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Новости За рубежом Война
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Россия ставит под угрозу всю европейскую архитектуру безопасности. Мы должны сделать необходимые выводы, – Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шольц

Война России против Украины заставляет европейские государства усиливать свою безопасность и принимать неудобные решения.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с австрийским коллегой Карлом Негаммером пресс-конференции после их переговоров в Зальцбурге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Одной из центральных тем встречи, отметил Шольц, стала тема безопасности.

"Российское нападение на Украину перед всеми нами ставит новые большие вызовы. Россия своей жестокой противозаконной войной угрожает не только Украине, она ставит под угрозу всю европейскую архитектуру безопасности. Мы все должны, в конце концов, адаптироваться к этой новой геополитической реальности и сделать необходимые выводы", - сказал лидер Германии.

Он отметил, что ФРГ принимает меры, чтобы защитить себя и своих союзников. В этом контексте он приветствовал намерение Австрии присоединиться к инициированной Германией, вместе с рядом европейских государств, общей системы противовоздушной и противоракетной обороны Sky Shield (Небесный щит).

Читайте: Шольц впервые не сказал "нет" на вопрос о ракетах Taurus для Украины

"Эта война в Европе заставляет нас критически переосмыслить понимание самих себя и быть готовыми к неудобным решениям", – продолжил Шольц. Примером вынужденных решений он считает отказ от многолетней политики не поставки оружия в кризисные регионы и начало передачи вооружения Украине для того, чтобы она могла защитить себя от агрессора.

"Германия решительно настроена, вместе с партнерами и союзниками, поддерживать Украину политически, финансово и оружием столько, сколько потребуется. При этом мы очень приветствуем любую помощь со стороны партнеров", - повторил глава правительства ФРГ.

Также канцлеры обсудили вопросы энергобезопасности, расширения ЕС и предотвращения нелегальной миграции.

В частности, как отметил Шольц, задачей является обеспечить безопасное энергоснабжение в будущем таким образом, чтобы заменить уголь, нефть и газ там, где они используются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия делает все, чтобы предотвратить эскалацию войны, - Шольц

"И всегда речь идет о том, чтобы мы больше не были зависимы от поставок газа из России", - добавил Шольц, заверив в готовности Германии помочь партнерам в преодолении такой зависимости, в частности — Австрии, зависимость которой от российских энергоносителей была очень большой.

Он также подчеркнул, что "ЕС в ближайшее время станет большим". Это то, по его словам, к чему должны готовиться не только нынешние члены Евросоюза, но и будущие.

"Мы должны быть способны к расширению. Для этого важно то, что начался процесс переговоров о вступлении, а также то, какое влияние это будет иметь на структуры принятия решений, которые у нас есть в Европе", - сказал канцлер ФРГ. Он отметил, что ЕС должен быть более весомым, иметь более сильный и общий голос в мире, в котором живут 10 миллиардов человек.

Относительно мигрантов, Берлин настаивает на том, чтобы были "солидарные механизмы" распределения и соглашается с необходимостью лучшей защиты внешних границ.

Также читайте: Цель Запада - помочь Украине защитить себя, а не изменение режима в РФ, - Шольц

Это первый за более чем 10 лет визит канцлера Германии в Австрию. Шольца в Зальцбурге встречали с военными почестями.
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Топ комментарии
+4
"...зробити необхідні висновки..."

Таурусы отдай.
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18.08.2023 16:30
+3
паперовий кіздьож
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18.08.2023 16:25
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паперовий кіздьож
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18.08.2023 16:25 Ответить
Кто кричит больше все

»Держи вора!» ???

Ответ вы знаете…
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18.08.2023 18:39 Ответить
Напевно дійшло
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18.08.2023 16:27 Ответить
ЩО??? А який сенс розголошували, подумай! Про початок Війни "зненацька" забалакали про 2022 рік, а вона у лютому 2014-го розпочата! А попереджали про активацію? А ЦЕ як діє на БИДЛО? Льопало!
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18.08.2023 17:18 Ответить
Та куди так поспішати?Ще років 5 можна надглибоку стурбованість демонструвати,а там ще,і ще.А озброюватись?Та ні,раптом попа вутін образиться,а раптом ескалація почнеться!!!
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18.08.2023 18:38 Ответить
"...зробити необхідні висновки..."

Таурусы отдай.
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18.08.2023 16:30 Ответить
« Не все так одназначно…

«Тарапиться не будем».
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18.08.2023 18:42 Ответить
камень на камень.
кирпич на кирпич.
скоро сдохнет пуйло владимирич .
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18.08.2023 16:31 Ответить
Карфаген треба знищити.
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18.08.2023 16:32 Ответить
карфагенный пуйловский сортир . если канкретна.
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18.08.2023 16:51 Ответить
"Ми повинні зробити необхідні висновки"
----------
Отже, нема рабсії (включно з населенням, звісно) - нема проблем.
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18.08.2023 16:34 Ответить
Соплежуї, що там ви можете зробити?
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18.08.2023 16:36 Ответить
Дати Україні необхідну зброю, ті ж Тауруси (бик, або Теле́ц (лат. Taurus), надати грантії безпеки, підтримати вступ України до НАТО - от поки на сьогодні ви маєте зробити необхідні висновки. За Леопарди та ін.зброю, фінансування красно дякуємо💯
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18.08.2023 16:41 Ответить
.курва, у нас зараз і своїх клоунів, зрадників і власних підарів не бракує
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18.08.2023 16:41 Ответить
Все півтора року в них такі прозріння, і висновки. Прямо серія некерованих дипломатичних оргазмів.
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18.08.2023 16:44 Ответить
Біда... Ще й "архітектура" в них, а не СИСТЕМА, плять... На що вона тоді "побудована"? На захист від комах???
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18.08.2023 17:04 Ответить
Все почалося в 1992 році - Молдова і Грузія .
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18.08.2023 20:52 Ответить
 
 