у вуха, що перемога близько, а виявляється, ми, поки сміялись над руснею, віддалились від неї на небезпечну відстань. Треба наздоганяти, інакше - поразка.
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Не було такого, навіть у Арестовича.
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об'ясніть вашому знайомому, що бізнес це те, що можна масштабувати у світовій проекціі - наприклад виробництво мікросхем,міжнародна школа, сіть ресторанів тощо. Якщо його продукт може продаватися лише на внутрішньому ринку - він приватний підприємець а не "бізнесмен".
"Волонтер" та "доброволець" - це одне і те саме, тільки різними мовами. Це тільки у нас означає різні речі, та то наші внутрішні проблеми.
І ви не знаєте, чим займається той знайомий мого знайомого, отже, ваша порада - на основі ваших фантазій, що в Україні "бізнес" неможливий, тільки "приватне підприємство" дозволене з милості олігархів.
Це був другий залп, чи третій, вже останній?
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ту ви збрехали, видаючи свої фантазіі за мої.
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Знаю. Він займається тим, що неможливо розширити навіть у межах України, і взірає себе "бізнес-меном".
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Я бачив. Даю простіший приклад. Білл Гейтс придумав концепцію віндовс, став мільярдером. Стільки коштує те, що з'явилося в його свободній від зайвого голові, бо він не "ходив на роботу".
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Взагалі, вам це невідомо, думав він чи до нього прийшло миттєве осяяння за чашкою панамської кави без всіляких "дум". Такє теж буває.
Не хочу дій. Грошей хочу. І чимало. У мене ж є згенерована мною ідея, цього має бути достатньо.
Епоси існують тисячі років, та у 20 сторіччі знайшовся дивакуватий професор лінгвістики на прізвище Толкієн, який з якоїсь бздури вирішив зробити британську версію давно відомої фінської "Калевали".
Та якби ж то ті діточки та книжок до рук брали або в своїх гаджетах читали, але ніт!
В нас майбутне не тільки гине, а й тупіє, розумієте Ви це? Агов!
Батькам або ніколи, або наплювати, тільки б здорові були. Тільки хіба в мирний час не так було? ТАК САМО! Ось в чому справа.
Ви зверніть увагу на тих, хто товчеться у дворах багатоповерхівок, як вони спілкуються й що вони роблять. Тоді будете робити висновки.
Так вже давно треба поліція й добрячий ремень!
Кожному - своя музика. На вкус и цвет все фломастеры разные)))
Батькам дітей особливо потрібно було думати про свій вибір у 2019 році. Кріпко думати.
А тепер ой, що робити повітряна тривога! Бомбитимуть...де тут в школі бомбосховище?? А може дистанційно... а може ще якось...? Тьфу, блін.. Ні собі, ні людям🤕
страждущим что у нас тупеют что не ходят - провальные тесты сего года %70 были очниками.Во все времена - кто хотел тот учился, походы в школу не показатель знаний. Онлайн с ковидобесия не создали и не развили.В сухом остатке - зная что осень/зима нас будут кошмарить опять, по всей стране практически убирают онлайн заменяя смешенной - на выходе ждут выше показатели?
Началась война
И маленькие дети моих соседей
Разительно переменились
Они стали не просто плакать
Они порой устраивают просто истерики
Мамы молодые
И не понимают,что
Это обычная реакция на страх
Ребенок просит таким образом защиты
Вы хотите ,чтобы ваш ребенок превратился в неврастеника?
Ну когда же вы поймете
Что психика ребенка только формируется
Он не способен реагировать на ситуации как взрослый
Детские страхи формируют подсознание на всю жизнь
Это как надо не любить детей
Чтобы не понимать таких простых
Таких очевидных вещей
Где ваша толерантность,мамы и папы?