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Если ВСУ попали по мостам, то так же попадут и по понтонам, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар,мост

Установка понтонов у Чонгарского и Генического мостов не поможет оккупантам.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мосты существенно повреждены, но оккупанты пытаются их отремонтировать, запустить там транспортное сообщение, рекламируют даже запуск автобусного маршрута. Но это касается исключительно легкового автомобильного транспорта, потому что прохождение тяжелой военной техники и перевозки боеприпасов они (мосты. - Ред.) не выдержат. Именно поэтому оккупанты пытаются устраивать там понтонные переправы, но они должны осознавать, что если мы попали по стационарным мостам, так же попадем и по понтонам", - пояснила она.

По словам Гуменюк, работа по восстановлению Чонгарского и Генического мостов продвигается медленно, что значительно усложняет логистику. Для поставок боеприпасов и техники у врага остается только трасса М17 через Армянск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухудшение логистики влияет на гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+3
сенс не в цінах понтона та КР, а у результаті - у відсутності логістики.
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18.08.2023 15:26
+2
Ціна понтона у порівнянні з ціною "Шторм Шєдоу" - майже непомітна. І термін виготовлення - лічені години.
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18.08.2023 15:23
+2
если есть ракеты, чтобы прилетало раз в день - то почему бы и нет! Но что-то меня терзают сомнения.
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18.08.2023 15:57
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Ціна понтона у порівнянні з ціною "Шторм Шєдоу" - майже непомітна. І термін виготовлення - лічені години.
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18.08.2023 15:23 Ответить
сенс не в цінах понтона та КР, а у результаті - у відсутності логістики.
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18.08.2023 15:26 Ответить
Біда в тому, що понтони відновлюються дуже швидко, а ракети ми отримаємо по одній на чорт знає скільки тижнів.
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18.08.2023 15:28 Ответить
І ціна декількох секцій понтона, які міняються за годину, непорівнянно дешевші за ракету.
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18.08.2023 15:30 Ответить
давай, міняй при тому шо раз вна день прилітає.
оркам привольно буде?
я кажу за них - вони жтупо не зможуть міняти то шо ви сказав
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18.08.2023 15:35 Ответить
если есть ракеты, чтобы прилетало раз в день - то почему бы и нет! Но что-то меня терзают сомнения.
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18.08.2023 15:57 Ответить
флажок того.....
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18.08.2023 16:36 Ответить
а шо флажок , він все вірно говорить. по понтону рашисти цілодобово переправляють сотні одиниць техніки та машин гсм. якщо ******* 1 ракету на день по цьму понтону то нічого взагалі не зайде с Криму . але комусь потрібно щоб ця техніка йшла регулярно.
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18.08.2023 17:29 Ответить
угу, тИсячі, чо уж тут уж.
я думаю шо наші генерали знають як куди і коли і чим мочити.
можеш піти і послужити ракетником, тоді можна буде філософствувати.
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19.08.2023 10:50 Ответить
тобто ви вважаєте, що понтонні переправи на Чонгарі та Генічєську будуть справно і ритмічно цілодобово функціонувати, бо у нас тільки три штуки сторм шедоу?
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18.08.2023 15:33 Ответить
Чесно, не знаю. ГШ вирішує, але валяти понтони крилатими ракетами, яких у нас по пальцях перерахувати... Ну, в розумову відсталість вищого командування не віриться, тому, певно, є якась в цьому логіка. Як і в наступу в лоб на фортецю Токмак.
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18.08.2023 15:36 Ответить
басні про понтони і як вони класно будуть працювати тут розповідали ще в часи ударів по Антонівському мосту. Виявилось, що з логістикою по понтонній переправі повна *****, і з першими ударами вона накривається мідним тазом.
Методичку про "наступ в лоб на фортецю Токмак" витягати ще рано, ЗСУ ще до Новопрокопівки не дійшли.
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18.08.2023 15:50 Ответить
С Антонівським простіше було, бо він кілометр довжиною, важко понтон навести. А на Чонгарі - протоки десь по 100 метрів. Дуже просто навести декілька паралельних ниток.
Якщо вірити Діпстейту і його даним по фортифікації, наступ іде просто у стик між Очеретуватим і Токмаком - двома НП з суцільними оборонними спорудами довкола. І на шляху до них - дві лінії оборони. Напрямок Урожайне-Завітне Бажання виглядає набагато більш вразливим. Про причини можна тільки здогадуватись.
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18.08.2023 15:54 Ответить
понтонну переправу навели прямо біля мосту, але це ніхєра не допомогло. Ви вважаєте що на Чонгарі в Гєнічеську буде якось по іншому?
Як насправді іде наступ, достеменно не знає ні діпстейт, ні ISW, ні арєстовіч, ні навіть журналісти NYT... Звісно можно намагатись тут вдавати із себе Мусієнка або Лєвієва, але в більшості випадків це виглядає щонайменше недолуго.
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18.08.2023 16:19 Ответить
Сподіваюсь, все краще, ніж здається.
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18.08.2023 16:22 Ответить
так.
Те що бачим - краще, ніж здається, а те що не бачим - гірше, ніж ми могли би собі уявити.
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18.08.2023 16:26 Ответить
З Антонівським мостом була інша ситуація, до нього долітали хаймарси. Це дозволяло не тільки руйнувати понтони, але й вражати техніку і живу силу противника на тих понтонах. А коли почала добивати ствольна артилерія, то ми побачили "жест доброї волі". На жаль, з Чонгаром поки що інша ситуація. Але понтони можна вражати і дронами, для них не потрібно витрачати дорогі "шторми". Як правильно зазначили вище, війна - це логістика та економіка.
Бережи Боже наших воїнів і друзів!
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19.08.2023 01:20 Ответить
ви єврей?
ракет багато ж дали. саме час обізвати давачів ліверними кал.басками. а чою воно ж працює(Зелю вижбурнули з Делі саміту)
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18.08.2023 15:37 Ответить
К сожалению стрелять нечем - дед Байден ***** боится "обидеть".
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18.08.2023 15:30 Ответить
просто цікаво - чому саме Вермахт не стримав мільйони красножопих .... еееее, ну, тобто "звільнювачів" від преправи через Дніпро?
нужно би почитати, скільки мобіків тов. Жюков поклав до дна(опечатка - - до днЯ) - ну там напр. день вирощення вусів Сраліна. Абодо дня початку перетворення Леніна в дєдушку
тому шо зараз - супер дофіга проблем шоб переправились наші солдати.
чо - маєш 600 км., ріки так переправляйся де хочеш.
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18.08.2023 15:32 Ответить
ГК і НГШ ЗСУ собі добре кубікують те, чим, куди і скільки. так що спок і замкніть свої диванні дупи і писки. Промийте врешті ваші монітори, бо вони напевно від ваших слиноорґазмів і шмарклів не здатні якісно відображати наявну інформацію.
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18.08.2023 15:37 Ответить
треба мовчки цілити у ті понтони та й годі...
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18.08.2023 15:58 Ответить
тут надо иметь ввиду,нюанс,скопить много мокшанских тварей на переправе.....
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18.08.2023 17:45 Ответить
 
 