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война (46746) образование (2225) воздушная тревога (327) Лисовой Оксен (28)

Уставшего ребенка не стоит заставлять идти на первый урок после ночной воздушной тревоги, - министр образования Лисовой

Новости Цензор.НЕТ Общество

школа,війна,діти

Министерство образования рекомендует не отправлять ребенка на первые уроки, если он чувствует себя уставшим после ночной воздушной тревоги.

Об этом в Facebook сообщил министр образования Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос: что делать учителю, ведущему урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей в классе - нет? Конечно, прервать занятия и идти в укрытие. Безопасность – превыше всего", - пояснил глава МОН.

Читайте: Укрытия оборудованы в 65% учебных учреждений, - МОН

По словам Лисового, более подробные рекомендации от Министерства образования и науки будут вскоре опубликованы.

"Почему подчеркиваю это? Потому что этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье – и школьников, и педагогов. Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой в мирное время не было бы. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга", - добавил министр.

Также, подчеркнул Лисовой, если ребенок не выспался из-за ночных воздушных тревог и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок.

Это нормально - пропустить занятия и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.

Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, что уж говорить о школьниках. Если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, нужно давать возможность досдать эту работу. И вообще следует в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы", - добавил глава МОН.

Читайте: Креминь призвал усилить контроль за соблюдением закона о языке в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования
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Топ комментарии
+10
А якщо дорослий не виспався, йому обов'язково йти на роботу ?
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18.08.2023 15:10
+5
Цікаво, якщо рашисти додумаються підіймати ці свої Міг31к один за одним без перерви цілий робочий день кожного дня - як на це реагуватимуть у міністерстві освіти? Скасують навчання взагалі?
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18.08.2023 15:11
+4
А я після кожної нічної тривоги ****** на роботу
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18.08.2023 15:37
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Правила форума Совет форумчан
А якщо дорослий не виспався, йому обов'язково йти на роботу ?
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18.08.2023 15:10 Ответить
Виходить, в Європі та США не обов'язково ходити на роботу, щоб отримувати зарплату.
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18.08.2023 15:21 Ответить
айтишники на роботу не ходять.
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18.08.2023 15:28 Ответить
Айтішники, буває, і на дві роботи не ходять.
А поп-зірки взагалі на роботі розважаються.
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18.08.2023 15:30 Ответить
поп-зірки не роблять - вони співають ротом
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18.08.2023 15:31 Ответить
А грошей більше, ніж у айтішників на порядок. Айда всі у поп-зірки. Або у айтішники. Але якщо ні - доведеться кріпаком, чи ув'язненим. От тільки не зрозуміло, звідки стільки кріпаків і ув'язнених у вільних та демократичних країнах Заходу.
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18.08.2023 15:34 Ответить
варіантів маса. я теж не хожу на роботу, хожу рибалити.
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18.08.2023 15:36 Ответить
А гроші звідки? Рибу продаєте?
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18.08.2023 15:37 Ответить
Якщо продавати рибу, вийдешь в нуль. Бо сеанс рибалки коштує десь 400 гривень, бензин, прикормка, крючки, хробаки...Чесно кажучи, сам не розумію, звідки в мене беруться гроші. Там-сям, туди сюди..
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18.08.2023 15:41 Ответить
Тоді ви де-факто ФОП. Не всі можуть бути ФОП, як і не всі можуть бути поп-зірками та айтішниками. Абсолютна більшість працюючих людей на цій землі отримує фіксоване грошове забезпечення в касі. Не слід їх зневажати за це. Бо ось ці хлопці вважають, що гроші треба брати напряму, без зайвих рухів тулуба. Руснява культура АУЄ вважає будь-яку некримінальну діяльність задля отримання вигоди - "западлом". І всі ФОПи, айтішники, та навіть військові для них - тєрпіли вонючіє, яких сам б-г велів "поднять на лаве".
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18.08.2023 15:46 Ответить
мені не цікава лагєрна контр-культура
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18.08.2023 15:50 Ответить
Але якщо нічого не робити, нічого і не буде. Ніколи не бачив, щоб гроші з'являлись нізвідки. Як правило, це результат підтримки якихось родичів або експлуатація якихось минулих заслуг/запасів.
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18.08.2023 15:56 Ответить
