Рашисты атаковали с беспилотника Берислав в Херсонской области: Ранения получили двое мужчин

Российские оккупационные войска атаковали Берислав с беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки ранения получили мужчины 35 и 34 лет. У одного – ранение ноги, у другого – живота.

Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывают медицинскую помощь.

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