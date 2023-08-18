Если ВСУ попали по мостам, то так же попадут и по понтонам, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Установка понтонов у Чонгарского и Генического мостов не поможет оккупантам.
Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мосты существенно повреждены, но оккупанты пытаются их отремонтировать, запустить там транспортное сообщение, рекламируют даже запуск автобусного маршрута. Но это касается исключительно легкового автомобильного транспорта, потому что прохождение тяжелой военной техники и перевозки боеприпасов они (мосты. - Ред.) не выдержат. Именно поэтому оккупанты пытаются устраивать там понтонные переправы, но они должны осознавать, что если мы попали по стационарным мостам, так же попадем и по понтонам", - пояснила она.
По словам Гуменюк, работа по восстановлению Чонгарского и Генического мостов продвигается медленно, что значительно усложняет логистику. Для поставок боеприпасов и техники у врага остается только трасса М17 через Армянск.
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оркам привольно буде?
я кажу за них - вони жтупо не зможуть міняти то шо ви сказав
я думаю шо наші генерали знають як куди і коли і чим мочити.
можеш піти і послужити ракетником, тоді можна буде філософствувати.
Методичку про "наступ в лоб на фортецю Токмак" витягати ще рано, ЗСУ ще до Новопрокопівки не дійшли.
Якщо вірити Діпстейту і його даним по фортифікації, наступ іде просто у стик між Очеретуватим і Токмаком - двома НП з суцільними оборонними спорудами довкола. І на шляху до них - дві лінії оборони. Напрямок Урожайне-Завітне Бажання виглядає набагато більш вразливим. Про причини можна тільки здогадуватись.
Як насправді іде наступ, достеменно не знає ні діпстейт, ні ISW, ні арєстовіч, ні навіть журналісти NYT... Звісно можно намагатись тут вдавати із себе Мусієнка або Лєвієва, але в більшості випадків це виглядає щонайменше недолуго.
Те що бачим - краще, ніж здається, а те що не бачим - гірше, ніж ми могли би собі уявити.
Бережи Боже наших воїнів і друзів!
ракет багато ж дали. саме час обізвати давачів ліверними кал.басками. а чою воно ж працює(Зелю вижбурнули з Делі саміту)
нужно би почитати, скільки мобіків тов. Жюков поклав до дна(опечатка - - до днЯ) - ну там напр. день вирощення вусів Сраліна. Абодо дня початку перетворення Леніна в дєдушку
тому шо зараз - супер дофіга проблем шоб переправились наші солдати.
чо - маєш 600 км., ріки так переправляйся де хочеш.