Ви в корінні не праві. Для того щоб певна маса людей, про котрих ви згадали, мали можливість отримувати зарплатню у касі, потрібно існування іншої певноі групи людей, які не ходять на роботу, а генерують тверезі і геніальні думки, ідеї, проекти. Бо без цього ваша "більшість" людей буде вимушена займатися натуральним господарством, поганяти волів, а не ходити на завод. Тому ствердження "якщо нічого не робити - нічого не буде" хибне. Саме для того, щоб у людини з'являлися геніальні прогресивні ідеї, внаслідок яких більшисть людей має роботу на геніальних підприємствах - у виді гідних робочих місць, ця людина повинна бути свободною від обов'язка виживаьти за допомогою найманої праці, бо ця проблема не дасть йому змоги свободно мислити та генерувати корисні для суспільства думки. Тому не слід зневажати всіх людей, які не працюють, найближчий приклад - креативна компанія інженерів apple , суть якої була в тому, що вони не працювали у вашому розумінні, а лише генерували якісь ідеї за чашкою кави, в результаті чого з'явилося тисячі гідних робочих місць.
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18.08.2023 16:10 Ответить
То ви з креативщиків?
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18.08.2023 16:12 Ответить
Можна і так сказати. В мене є креативна ідея, що людина не повинна робити 8-9 годин на добу. Та і я цього не роблю.Бо такє життя не є життям. Його можна зрівняти з життям робочого віслюка на копальні, де досі знущаються з тварин.Чому віслюка - бо в ний зручно малий зріст для шахти.
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18.08.2023 16:48 Ответить
А гроші на життя звідки? Невже рецепт фільму "Таємниця" дійсно працює? Щось скільки не дивився на стелю у вільний від роботи час, жодного разу з неї нічого, крім шматків штукатурки, не впало.
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18.08.2023 16:51 Ответить
Гроші на життя таких людей мають давати ті, хто не здатен генерувати ідеї, але хоче жити красіво, не ходити за волами і не бити битами пшеницю. І в принципі, так і діється. Робочі люди платять податки, гроші за енергію, копалини, за ці податки й доходи живуть певні прошарки суспільства які не працюють, але забезпечують прогресивними здобутками та робочими місцями робочих та решту суспільства.
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18.08.2023 17:11 Ответить
Якими ж прогресивними здобутками забезпечили решту суспільства ви, що вам дають гроші, аби ви тільки не були вимушені ходити на роботу? Хоча б в якій царині ці здобутки?
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18.08.2023 17:13 Ответить
може вам і ключ від квартири де дєвки лижуть?
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18.08.2023 19:38 Ответить
Ви утримуєте будинок розпусти?
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21.08.2023 10:19 Ответить
Нет, я читаю "12 СТУЛЬЕВ"
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23.08.2023 14:55 Ответить
То ви генеруєте настільки геніальні ідеї, що заради них хтось згодний утримувати вас, аби тільки ви не припинили генерувати ідеї, будучи змушеним ходити, як більшість людей, на роботу?
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23.08.2023 14:59 Ответить
Прохання залишити мою скромну особу, не перейматися особистостю та зрозуміити єдине - такі люди дійсно існують у житті, і навіть це описано у Біблії - там є народ Левіти, які не роблять , але їх життя утримує суспільство.
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23.08.2023 15:03 Ответить
Пропонуєте бізнесу керуватись настановами Біблії замість фінансових звітів?
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23.08.2023 15:04 Ответить
включаючи, але не обмежуючись Біблією.
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23.08.2023 15:06 Ответить
Так і не зрозумів, яким чином забивання іглесіаса на роботу гарантує фінансову успішність.
Мабуть, вся справа у Біблії. Але практика показує, що для фінансової успішності Біблію треба не вивчати самому, а допомагати вивчати іншим.
То ви, мабуть, маєте власну приватну релігійну організацію? Це все б пояснило.
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23.08.2023 15:09 Ответить
Суть проста - але я вам її вже описував - коженденна боротьба за шмат хліба знищує здорові, незалежні та свободні ідеї свободної людини. Ви боляче боїтеся звернути з того напрямку що вам гарантує работодавець - мінімальний прожитковий мінімум. І це хвороба більшисті людства. Це дуже гарно розуміють капіталісти та експлуататори, які вимушують людей продавати своє життя за безцінь, десь так як працюють віслюки на копальні.Віслюків годують, в них є житло, але вони ввечері плачуть від важкої праці. Плачуть і люди, які не спроможні займатися любимими ділами, спілкуванням з дітьми, та власними проектами. Дехто зривається в домашній деспотизм, пивний алкоголізм, ігроманію, відсутністю інтересів у колі сім'ї. Як тільки розумна людина принципово облишає посаду дешевого найманця, все починає рухатися в зворотню сторону, згодом з'являються гроші, які він не міг би отримувати раніше.
