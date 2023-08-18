Россияне в достаточно сложном положении: у них огромные потери и логистика не в хорошем состоянии. Однако контрнаступление ВСУ - очень тяжелое сражение, - Милли

Российские оккупационные войска понесли огромные потери, а в руководстве – большое недопонимание.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне в достаточно сложном положении, потому что они понесли огромные потери. Моральное состояние у них не очень хорошее. Их руководство сомнительно и неоднозначно, в зависимости от типа подразделения. На стратегическом уровне руководства очевидно существуют большие недопонимания. Логистика также не в хорошем состоянии" , – отметил он в интервью The Washington Post.

Генерал подчеркнул, что российские войска сейчас находятся в обороне, в то время как Украина ведет контрнаступление.

"Я говорил несколько месяцев назад, что это наступление будет долгим, кровавым, медленным. И оно именно такое: долгое, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелое сражение", - добавил американский военачальник.

Милли подчеркнул, что для Украины это экзистенциальная борьба. В то же время, для остального мира развязанная Путиным война означает "фронтальное наступление на правила международного порядка, которые существуют после окончания Второй мировой войны", добавил он.

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