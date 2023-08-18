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Новости Происшествия
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коррупция (8388) НАПК (1164) незаконное обогащение (81)

У секретаря Запорожского горсовета Куртева выявили признаки незаконного обогащения более чем на 9 млн грн, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

анатолий,куртев

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки коррупции секретаря Запорожского городского совета, исполняющего обязанности городского головы, Анатолия Куртева на сумму более 9 миллионов гривень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующего о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн", - в сообщении.

Так, в августе прошлого года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. дол. США и 650 евро. Обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета.

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Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире.

Впрочем, НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом.

"В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. Факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелем и информацией с камер видеонаблюдения", - уточнили в НАПК.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

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Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения – незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и направило его в НАБУ для осуществления досудебного расследования.
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Топ комментарии
+7
спитайте у вкраденої та проданої гуманітарки-вона не збреше...
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18.08.2023 17:16
+7
Куртєв ніколи не був обраний як мер Запоріжжя.
Він секретар міської Ради, який виконує обов'язки мера.
ЧМО ЗЕшмарклево.
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18.08.2023 17:28
+6
Вся корупція іде з ОП. Спитайте у Єрмака чи Татарова....
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18.08.2023 17:45
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Гіршого мера у Запоріжжі ще не було.
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18.08.2023 17:03 Ответить
Куртєв ніколи не був обраний як мер Запоріжжя.
Він секретар міської Ради, який виконує обов'язки мера.
ЧМО ЗЕшмарклево.
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18.08.2023 17:28 Ответить
Та ні можыть бути !!!!!!!!
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18.08.2023 17:04 Ответить
ну це копійки за *********(зеленими) мірками...
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18.08.2023 17:07 Ответить
спитайте у вкраденої та проданої гуманітарки-вона не збреше...
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18.08.2023 17:16 Ответить
Орендував спільно зі помічником?!
Він хто мер чі кутюрье?!
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18.08.2023 17:25 Ответить
Він ЗеЧМОтюрьє...
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18.08.2023 17:29 Ответить
цікаво, як часто серед різноманітних посадовців зустрічаються порядні люди..., зараз це вже просто клеймо якесь - якщо ти чиновник, то 100 відсотків - злодій, крадій, а ще бувають вбивці, але, слава богу, не так часто...
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18.08.2023 17:31 Ответить
Несподіванка яка! 🤔😡
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18.08.2023 17:32 Ответить
Вся корупція іде з ОП. Спитайте у Єрмака чи Татарова....
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18.08.2023 17:45 Ответить
Мама падаріла?
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18.08.2023 17:56 Ответить
Помічник , з яким секретар проживав в одному помешканні, під час обшуку з переляку заплутався в колготках.
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18.08.2023 18:10 Ответить
Відносно бідний слуга. Іще не доріс до Слуги.
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18.08.2023 18:20 Ответить
юрий вакуленко 1aae00c1 ответил на ваш комментарий в темеСправа про розкрадання гуманітарки: НАЗК виявило у голови міськради Запоріжжя Куртєва незаконні 9 мільйонів

я же с тобой совершенно согласен --- один раз заплатил за группу ,,инвалидности,, и потом ездиш бесплатно , это как проезной в автобусе, помниш , но ездиш пока за сраку не возьмут голову мсэка который ту справку выдал --- У НАС УЖЕ ПО САМЫМ СКРОМНЫМ ПОДСЧЕТАМ 25 000 НА АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ********* --- а это толя пять бригад полноценных , правда не совсем с полноценным личным составом , я надеюсь толя что ты еще не совсем конченный и прекрасно понимаеш о чем идет речь.

Юра, я тебя понимаю. Умственная ограниченность не даёт тебе возможности понять, что кроме как заплатил, больше в голову (я не пишу тебе на ум: чего нет, того нет) не приходит! И группы инвалидности у меня нет, можешь не сочувствовать.
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21.08.2023 16:19 Ответить
Ну яке там збагачення, з отієї ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, така собі наколядована копійчина з парті якогось майна від Західних партнерів (зникло більше 645 партій, а не лантух макухи)!!!
Одні з асфальту, інші з бітуму то дизпалива від московії, а він з того, що дала влада!!
Безкарність для злочинців від влади, породжує криваві процеси або САМОСУДИ!!
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18.08.2023 19:06 Ответить
у любого, мало мальского чиновника эти признаки в наявности, а этот наверное не поделился
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18.08.2023 19:14 Ответить
На Прибережній автомагістралі вчора асфальт перестилав,нахіба-не знаю Там нічого критичного не було А на дрони виділив аж 5 млн гр(з бюджету)! Це десь 40 штук Позорище,***
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18.08.2023 19:22 Ответить
там же головним чином за голову ВЦА як корупціонера мова йшла!
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18.08.2023 20:34 Ответить
Яка несподіванка, не віриться, ну це випадковість, не узагальнюватимемо......
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19.08.2023 05:27 Ответить
пора братися за цю тупу зеленьську владу і судити їх громадським судом - висилиця.
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19.08.2023 09:53 Ответить
 
 