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23.08.2023 15:21 Ответить
Як тільки розумна людина принципово облишає посаду дешевого найманця
Як думаєте, скільки у світі настільки розумних людей?
Приблизно стільки ж, скільки і талановитих акторів, музикантів, письменників.
Є ті, хто заробляє декілька мільйонів доларів за концерт, і ті, хто вимушений жерти горілку з директором клубу, аби його не звільнили з посади штатного діджея.
У когось одна книга приносить солідний гонорар, якого вистачає до старості, а хтось все життя крапає статті у провінційній газеті.
І все це не тому, що вони пасивні та не хочуть зростати над собою.
Комусь просто не дано.
Хтось це прийняв і ходить на роботу.
А хтось все життя шукає чудодійні засоби: МММ, квадрант грошового потоку, "кіберсант".
То може на вас, як на Дмитра Льоушкіна, після років поневірянь зійшло осяяння: для того, щоб змінити своє життя на краще, треба не шукати чудодійну методику, а створити власну і продавати її іншим таким самим шукачам.
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24.08.2023 10:40 Ответить
Комусь просто не дано
==
Це калька совдепівської брехливої пропаганди, суть якої - загнати якимога більше дешевих рабів у колхози та цеха заводів.І це мало б дійсно філософський сенс (що не всі геніі), якщо б не одна проста річ - є протилежні приклади, де суспільство та світогляд простолюдин вцілому робило ставку на власну сімейну справу, а не на роботу найманця за дешеву оплату. Це приклад Велікобританіі, де ще 9 сторічч тому вийшов закон, який охороняє власність приватного підприємця навіть від короля.І закон цей потребували знизу, а король був вимушений його підписати.Це приклад корінної відмінністі у світоглядах азійства та европейства: покора сцарю й свобода відповідно.Але ми поступово відокремлюємося від азійства і війна це прямий наслідок цього відокремлення.Взагалі не сприймаю тезіс "не всі геніі" серйозно, бо це фіговий листок для прикриття власного страху, лінощі та безініциативності, і це не спроба звинувачення, це просто пінок під зад для тих, де пофігізм та паразитизм на ближньому - як спосіб життя..
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24.08.2023 11:34 Ответить
У одного знайомого мого знайомого є улюблена фраза: "я веду бізнес, і у мене виходить".
Тому що бачив чимало прикладів, коли брались за бізнес, і не виходило. Потім продавали машини і квартири, а хтось і тікав за кордон. А хтось був директором, та вже десять років працює докером, відпрацьовує збитки, завдані поважним людям.
А також брались за творчу роботу (генерація ідей - це вона і є) - і ледь зводили кінці з кінцями.
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24.08.2023 11:38 Ответить
Бізнес буде успішним, якщо ви початково не будете сприймати його як самоціль для утворення грошей. Це по перше, й головне.Це має бути як хоббі, улюблена справа. По друге, не треба кидатися вкладати купу грошей, він має розростатися як насіння, з маленького росточку, питаючись та розростаючись тим, що до нього надходить з миру а не переважно з вашої кишені. Якийсь стартовий капітал звичайно має бути, але він не має бути такого розміру, якщо у випадку невдачі й загублення ціх грошей цей випадок був би морально вбивчим для людини. В мене був приклад коли я прогорів на 3 тис у.е. , але тут принципово не опускати руки, робити висновки та змінювати напрямки зусиль. Потім, звичайно все відбивається, і колишні втрати теж.
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24.08.2023 11:51 Ответить
Потім, звичайно все відбивається, і колишні втрати теж.
Абсолютно не факт. Все залежить від подальших ваших дій.
Це як з тєлємарафоном і війною. Нам перділи у вуха, що перемога близько, а виявляється, ми, поки сміялись над руснею, віддалились від неї на небезпечну відстань. Треба наздоганяти, інакше - поразка.
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24.08.2023 12:08 Ответить
Абсолютний факт для тих хто не опускає рук і я це вже зв'язав раніше вас, тому не товчить воду у ступі.
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24.08.2023 14:14 Ответить
Нам перділи у вуха, що перемога близько
==
Не було такого, навіть у Арестовича.
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24.08.2023 14:15 Ответить
"я веду бізнес, і у мене виходить".
==
об'ясніть вашому знайомому, що бізнес це те, що можна масштабувати у світовій проекціі - наприклад виробництво мікросхем,міжнародна школа, сіть ресторанів тощо. Якщо його продукт може продаватися лише на внутрішньому ринку - він приватний підприємець а не "бізнесмен".
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24.08.2023 14:22 Ответить
А як же "ракет на 2-3 залпи"? Люся сам сказав, що довбойобам подобається, коли їм солодко брешуть. Обіцяє брехати далі, а якщо президентом не оберуть... всім капець.
"Волонтер" та "доброволець" - це одне і те саме, тільки різними мовами. Це тільки у нас означає різні речі, та то наші внутрішні проблеми.
