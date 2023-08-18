За почти год существования проекта "Хочу жить" поступило 22 тысячи обращений от российских военнослужащих, - спикер проекта Матвиенко

За почти год существования государственной программы "Хочу жить" поступило более 22 тысяч обращений от российских военнослужащих, а сам сайт посетили более 46,2 млн

Об этом рассказал спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, большинство людей, которые заходили на сайт, в котором украинская власть предлагает российским военным сдаться в плен, это россияне, а именно жители, в частности, Москвы.

"Четыре таких лидера это: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область. У нас работают 10 операторов, которые ежедневно прорабатывают от 70 до 100 обращений в день. И ежедневно Роскомнадзор пытается блокировать наши ресурсы и им удалось заблокировать 256 наших ресурсов". Тем не менее, наши специалисты работают, информация постоянно находится на просторах сети Интернет", - рассказал Матвиенко.

Он добавил, что те российские военные, сдающиеся в плен добровольно, обладают рядом преимуществ. В частности, могут быть обменены, могут остаться в плену до конца войны, просить убежища в Украине или некоторых странах Европы. По его словам, российские военные часто сдаются в плен группами, в большинстве своем это рядовые солдаты, но есть и офицеры, и другие руководители.

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