У секретаря Запорожского горсовета Куртева выявили признаки незаконного обогащения более чем на 9 млн грн, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки коррупции секретаря Запорожского городского совета, исполняющего обязанности городского головы, Анатолия Куртева на сумму более 9 миллионов гривень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующего о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн", - в сообщении.

Так, в августе прошлого года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. дол. США и 650 евро. Обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета.

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Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире.

Впрочем, НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом.

"В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. Факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелем и информацией с камер видеонаблюдения", - уточнили в НАПК.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

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Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения – незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и направило его в НАБУ для осуществления досудебного расследования.