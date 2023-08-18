Россияне в достаточно сложном положении: у них огромные потери и логистика не в хорошем состоянии. Однако контрнаступление ВСУ - очень тяжелое сражение, - Милли
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска понесли огромные потери, а в руководстве – большое недопонимание.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россияне в достаточно сложном положении, потому что они понесли огромные потери. Моральное состояние у них не очень хорошее. Их руководство сомнительно и неоднозначно, в зависимости от типа подразделения. На стратегическом уровне руководства очевидно существуют большие недопонимания. Логистика также не в хорошем состоянии" , – отметил он в интервью The Washington Post.
Генерал подчеркнул, что российские войска сейчас находятся в обороне, в то время как Украина ведет контрнаступление.
"Я говорил несколько месяцев назад, что это наступление будет долгим, кровавым, медленным. И оно именно такое: долгое, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелое сражение", - добавил американский военачальник.
Милли подчеркнул, что для Украины это экзистенциальная борьба. В то же время, для остального мира развязанная Путиным война означает "фронтальное наступление на правила международного порядка, которые существуют после окончания Второй мировой войны", добавил он.
Пожалуйста, подождите...
десятки років
на Півдні у них за спиною Азов.
ще кілометрів 10-20 лінії фронту на південь і їх комунікації під вогнем нашої ствольної арти.
далі - удар від Угледара на схід від Маріка, ще один на Мелітополь і, дай Бог, з Херсона на Армянськ.
Фсьо, "жест доброї волі із всього Надазов'я
дорого все це буде коштувати нашим Воїнам....
дай , будь ласка, пендаля тому Байдену,
та спитай се , Де Зброя .???
А между Токмаком и Урожайным 95.
Какие ещё рядом?????
"ЗСУ йдуть вперед від Урожайного і бої почали точилися біля Старомлинівки, яка відкриває шлях на стратегічний Томак" - конкретные названия, а не "важливий населений пункт".
Ещё раз, разжёвываю. Урожайное и Старомлыновка находятся за 95 км от Токмака. Ничего открыть они не могут ровно никак.
Но до Токмака от Роботиного не так и далеко. особенно если учитывать малозаселенную местность. Правда линии обороны там серьезные. но и не такие ломали, так что все будет ок.
на этой прямой есть рукотворные линии обороны, мало населенных пунктов и практически нет естественных так что шансы у нас неплохие до зимы до Мелитополя добраться.
А лучше просто признаться, что написана херня и меньше ссылаться на придурковатого кацапа-живодёра, который эту херню сморозил и на него почему-то ссылаются как на авторитета.
Остапа понесло..
ві приписіваете людям то чего они не говорили, жарко спорите и виігріваете спор їх с кем. поздравляю.
Ещё одно чучело с вавкой в голове.
ні, між ними 19 км. Урожайне село Токмакского района. Які 95 км????
И на картинке указано вообще не то Урожайное, которое находится в 19 км, а которое было недавно освобождено. И оно находится в 95 км.
Вы будете собирать свою дерьмоимперию по кусочкам, как пазлы, на западных склонах гор Урала, ибо восточнее склонов Урала у вас армии вообще нет.
а так - вчера Генштаб заявил что ведутся бои ЮЖНЕЕ Урожайного.
собсна вот и они.
не доходить? мабуть і не дійде.
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1080 "ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство оборони України"...3. Основними завданнями Міноборони є: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони і військового будівництва, координація діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з підготовки держави до оборони; здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами, участь у формуванні завдань Збройних Сил; здійснення ресурсного забезпечення для підтримання необхідного рівня бойової і мобілізаційної готовності, підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них функцій і завдань; проведення державної військової кадрової політики, розвиток військової освіти і науки; участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на розв'язання соціальних проблем військовослужбовців, а також осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку; участь у формуванні та удосконаленні законодавчої бази з питань оборони і воєнної безпеки, контроль за дотриманням законодавства у Збройних Силах та забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами.
