РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4443 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
14 687 94
война (46746) Милли (116) контрнаступление (338)

Россияне в достаточно сложном положении: у них огромные потери и логистика не в хорошем состоянии. Однако контрнаступление ВСУ - очень тяжелое сражение, - Милли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марк,милли

Российские оккупационные войска понесли огромные потери, а в руководстве – большое недопонимание.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне в достаточно сложном положении, потому что они понесли огромные потери. Моральное состояние у них не очень хорошее. Их руководство сомнительно и неоднозначно, в зависимости от типа подразделения. На стратегическом уровне руководства очевидно существуют большие недопонимания. Логистика также не в хорошем состоянии" , – отметил он в интервью The Washington Post.

Генерал подчеркнул, что российские войска сейчас находятся в обороне, в то время как Украина ведет контрнаступление.

"Я говорил несколько месяцев назад, что это наступление будет долгим, кровавым, медленным. И оно именно такое: долгое, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелое сражение", - добавил американский военачальник.

Милли подчеркнул, что для Украины это экзистенциальная борьба. В то же время, для остального мира развязанная Путиным война означает "фронтальное наступление на правила международного порядка, которые существуют после окончания Второй мировой войны", добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный и Милли обсудили потребность ВСУ в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
На російських пабліках волають, що ЗСУ йдуть вперед від Урожайного і бої почали точилися біля Старомлинівки, яка відкриває шлях на стратегічний Томак
показать весь комментарий
18.08.2023 17:03
+19
Хай Всесвіт допомагає Українським Воїнам. 🙏💙💛
показать весь комментарий
18.08.2023 17:07
+16
Шоб наступ не був довгим кривавим і повільним -- поставте Атакамси
показать весь комментарий
18.08.2023 17:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
які існують уже десять років після закінчення Другої світової війни
десятки років
показать весь комментарий
18.08.2023 17:02 Ответить
Кацапи у хрєновому положенні ізначально:
на Півдні у них за спиною Азов.
ще кілометрів 10-20 лінії фронту на південь і їх комунікації під вогнем нашої ствольної арти.
далі - удар від Угледара на схід від Маріка, ще один на Мелітополь і, дай Бог, з Херсона на Армянськ.

Фсьо, "жест доброї волі із всього Надазов'я

дорого все це буде коштувати нашим Воїнам....
показать весь комментарий
18.08.2023 17:27 Ответить
Дай Боже нашим захисникам, сил і терпіння здолати ворога!
показать весь комментарий
19.08.2023 07:18 Ответить
Борис Джонсон, ти де ????
дай , будь ласка, пендаля тому Байдену,
та спитай се , Де Зброя .???
показать весь комментарий
18.08.2023 17:55 Ответить
Краще дайте декілька пенделів Боневтіку і запитайте в нього, що він робив більше 4-х років під час війни і де наша зброя? Бо війна не в США і не в Англії.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:46 Ответить
Війна справжня триває 1,5 роки. Путін готувався до війни з 2008 року, після Грузії. І почав перевіряти Україну-2014, з "Дамбаса", де бабки за 200 гр. репетували "Росія!". Вважаєш, що з вчетверо сильнішим противником Зеленський мав за 1.5 роки підготуватися? .А з Порошенка запитати не хочеш, з яким Путін грав у Мінськ1-2? А з Януковича😃 ? А з попередніх трьох???
показать весь комментарий
19.08.2023 04:20 Ответить
На російських пабліках волають, що ЗСУ йдуть вперед від Урожайного і бої почали точилися біля Старомлинівки, яка відкриває шлях на стратегічний Томак
показать весь комментарий
18.08.2023 17:03 Ответить
Хай Всесвіт допомагає Українським Воїнам. 🙏💙💛
показать весь комментарий
18.08.2023 17:07 Ответить
В них географічний кретинізм. Або в тебе.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:09 Ответить
Там до развала фронта как рачки до Китая. Одно село фронт не развалит.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:16 Ответить
Але Макс має рацію, село стоїть на роздоріжжі і дає доступ до Токмак і інше Урожайне.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:32 Ответить
Достаточно посмотреть где находится указанный на карте н.п. и где Токмак. Он вообще к токмакскому направлению никакого отношения не имеет.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:37 Ответить
Ви тільки на Токмак дивитися чи таки карту, де видно,що Роботине майже поряд, і що ЗСУ ідуть по двох напрямках. Якщо пройшли першу лінію оборони, то підуть далі
показать весь комментарий
18.08.2023 17:47 Ответить
Какие ещё майже поряд? Между Работино и Урожайным целых 70 километров.
А между Токмаком и Урожайным 95.
Какие ещё рядом?????
показать весь комментарий
18.08.2023 17:52 Ответить
Роботине до Токмак 34 км. До Мелітополь? Я читаю новини від військових і вони пишуть те про що Макс написав. Відстань так є, але не така уже і далека. Головне ви не прочитали. Розташування, шляхи і наявність мінних полів.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:59 Ответить
Алло, он написал про Урожайное, а не Работино, зачем вы прикидываетесь.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:05 Ответить
HALLO, він написав про важливий населений пункт, ви усе на свій лад перекрутили. Досить дискусії на пустому місці
показать весь комментарий
18.08.2023 18:06 Ответить
Вы дуру включили или что? Он чётко написал
"ЗСУ йдуть вперед від Урожайного і бої почали точилися біля Старомлинівки, яка відкриває шлях на стратегічний Томак" - конкретные названия, а не "важливий населений пункт".

