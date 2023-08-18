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За почти год существования проекта "Хочу жить" поступило 22 тысячи обращений от российских военнослужащих, - спикер проекта Матвиенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жить,хочу

За почти год существования государственной программы "Хочу жить" поступило более 22 тысяч обращений от российских военнослужащих, а сам сайт посетили более 46,2 млн

Об этом рассказал спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, большинство людей, которые заходили на сайт, в котором украинская власть предлагает российским военным сдаться в плен, это россияне, а именно жители, в частности, Москвы.

"Четыре таких лидера это: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область. У нас работают 10 операторов, которые ежедневно прорабатывают от 70 до 100 обращений в день. И ежедневно Роскомнадзор пытается блокировать наши ресурсы и им удалось заблокировать 256 наших ресурсов". Тем не менее, наши специалисты работают, информация постоянно находится на просторах сети Интернет", - рассказал Матвиенко.

Он добавил, что те российские военные, сдающиеся в плен добровольно, обладают рядом преимуществ. В частности, могут быть обменены, могут остаться в плену до конца войны, просить убежища в Украине или некоторых странах Европы. По его словам, российские военные часто сдаются в плен группами, в большинстве своем это рядовые солдаты, но есть и офицеры, и другие руководители.

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Нужно создать альтернативный проект "Хочу пить!". Бойца закрывают в камере и дают водяру. Жри, сколько хочешь. Но вот воды не получишь
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18.08.2023 15:52 Ответить
Дуже дорогий проєкт Ну хіба шо стєкломоєм поїти і то мабуть дорогувато...
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18.08.2023 15:55 Ответить
якщо давати конфіскат-"пальонку" - проект буде безкоштовним, а якщо поставити відеокамери з можливістю купити доступ до них за донат на ЗСУ - то ще й прибутковим
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18.08.2023 16:06 Ответить
Утримуються полоненні кацапи навіть краще ніж деякі наші солдати. https://www.youtube.com/watch?v=EnXNdwHI65w
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18.08.2023 15:53 Ответить
Да, государство к оккупанту относится лучше, чем к своим гражданам
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18.08.2023 16:00 Ответить
Черговий обхідний шлях від засудження за воєнні злочини. Чи ви хочете сказати ті хто зарегиструвались там , зразу як попадають в Україну - біжать здаватись? Та Х там. Ніхто не знає скільки вони встигнуть наробити ,поки попадуть в полон. А як попадуть, то в них уже буде бронь від серйозних вироків. Хто це вигадав - повний дебіл або фсбешна ****.
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18.08.2023 16:00 Ответить
Знову ''харошіх гуССкіх'' нам ********. Можуть прихисток в Україні просити.. А нахолєри нам оте босміття!
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18.08.2023 16:11 Ответить
Шапіто... Дуже шкідливе для України!
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18.08.2023 16:30 Ответить
 
 