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Россияне за сутки потеряли более 200 солдат на Таврическом направлении, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Потери российских окrупантов на Таврическом направлении во время 17 боевых столкновений составили 234 солдата. Также была уничтожена вражеская техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на cообщение Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Как отмечают военные, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов на Таврическом направлении. Также там зафиксировали 17 боевых столкновений.

Оккупанты пытались продвинуться на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Успеха там они не добились, наши защитники отбили все атаки.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 234 человека (погибли - 64, ранены - 168, пленные - 7)", - отмечают в пресс-центре.

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Также было уничтожено 20 единиц военной техники, среди которых:

  • 1 ударный вертолет Ка-52;
  • 1 танк;
  • 6 артиллерийських систем и минометов;
  • 1 беспилотник;
  • 6 единиц автомобильной и специальной техники.

Также наши защитники смогли уничтожить три вражеских состава боеприпасов.

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касетні ********** роблять свою чорну справу
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18.08.2023 16:17 Ответить
Згинуть Наші воріженьки,,,,!!!,,,
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18.08.2023 17:08 Ответить
 
 