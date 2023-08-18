Если ВСУ попали по мостам, то так же попадут и по понтонам, - ОК "Південь"

Установка понтонов у Чонгарского и Генического мостов не поможет оккупантам.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мосты существенно повреждены, но оккупанты пытаются их отремонтировать, запустить там транспортное сообщение, рекламируют даже запуск автобусного маршрута. Но это касается исключительно легкового автомобильного транспорта, потому что прохождение тяжелой военной техники и перевозки боеприпасов они (мосты. - Ред.) не выдержат. Именно поэтому оккупанты пытаются устраивать там понтонные переправы, но они должны осознавать, что если мы попали по стационарным мостам, так же попадем и по понтонам", - пояснила она.

По словам Гуменюк, работа по восстановлению Чонгарского и Генического мостов продвигается медленно, что значительно усложняет логистику. Для поставок боеприпасов и техники у врага остается только трасса М17 через Армянск.

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