Ещё раз, разжёвываю. Урожайное и Старомлыновка находятся за 95 км от Токмака. Ничего открыть они не могут ровно никак.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:11 Ответить
вообще-то направлений ДВА - Бердянское и Мелитопольское. НаБердянском сейчас прошли Урожайное, как вы правильно сказали, а на Мелитопольском прошли Роботино.
Но до Токмака от Роботиного не так и далеко. особенно если учитывать малозаселенную местность. Правда линии обороны там серьезные. но и не такие ломали, так что все будет ок.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:15 Ответить
далеко не всегда главное - расстояние. Главное - есть ли там препятствия естественные, рукотворные (линии обороны) и населенные пункты.
на этой прямой есть рукотворные линии обороны, мало населенных пунктов и практически нет естественных так что шансы у нас неплохие до зимы до Мелитополя добраться.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:12 Ответить
Достаточно открыть карту укреплений чтобы понять, что никакой беспрепятственный бросок на 95 км там невозможен, всё перекопано на пути такого движения в несколько линий. А если возможен, то если кацапы побросают оружие и расчистят минные поля. Но тогда можно сказать, что Урожайное и Старомлыновка открывают путь на Крым или Москву.

А лучше просто признаться, что написана херня и меньше ссылаться на придурковатого кацапа-живодёра, который эту херню сморозил и на него почему-то ссылаются как на авторитета.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:21 Ответить
Милли ссілается на кацапа? что ві несете за бред. .
Остапа понесло..
ві приписіваете людям то чего они не говорили, жарко спорите и виігріваете спор їх с кем. поздравляю.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:12 Ответить
Какой нафиг милли, при чём тут он, что ты несёшь? Я про пост Максім ХОЙ 07fb0949
Ещё одно чучело с вавкой в голове.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:59 Ответить
Між селом Урожайним і райцентром Токмаком 95 км????
ні, між ними 19 км. Урожайне село Токмакского района. Які 95 км????
показать весь комментарий
18.08.2023 21:33 Ответить
Это другое Урожайное. И ВСУ вообще не близко к нему.
И на картинке указано вообще не то Урожайное, которое находится в 19 км, а которое было недавно освобождено. И оно находится в 95 км.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:48 Ответить
Опыт крымской войны 1853-1856, русско-японской войны, первой мировой, советско-афганской войны вас ничему не научил.
Вы будете собирать свою дерьмоимперию по кусочкам, как пазлы, на западных склонах гор Урала, ибо восточнее склонов Урала у вас армии вообще нет.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:33 Ответить
Перед є ще Завітне Бажання, а потім 3,8 км і цей пункт. Але стрілочки уже там.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:30 Ответить
На Запорізькому напрямку добивають кацапа наші мужні воїни, нащадки славних козаків. дійдуть до Токмака, а там кацапи посипляться, їх фронт розвалиться і побіжать вони за Перекоп, части на Донеччину, але і там їх чекає смерть.Хотів би поправити кацапів, що немає піхоти "ДНР", є ******* зрадники, яких колись називали "власівці". Але наші "власівці" закінчать набагато гірше, їм немає куди втікати. Кацпи будуть бігти на Цапію, а зрадники мають здохнути тут.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:54 Ответить
эту информацию вчера обнародовал Генштаб Украины, но набежали боты и заявили что это инфа старая от позавчера и обосрали Маляр в очередной раз.
а так - вчера Генштаб заявил что ведутся бои ЮЖНЕЕ Урожайного.
собсна вот и они.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:10 Ответить
Довіряємо Генштабу, любому спікеру ЗСУ, але не маляр. Вона і її відомство має займатися забезпеченням ЗСУ, а досягнення ЗСУ на полі бою є кому доповідати і без неї. Ось сьогодні є свіженька інформація про випуск неякісних, непригодних до використання мін, які замовило відомство маляр якимось шахраям. Після цього ЗСУ позбавлено цих мін більше як на 300 млн. гривень. Кожен має займатися своїми справами. Не бажає маляр попіаритися на тих, хто розмінував Чонгар? Хто розформував танкову частину під Києвом? Хто відводив наші війська з нашої територіх? Чому її відомство жоденого разу не виконало оборонного замовлення і чому її шеф резніков відмовлявся від грошей для армії???
показать весь комментарий
18.08.2023 18:52 Ответить
те шо ви перерахували - НЕ ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЯ.
не доходить? мабуть і не дійде.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:10 Ответить
Ви або не читаєте, або валяєте дурня. Прошу пробачити за такі слова.

