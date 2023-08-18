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Новости За рубежом
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Надеемся, что более 60% экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию, - премьер-министр Чолаку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шмыгаль,чолаку

Более 60% экспорта зерна из Украины может проходить по транзиту через Румынию.

Об этом сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в пятницу после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся, что более 60% общего объема экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию", - сказал Чолаку.

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По его словам, Румыния пытается улучшить соединительную инфраструктуру железнодорожного, автомобильного, речного и морского транспорта, а также на пограничных переходах.

Чолаку также заверил, что Румыния, являющаяся одним из крупнейших экспортеров зерна в ЕС, сбалансирует усилия по увеличению транзита украинского зерна на международные рынки, чтобы защитить местных фермеров.
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доріг нема...все забито фурами. пропускна спроможність КПП мала....
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18.08.2023 17:06 Ответить
Углубим, расширим... 😂

ЄС, денгі, денгі давай ! 😂
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18.08.2023 17:18 Ответить
Святий транзит порожнім не буває!

Якщо турки та поляки морозяться заробити на українському збіжжі, то це зроблять румуни 😂
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18.08.2023 17:16 Ответить
Хтось хотів бути хитрим, а хтось в резульаті виявився розумнішим.
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18.08.2023 17:26 Ответить
православні найшли порозуміння...з католиками чи муслімами всьо набагато трудніше...
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18.08.2023 20:43 Ответить
Було б дуже добре.

Взагалі тему вивезення українського збіжжя (альтернативу) треба було відпрацьовувати вже з 25.02.2022.

Але на відповідних посадах мали бути фахівці зі стратегічним мисленням, а не "мовчазні_шмиґалІ".
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18.08.2023 17:30 Ответить
22.02 треба було відпрацювати орків назад в крим, підірвати мости на їхніх напрямках на півдні і півночі...за це треба було думати і робити...
але не було кому, та й ніхто не міг поняти чи вже втік чи ше не втік...
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18.08.2023 20:47 Ответить
Річ йде про Дунай.
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18.08.2023 18:14 Ответить
польщі пропонували багатомільйонні інвестицій від ЄС на створення інфраструктури для транзиту української агропродукції морем. гівняний передвиборчий популізм провладної партії - піс, поставив на цих планах - хрест. тепер ні бабла за тразит, ні інвестицій. Румуни молодці, скористалися шансом заробити грошенят.
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18.08.2023 18:33 Ответить
 
 