І ви не знаєте, чим займається той знайомий мого знайомого, отже, ваша порада - на основі ваших фантазій, що в Україні "бізнес" неможливий, тільки "приватне підприємство" дозволене з милості олігархів.
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24.08.2023 14:44 Ответить
а що не так з ракет на 2-3 залпи? Це дійсно так.
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24.08.2023 21:18 Ответить
Вночі над Одещиною знищили чотири ворожі ракети
Це був другий залп, чи третій, вже останній?
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25.08.2023 09:20 Ответить
по перше це не залп.
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25.08.2023 10:29 Ответить
на основі ваших фантазій, що в Україні "бізнес" неможливий,
==
ту ви збрехали, видаючи свої фантазіі за мої.
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24.08.2023 21:19 Ответить
І ви не знаєте, чим займається той знайомий мого знайомого,
==
Знаю. Він займається тим, що неможливо розширити навіть у межах України, і взірає себе "бізнес-меном".
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24.08.2023 21:22 Ответить
Назвіть галузь.
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25.08.2023 09:13 Ответить
я вже назвав.
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25.08.2023 10:31 Ответить
Виходить, Україна - то вічне село, яке за кордон може експортувати лише збіжжя, а більше нічого цікавого для світу робити не може?
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25.08.2023 10:39 Ответить
До чого тут Україна?
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25.08.2023 11:07 Ответить
В Україні є приватні компанії, які працюють не тільки на внутрішньому ринку, але їх власники чомусь не мають права називатись "бізнесменами".
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25.08.2023 11:11 Ответить
мають.
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25.08.2023 11:16 Ответить
А ті, хто тільки на внутрішньому ринку працюють, значить, не мають?
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25.08.2023 11:19 Ответить
якщо він(вони) теоретично може масштабувати справу за кордон, то мають.Наприклад, виготовлення масляних фільтрів для всіх типів двигунів.
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25.08.2023 11:25 Ответить
А якщо виготовлення кришок для бутлів, які продаються тільки в українських господарчих магазинах - то ні?
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25.08.2023 11:37 Ответить
Це приватний підприємець.
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25.08.2023 20:46 Ответить
Ніколи не бачив, щоб гроші з'являлись нізвідки
==
Я бачив. Даю простіший приклад. Білл Гейтс придумав концепцію віндовс, став мільярдером. Стільки коштує те, що з'явилося в його свободній від зайвого голові, бо він не "ходив на роботу".
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18.08.2023 16:38 Ответить
Ваш приклад некоректний. Він не "сидів і нічого не робив". Він думав. Думав правильно, бо якщо б думав неправильно, Віндовс вийшов би якимось неправильним, його б ніхто не купив, і пішов би Біллі продавати "Obama's O's", як Брайан Ческі. Між іншим, користуватись надувними матрацами люди вміли задовго до Брайана, але тільки Брайан зміг скористуватись ними правильно.
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18.08.2023 16:44 Ответить
ви почали дописувати те, чого я не казав, тобто передергувати зміст. Я не писав що він "нічого не робив".
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18.08.2023 16:51 Ответить
Те, що ви бачили, не називається "нізвідки". Віндовс не сам себе написав, починаючи з архітектурного рішення та дизайн-концепту.
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18.08.2023 16:53 Ответить
До чого тут "написав"? Це проблема найманих програмистів. Йдеться за концепцію, загальну форму. І це коштує мильярди, а не тисячі доларів, у виді зарплатні пишучого програміста. Розділяйте будь ласка мух від котлет. Дізайн та архитектура не коштують мильяри. Мильярди коштує ідея, концепція.
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18.08.2023 16:58 Ответить
Він думав.
==
Взагалі, вам це невідомо, думав він чи до нього прийшло миттєве осяяння за чашкою панамської кави без всіляких "дум". Такє теж буває.
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18.08.2023 16:54 Ответить
Осяяння прийшло, а далі що? От я, наприклад, маю непогану ідею, як зробити сайт-конкурент ОЛХ, навіть в деталях продуману. І що? Сайт з'явився і працює від цього?
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18.08.2023 16:56 Ответить
далі - організація підприємства. Це схема з голови, і вона також може бути народжена без мук роздумів - як осяяня. Але здатні ви на це чи ні, невідомо. А Біл Гейтс був здатен.
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18.08.2023 17:02 Ответить
Припустимо, є у мене і ця схема, як організувати. Що далі?
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18.08.2023 17:03 Ответить