4. Міноборони відповідно до покладених на нього завдань:1) у питаннях формування та реалізації державної політики у сфері оборони і військового будівництва, військово-політичного управління Збройними Силами: реалізує воєнну політику держави у Збройних Силах, розробляє принципи військового будівництва, визначає напрями розвитку Збройних Сил, їх підготовки у мирний та воєнний час; розробляє проекти та виконує державні програми розвитку Збройних Сил, розвитку озброєння і військової техніки, інші програми (плани) будівництва та розвитку Збройних Сил; бере участь в стратегічному плануванні у сфері оборони та військового будівництва; координує в установленому порядку діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування з питань підготовки держави до оборони; готує пропозиції і розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері оборони, організовує, забезпечує і контролює їх виконання;
формує основні показники державного оборонного замовлення, здійснює розміщення і оплату робіт із закупівлі, сервісного обслуговування, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, кодифікації на предмети постачання, капітального будівництва, закупівлі продовольства, речового та іншого майна, матеріальних та інших ресурсів для Збройних Сил, а також в установленому порядку для інших військових формувань;
4) у питаннях бойової та мобілізаційної готовності: всебічно забезпечує діяльність Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, застосування та підготовку до виконання покладених на них завдань; подає в установленому порядку на затвердження Президентом України план дислокації Збройних Сил; організовує забезпечення Збройних Сил матеріально-технічними, фінансовими та іншими ресурсами відповідно до потреб, визначених Генеральним штабом Збройних Сил, у межах коштів, передбачених державним бюджетом, здійснює контроль за їх ефективним використанням; бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки у відповідних центральних органах виконавчої влади (за сферою їх управління чи галуззю національної економіки);організовує планування заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах, їх методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення;організовує та планує через Генеральний штаб Збройних Сил в мирний час накопичення в непорушному запасі і мобілізаційному резерві Збройних Сил озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, продовольства, речового та іншого майна...
Я думаю, що нге важко буде прочитати витяг з цього документу?
Молодці! Бачу, працюєте чи в ОП, чи МЗС та генштабі. Ну беріться, керуйте! Давно б з вами і Ф-16 були, і ракети далекобійні, і Крим би взяли ... А ми оцінимо! Тільки ваші прізвища нікому невідомі- а ви нікого відомих не пропонуєте... Але, спочатку, будь ласка, на фронт, як військкоми-для перевірки у справі... Колишній старший лейтенант О. Поляков.
какую еще книгу?
А найпопулярніший інформаційний ресурс України вони так точно моніторять.
в отличие от нас.
потому мы стоим на коленях перед миром и просим, просим...
на коленях мы не стоим. стоять на коленях - это кацапская народная традиция, сын Беляка
потому нам и не дают что нам надо. а были бы умными и дальновидными - у нас бы просили а не мы у кого-то.
Что здесь не так? Да все здесь так. Только есть одно но. Бои за Старомайорское шли тридцать девять дней. И утрачено 23 машины класса MRAP, то есть броневики, которые для этого и созданы - для доставки экипажа и десанта до контрольной точки и эвакуации.
В боях в Ираке и Сирии американцы, собственно, авторы данного класса легкой бронетехники, в отдельных эпизодах теряли по тридцать машин, а в Афганистане, умудрялись в одном случае утратить сразу десять машин без какого-либо серьезного сопротивлениях. Для вывода из строя такой бронетехники достаточно поразить трансмиссию или колесные пары. Но уважаемых партнеров не интересуют потери рф - или, по крайней мере, они им не так интересны.
На скриншоте выше вы можете осмотреть только зафиксированные потери рф (здесь 80% отображено за период с июня по август, а 20% за предшествующий период). И там вовсе не MRAP и не HUMVEE, а БМП-2/3, танки, гаубицы и т.д. За чертой охват по ПВО и другим категориям.