Россия ставит под угрозу всю европейскую архитектуру безопасности. Мы должны сделать необходимые выводы, – Шольц

Война России против Украины заставляет европейские государства усиливать свою безопасность и принимать неудобные решения.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с австрийским коллегой Карлом Негаммером пресс-конференции после их переговоров в Зальцбурге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Одной из центральных тем встречи, отметил Шольц, стала тема безопасности.

"Российское нападение на Украину перед всеми нами ставит новые большие вызовы. Россия своей жестокой противозаконной войной угрожает не только Украине, она ставит под угрозу всю европейскую архитектуру безопасности. Мы все должны, в конце концов, адаптироваться к этой новой геополитической реальности и сделать необходимые выводы", - сказал лидер Германии.

Он отметил, что ФРГ принимает меры, чтобы защитить себя и своих союзников. В этом контексте он приветствовал намерение Австрии присоединиться к инициированной Германией, вместе с рядом европейских государств, общей системы противовоздушной и противоракетной обороны Sky Shield (Небесный щит).

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"Эта война в Европе заставляет нас критически переосмыслить понимание самих себя и быть готовыми к неудобным решениям", – продолжил Шольц. Примером вынужденных решений он считает отказ от многолетней политики не поставки оружия в кризисные регионы и начало передачи вооружения Украине для того, чтобы она могла защитить себя от агрессора.

"Германия решительно настроена, вместе с партнерами и союзниками, поддерживать Украину политически, финансово и оружием столько, сколько потребуется. При этом мы очень приветствуем любую помощь со стороны партнеров", - повторил глава правительства ФРГ.

Также канцлеры обсудили вопросы энергобезопасности, расширения ЕС и предотвращения нелегальной миграции.

В частности, как отметил Шольц, задачей является обеспечить безопасное энергоснабжение в будущем таким образом, чтобы заменить уголь, нефть и газ там, где они используются.

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"И всегда речь идет о том, чтобы мы больше не были зависимы от поставок газа из России", - добавил Шольц, заверив в готовности Германии помочь партнерам в преодолении такой зависимости, в частности — Австрии, зависимость которой от российских энергоносителей была очень большой.

Он также подчеркнул, что "ЕС в ближайшее время станет большим". Это то, по его словам, к чему должны готовиться не только нынешние члены Евросоюза, но и будущие.

"Мы должны быть способны к расширению. Для этого важно то, что начался процесс переговоров о вступлении, а также то, какое влияние это будет иметь на структуры принятия решений, которые у нас есть в Европе", - сказал канцлер ФРГ. Он отметил, что ЕС должен быть более весомым, иметь более сильный и общий голос в мире, в котором живут 10 миллиардов человек.

Относительно мигрантов, Берлин настаивает на том, чтобы были "солидарные механизмы" распределения и соглашается с необходимостью лучшей защиты внешних границ.

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Это первый за более чем 10 лет визит канцлера Германии в Австрию. Шольца в Зальцбурге встречали с военными почестями.