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1080 "ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство оборони України"...3. Основними завданнями Міноборони є: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони і військового будівництва, координація діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з підготовки держави до оборони; здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами, участь у формуванні завдань Збройних Сил; здійснення ресурсного забезпечення для підтримання необхідного рівня бойової і мобілізаційної готовності, підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них функцій і завдань; проведення державної військової кадрової політики, розвиток військової освіти і науки; участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на розв'язання соціальних проблем військовослужбовців, а також осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку; участь у формуванні та удосконаленні законодавчої бази з питань оборони і воєнної безпеки, контроль за дотриманням законодавства у Збройних Силах та забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами.

4. Міноборони відповідно до покладених на нього завдань:1) у питаннях формування та реалізації державної політики у сфері оборони і військового будівництва, військово-політичного управління Збройними Силами: реалізує воєнну політику держави у Збройних Силах, розробляє принципи військового будівництва, визначає напрями розвитку Збройних Сил, їх підготовки у мирний та воєнний час; розробляє проекти та виконує державні програми розвитку Збройних Сил, розвитку озброєння і військової техніки, інші програми (плани) будівництва та розвитку Збройних Сил; бере участь в стратегічному плануванні у сфері оборони та військового будівництва; координує в установленому порядку діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування з питань підготовки держави до оборони; готує пропозиції і розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері оборони, організовує, забезпечує і контролює їх виконання;

формує основні показники державного оборонного замовлення, здійснює розміщення і оплату робіт із закупівлі, сервісного обслуговування, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, кодифікації на предмети постачання, капітального будівництва, закупівлі продовольства, речового та іншого майна, матеріальних та інших ресурсів для Збройних Сил, а також в установленому порядку для інших військових формувань;
 4) у питаннях бойової та мобілізаційної готовності: всебічно забезпечує діяльність Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, застосування та підготовку до виконання покладених на них завдань; подає в установленому порядку на затвердження Президентом України план дислокації Збройних Сил; організовує забезпечення Збройних Сил матеріально-технічними, фінансовими та іншими ресурсами відповідно до потреб, визначених Генеральним штабом Збройних Сил, у межах коштів, передбачених державним бюджетом, здійснює контроль за їх ефективним використанням; бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки у відповідних центральних органах виконавчої влади (за сферою їх управління чи галуззю національної економіки);організовує планування заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах, їх методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення;організовує та планує через Генеральний штаб Збройних Сил в мирний час накопичення в непорушному запасі і мобілізаційному резерві Збройних Сил озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, продовольства, речового та іншого майна...

