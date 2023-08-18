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Рашисты атаковали с беспилотника Берислав в Херсонской области: Ранения получили двое мужчин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска атаковали Берислав с беспилотника.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки ранения получили мужчины 35 и 34 лет. У одного – ранение ноги, у другого – живота.
Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывают медицинскую помощь.
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