Далі ви повинні дійти до того, щоб у вашій голові з'явився план дій. як організувати працююче підприємство, бо той же олх це працюючий організм, але ваш має мати певні відміни , як припустимо людина від мавпи.Тоді ви станете мільонером.Якщо відлік не буде - проект буде мертвонародженим, як проект "СССР", бо він не мав концептуальних відмінностей від скажемо, схеми суспільства часів Тутанхамону.
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18.08.2023 17:17 Ответить
з'явився план дій
Не хочу дій. Грошей хочу. І чимало. У мене ж є згенерована мною ідея, цього має бути достатньо.
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18.08.2023 17:20 Ответить
Вас ніхто не зобов'язує діяти. Для цього є наймані працівники. Ви повинні генерувати ідею продукту, якщо хочете багато грошей.Окрім цього, повинна бути згенерована ідея підприємства. Тобто ланцюг підприємство-продукт. А саме забудовою підприємства чи інтернет-проекту займуться наймані інженери. Так будували наприклад Дніпрогес. Якщо ви на це не здатні, йдіть у наймані працівники за грошима.
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18.08.2023 17:30 Ответить
а взагалі товктися по стопам минулої ідеї це вже не ідея, як на мене.
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18.08.2023 17:03 Ответить
Про школи та інститути магії було написано не раз ("Академия пана Клякси", "Понедельник начинается в субботу"), але потім прийшла Роулінг.
Епоси існують тисячі років, та у 20 сторіччі знайшовся дивакуватий професор лінгвістики на прізвище Толкієн, який з якоїсь бздури вирішив зробити британську версію давно відомої фінської "Калевали".
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18.08.2023 17:08 Ответить
Значить у толкієна існують концептуальні маркетінгові відміни. І нема ніякої гарантіі, що "Калевала" щось не запозичила у інших північних народів.
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18.08.2023 17:20 Ответить
Погодьтесь, озвучені ідеї дуже старі, по ним їздило чимало людей в різні часи. Та всесвітню славу здобули окремі не першопрохідці. Значить, не кожний може народити ідею, яка стане проривною.
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18.08.2023 17:22 Ответить
Ноти та нотний стан теж дуже старі. Натяк зрозумілий? Мені не подобається що ви обурені тим, що винахідник нот та нотного стану забутий, а славу здобули якісь кіркорови та Івасюк. І не зрозуміло. на що ви здатні особисто.
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18.08.2023 17:37 Ответить
Не обурений я цим, то була відповідь на ваше твердження, що "минулі ідеї - не ідеї". Важлива не тільки ідея, а і реалізація. Ідея "людина в повітрі" тисячі років бентежила людський розум, аж поки брати Монгольф'є не знайшли спосіб втілити її у життя. Та сьогодні на повітряних кулях літають хіба що для розваги. Натяк зрозумілий?
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18.08.2023 17:50 Ответить
ви не зрозуміли головного - ідея без концепції втілення, це не ідея, а мрія.
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18.08.2023 19:36 Ответить
Але я зрозумів важну річ - якщо забити іглесіаса на роботу, нікуди не ходити, і не дай боже працювати, то гроші якось самі собою з'являються...
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18.08.2023 15:43 Ответить
До ковіду всі ходили в офіс, як миленькі
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18.08.2023 16:02 Ответить
Нет. Даже рекомендуется дёрнуть с утра виски ☺️
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18.08.2023 15:23 Ответить
Цікаво, якщо рашисти додумаються підіймати ці свої Міг31к один за одним без перерви цілий робочий день кожного дня - як на це реагуватимуть у міністерстві освіти? Скасують навчання взагалі?
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18.08.2023 15:11 Ответить
Виросте покоління дурачків. Вони вже оно груші оббивають у дворах. От стали по під деревами й давай одне одному у перчатках морди гасити. На це в них є й час,й сили, а в школу йти витися й до війни, й до ковіду, ніхто особливо й не хотів))
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18.08.2023 15:26 Ответить
Вырастет поколение боксёров 🙂
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18.08.2023 15:29 Ответить
Не только лишь в завтрашний день смотрите?
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18.08.2023 15:33 Ответить
Віталиків?))
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18.08.2023 16:02 Ответить
Можливо) Або Усіків: "Я буду защищать монахов в Лавре"
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18.08.2023 16:33 Ответить
Яка маячня! У вас діти є? Якщо вам пох на своє життя, життя своїх дітей і під час тривоги ви спите, то це не означає, що усім іншим пох.
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18.08.2023 15:35 Ответить
Я сплю під час тривоги і працюю під час тривоги ☠️
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18.08.2023 15:44 Ответить
Я Вас вітаю, що поки нічого не прилетіло і, дай Боже, не прилетить.
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19.08.2023 11:02 Ответить
Нічого незрозуміло, але дуже цікаво))

