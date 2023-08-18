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Новости Политика Украины
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Еврокомиссия (1317) членство в ЕС (776) Стефанишина Ольга вице-премьер (161)

Украина реализует до октября все семь пунктов, согласованных с Еврокомиссией для вступления в ЕС, но реформы в этих сферах будут продолжаться, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,стефанишина

Украина реализует и выполнит до октября все согласованные с Европейской комиссией пункты, необходимые для вступления в ЕС, однако реформы в сферах деолигархизации и судебной продолжатся.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мой месседж заключался в том, что эти семь рекомендаций касаются основополагающих, базовых реформ, составляющих основы демократического государства. Поэтому то, что предусмотрено рекомендациями и согласованными пунктами, Украина выполнит и реализует", - сказала Стефанишина в комментарии агентству, комментируя свое заявление, что Украина не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии до октября, но обеспечит выполнение всех согласованных шагов.

По ее словам, Украина уже выполнила значительную часть задач, но "сами реформы, такие как судебная, антикоррупционная, деолигархизация, должны реализовываться постоянно и не имеют конечной даты".

Также читайте: До октября Украина не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии, но обеспечит выполнение всех согласованных шагов, - Стефанишина

"В контексте семи рекомендаций все согласованные шаги будут выполнены. Но это не означает, что после выполнения семи рекомендаций мы прекратим бороться с коррупцией, не будем продолжать судебную реформу или не завершим системные меры по деолигархизации", - добавила вице-премьер.

На вопрос, есть ли в этих шагах положения, которые Украина не успевает выполнить до октября, хотя партнеры учтут прогресс реформ страны в таком виде, Стефанишина ответила, что на сегодняшний день о таком речь не идет.

"Основной момент нерешенности касался имплементации законодательства о деолигархизации. Сама рекомендация предусматривала полную имплементацию действующего закона о борьбе с олигархами. Но, учитывая выводы "Венецианской комиссии", и Украина, и Еврокомиссия договорились, что мы будем фокусироваться на системных мероприятиях. Это решение было принято еще до устной оценки Еврокомиссии", - добавила она.

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По ее словам, сегодня есть договоренность с партнерами, что Украина будет концентрироваться на системных мероприятиях в этой сфере, таких как: усиление Антимонопольного комитета, вопросы финансирования политических партий, внедрение законодательства о медиа-рынке.

"Поэтому мы надеемся, что в октябре Европейская комиссия именно таким образом презентует прогресс по этой рекомендации. А по другим рекомендациям я не вижу красных линий для Украины", - заявила она.

Украина уже продвинулась в антикоррупционном блоке, реформе Конституционного Суда, ожидаются решения Верховной Рады относительно изменений в законодательство о борьбе с финансированием терроризма и отмывания средств, а также уже зарегистрированы в парламенте изменения в законодательство о национальных меньшинствах, имплементирующих выводы "Венецианской комиссии".

"Когда я говорю о 100%, мы должны понимать, что реализация каждой из рекомендаций - это предмет интерпретации, в частности, каждым государством-членом Евросоюза. Мы на сегодня имеем перечень согласованных с Еврокомиссией шагов, мы по ним движемся, мы их выполним. Но каждое государство-член ЕС может выставлять какие-то дополнительные вопросы и критерии, как Венгрия по отношению к национальным меньшинствам", - константировала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, - Стефанишина
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Топ комментарии
+10
"...ми би могли виконати усі вимоги ще учора,але тоді ми не змогли би будувати дороги-для нас це проблема..."
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18.08.2023 16:45
+9
Ми зробимо всі реформи на 100%! І не зупинимось! Зробимо їх знову, зробимо їх разом!
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18.08.2023 16:42
+6
За каденцію Зелі ні НАТО ні ЄС нам нам не світять!
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18.08.2023 16:54
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Ми зробимо всі реформи на 100%! І не зупинимось! Зробимо їх знову, зробимо їх разом!
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18.08.2023 16:42 Ответить
Не говори " гоп", поки не перескочиш.
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18.08.2023 16:43 Ответить
"...ми би могли виконати усі вимоги ще учора,але тоді ми не змогли би будувати дороги-для нас це проблема..."
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18.08.2023 16:45 Ответить
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18.08.2023 16:46 Ответить
Україна реалізує та виконає до жовтня всі узгоджені з Європейською комісією пункти, які потрібні для вступу в ЄС, проте реформи у сферах деолігархізації та судової триватимуть і надалі.(сферу грабежу України і справедливого суду над ними ми не може виконати позаяк це стосується нас самих )
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18.08.2023 16:50 Ответить
За каденцію Зелі ні НАТО ні ЄС нам нам не світять!
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18.08.2023 16:54 Ответить
Ні*** зе-влада не виконає.
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18.08.2023 17:11 Ответить
🤣🤣🤣
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18.08.2023 17:30 Ответить
Яке вона негле створіння. За кого, це зелене неподобство нас має, щоб так цинічно у всьому брехати.
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18.08.2023 18:32 Ответить
Громадяни нащо тебе тітко наймали?
Не впораєшся або не в змозі, швидко їди лісом, а то вона дає відкат ..
Україна прямує до ЕС та НАТО, з вами зеленими мародерами або без.
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18.08.2023 18:41 Ответить
 
 