Я думаю, що нге важко буде прочитати витяг з цього документу?
показать весь комментарий
18.08.2023 21:31 Ответить
Спасибо за цитату! И я читаю-везде : участь...участь...участь....Это понятно- участие! Но не : ответственность, прямая обязанность...
показать весь комментарий
19.08.2023 04:45 Ответить
Так, але ніде немає "участь у заміні спікера Генштабу і повідомляти успіхи Генштабу". Але я по іншому читаю документ, в якому написано "Основними завданнями Міноборони є". Тобись, основним завданням міністерства є забезпечення ЗСУ всим необхідним, а от коли забезпечать - тоді можуть пишатися своєю роботою і повідомляти результати. А пишатися немає чим, хіба, що яйцями по 17, мародерством 32 мільярдів гривень, випуск бракованих мін та інше.
показать весь комментарий
19.08.2023 11:39 Ответить
Заберіть Йермака і Ко, в Гуантанамо- буде легше..
показать весь комментарий
18.08.2023 17:03 Ответить
...разом з Гундосіком, Бєнєй і усією зєльоной шоблой!
показать весь комментарий
18.08.2023 23:48 Ответить
Шоб наступ не був довгим кривавим і повільним -- поставте Атакамси
показать весь комментарий
18.08.2023 17:04 Ответить
Це ви до кого звертаєтесь?
показать весь комментарий
18.08.2023 17:07 Ответить
А в кого є Атакамси ?
показать весь комментарий
18.08.2023 17:09 Ответить
А вони вас тут читають?🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 17:10 Ответить
Я не відкрив Америки -- 2міс назад Петро Порошенко сказав -- Захід - ми вже спалили 3500 танків рашки а ви нам нашкребли 100 Леопардів -- даваите танки
показать весь комментарий
18.08.2023 17:16 Ответить
Ще раз.У того у кого Атакамси,вас тут читають?🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 17:35 Ответить
Не читають
показать весь комментарий
18.08.2023 17:38 Ответить
Тоді до кого звертаєтесь?🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 17:41 Ответить
На авось
показать весь комментарий
18.08.2023 17:46 Ответить
Я відкрию страшну таємницю,ви тільки нікому не кажіть.На Цензорі нема Атакамсів.Тому тсс.🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 17:48 Ответить
службы, в т.ч. американские, читают даже тебя....
показать весь комментарий
18.08.2023 18:01 Ответить
Погано розумію,можна переклад?
показать весь комментарий
18.08.2023 18:03 Ответить
главное что тебя разложили как открытую книгу....
показать весь комментарий
18.08.2023 18:04 Ответить
Не дуже розумію мову окупанта.Надайте будь ласка переклад.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:05 Ответить
ты прикалываешься? вы друг друга стоите, два идиота.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:18 Ответить
Вирішив стати третім ідіотом?Ти ідіот?🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 18:20 Ответить
согласен, не стоило вмешиваться в спор двух идиотов. нарвался на идиотский ответ идиота.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:14 Ответить
І став третім ідіотом.Вітання.🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 20:28 Ответить
что ты несешь?
какую еще книгу?
показать весь комментарий
18.08.2023 18:17 Ответить
Ресурс чи коментарі?))))
показать весь комментарий
18.08.2023 22:48 Ответить
От навіть взяти Вас, - Вас зацікавить лише новина, чи і коментарі до цієї новини?
показать весь комментарий
19.08.2023 10:55 Ответить
Коментарі були цікаві десь з 14 року приблизно по 21.Була аналітіка.Зараз 90 відсотків повної шизи.По типу-Байден дай зброю...Так що коментарі майже не читаю,є цікаві люди,котрі цікаво аналізують,але вони сюди вже майже не заходять.
показать весь комментарий
19.08.2023 11:02 Ответить
Ви неповірите, але в ЦРУ США є навіть окремі кабінети чиновники яких відповідають окремо за ситуацію і аналітику кожної країни світу.
А найпопулярніший інформаційний ресурс України вони так точно моніторять.
показать весь комментарий
19.08.2023 10:49 Ответить
Я не думаю що вони витрачають час на коменти)))
показать весь комментарий
19.08.2023 11:03 Ответить
Жданов....не тошни.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:50 Ответить
Бояри дівчинка перепила?🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 18:01 Ответить
Це та зброя яка не має вистрелити на цій війні. Аналог аналогонета.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:10 Ответить
Настораживает когда американские чиновники, особенно военные, начинают рассказывать какой противник лох и чмо.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:07 Ответить
Слабке місьце параши це завжди було національне питання. Це порохова бочка: чечени, казахи, татари, буряти, калмикі і тд. Всі ненавидять один одного
показать весь комментарий
18.08.2023 17:14 Ответить
Але найбільше усі вони ненавидять нас, українців. Тому я не маю жодних ілюзій.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:32 Ответить
"чечени, казахи, татари, буряти, калмикі" - ненавиять українців? та ти шо!
показать весь комментарий
18.08.2023 23:50 Ответить
..вот и остановимся на том,что 3 мировая война в Ukraine идет на выживание Нации...
показать весь комментарий
18.08.2023 17:37 Ответить
Повільний важкий і кривавий наступ-це тому що одне падло розмінувавши Чонгар дало окупувати південь України. З дозволу того ж самого падла пів-року! трубили зі всі ''прасок'' про контрнаступ давши час кацапам окопатися і все замінувати. Оманські договорняки виконує зелене падло!
показать весь комментарий
18.08.2023 17:49 Ответить
Весною 21р кацапи почали черговий раунд підготовки до нападу. Пригадайте ті події.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:05 Ответить
Когда мы пройдем на юг ещё немного шоб доставать ствольной артиллерией всю логистику - кацабы поймут шо укрепрайоны це круто, только без еды медикаментов,боеприпасов и арты без снарядов - солдаты заканчиваются очень быстро и защищаться в окопах нарытых некому и нечем.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:52 Ответить
передайте бункерному листа по диппошті з реальним станом справ на фронті ймовірно герасимів і шойгу його дурять...
показать весь комментарий
18.08.2023 17:53 Ответить
Хтів би бачити як американці вели б наступ голими руками,ні дальнобійних ракет,ні захисту з воздуху.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:57 Ответить
ты этого никогда не увидишь, потому что американцы мудрый народ и у них все это есть и даже больше.
в отличие от нас.
потому мы стоим на коленях перед миром и просим, просим...
показать весь комментарий
18.08.2023 18:27 Ответить
американцы не "народ". это политическая нация. народов там десятки
на коленях мы не стоим. стоять на коленях - это кацапская народная традиция, сын Беляка
показать весь комментарий
18.08.2023 23:51 Ответить
важкий бий благодаря тому что украинцы все эти годы вели себя как инфантильные идиоты и выбирали верховным главкомом то дважды судимого бандита то клоуна.
потому нам и не дают что нам надо. а были бы умными и дальновидными - у нас бы просили а не мы у кого-то.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:19 Ответить
Даже если был бы ПОРОХ, то к пару десяткам ГРОМОВ нам, все равно нужны были бы теже Абрамсы, F16 и дальнебойные средства от ШТАТОВ.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:41 Ответить
Если бы был Порох, возможно союзники не считали бы украницев полными идиотами, которые в разгар войны выбирают, чтобы поржать
показать весь комментарий
18.08.2023 23:24 Ответить
Для начала, Путин Пороха просчитал-взяв Крым , затеял с ним игру в Минск1-2, в "Дамбас" ... Увидел Иловайск, подготовился еще лучше- в 1922 решил, что можно брать голыми руками...
показать весь комментарий
19.08.2023 05:46 Ответить
Можно и с такой стороны посмотреть. Много факторов сошлось, чтобы Пу был уверен в лёгкой и быстрой победе
показать весь комментарий
19.08.2023 11:44 Ответить
Недавно в интернет попала эта новость, и тут понеслась зрада…