Та якби ж то ті діточки та книжок до рук брали або в своїх гаджетах читали, але ніт!
В нас майбутне не тільки гине, а й тупіє, розумієте Ви це? Агов!
Батькам або ніколи, або наплювати, тільки б здорові були. Тільки хіба в мирний час не так було? ТАК САМО! Ось в чому справа.

Ви зверніть увагу на тих, хто товчеться у дворах багатоповерхівок, як вони спілкуються й що вони роблять. Тоді будете робити висновки.
Так вже давно треба поліція й добрячий ремень!
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18.08.2023 15:59 Ответить
Моему поколению точно так же говорили: вот при сэсэсэре... А из вас толку не будет. какую музыку вы слушаете? И так далее. Потоому что для бабушки Металлика или Продиджи - это ужас, ужас, а вот Левченко или Кобзон...
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18.08.2023 16:35 Ответить
Може, лєщенко?)) Коли б той кобздон лише співав тоді, на вогнику або на якомусь кунцерті, то ладно, а він же був мафіозі. До того ж, тоді була на височенному рівні пропаганда комунізму, партії й армії разом з перемогою)) Усі люди, особливо старшого покоління, були, як загипнотизовані)) Навіть в школах програму давали зверху)) Що сказали, те й вчили діти. Але ж вчили, тобто розвивали пам'ять.

Кожному - своя музика. На вкус и цвет все фломастеры разные)))
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18.08.2023 17:08 Ответить
Так логічно, що кожному своя музика. Але бабуся взагалі не приймала рок за музику
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18.08.2023 17:12 Ответить
Ну так стаття не про це зовсім. До того, не знаю, хто у Вашому оточенні. Я, наприклад, зустрічаю дуже розумних дітей, які фору дадуть будь-якій дорослій людині (начитані, вміють критично мислити цікавляться усим).
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19.08.2023 11:01 Ответить
А я після кожної нічної тривоги ****** на роботу
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18.08.2023 15:37 Ответить
Дякую..дуже дякую.. Я ваш вирок!
Батькам дітей особливо потрібно було думати про свій вибір у 2019 році. Кріпко думати.
А тепер ой, що робити повітряна тривога! Бомбитимуть...де тут в школі бомбосховище?? А може дистанційно... а може ще якось...? Тьфу, блін.. Ні собі, ні людям🤕
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18.08.2023 15:56 Ответить
Лисовой втужестепь что и все предедущие.
страждущим что у нас тупеют что не ходят - провальные тесты сего года %70 были очниками.Во все времена - кто хотел тот учился, походы в школу не показатель знаний. Онлайн с ковидобесия не создали и не развили.В сухом остатке - зная что осень/зима нас будут кошмарить опять, по всей стране практически убирают онлайн заменяя смешенной - на выходе ждут выше показатели?
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18.08.2023 16:10 Ответить
Поддерживаю
Началась война
И маленькие дети моих соседей
Разительно переменились
Они стали не просто плакать
Они порой устраивают просто истерики
Мамы молодые
И не понимают,что
Это обычная реакция на страх
Ребенок просит таким образом защиты
Вы хотите ,чтобы ваш ребенок превратился в неврастеника?
Ну когда же вы поймете
Что психика ребенка только формируется
Он не способен реагировать на ситуации как взрослый
Детские страхи формируют подсознание на всю жизнь
Это как надо не любить детей
Чтобы не понимать таких простых
Таких очевидных вещей
Где ваша толерантность,мамы и папы?
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18.08.2023 16:26 Ответить
Тут одні базарні баби, вже перетворюєтесь на шапіто, очевидь ті хто з 33-73...
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18.08.2023 16:39 Ответить
Я вважаю це вiрно,тому що це нашi дiти ,нам требо пiклуватися о них,психiчний стан це початок фiзичних хвороб.
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18.08.2023 21:44 Ответить
 
 