Что здесь не так? Да все здесь так. Только есть одно но. Бои за Старомайорское шли тридцать девять дней. И утрачено 23 машины класса MRAP, то есть броневики, которые для этого и созданы - для доставки экипажа и десанта до контрольной точки и эвакуации.

В боях в Ираке и Сирии американцы, собственно, авторы данного класса легкой бронетехники, в отдельных эпизодах теряли по тридцать машин, а в Афганистане, умудрялись в одном случае утратить сразу десять машин без какого-либо серьезного сопротивлениях. Для вывода из строя такой бронетехники достаточно поразить трансмиссию или колесные пары. Но уважаемых партнеров не интересуют потери рф - или, по крайней мере, они им не так интересны.

На скриншоте выше вы можете осмотреть только зафиксированные потери рф (здесь 80% отображено за период с июня по август, а 20% за предшествующий период). И там вовсе не MRAP и не HUMVEE, а БМП-2/3, танки, гаубицы и т.д. За чертой охват по ПВО и другим категориям.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:25 Ответить
все эти недостатки в ПИД,,,раше компенсируются фсбэшником Елдаком и Оманским Нариком.....
показать весь комментарий
18.08.2023 19:31 Ответить
зазвичай у таких випадках сикун мілі дзвонить гєрасімову...
показать весь комментарий
18.08.2023 20:11 Ответить
Пля, не ******, но отсердца-шоб параша сдохла на ***** хкйла, баны пох, совесть чиста...
показать весь комментарий
18.08.2023 20:19 Ответить
 
 