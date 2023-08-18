Надеемся, что более 60% экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию, - премьер-министр Чолаку
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Более 60% экспорта зерна из Украины может проходить по транзиту через Румынию.
Об этом сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в пятницу после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы надеемся, что более 60% общего объема экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию", - сказал Чолаку.
По его словам, Румыния пытается улучшить соединительную инфраструктуру железнодорожного, автомобильного, речного и морского транспорта, а также на пограничных переходах.
Чолаку также заверил, что Румыния, являющаяся одним из крупнейших экспортеров зерна в ЕС, сбалансирует усилия по увеличению транзита украинского зерна на международные рынки, чтобы защитить местных фермеров.
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ЄС, денгі, денгі давай ! 😂
Якщо турки та поляки морозяться заробити на українському збіжжі, то це зроблять румуни 😂
Взагалі тему вивезення українського збіжжя (альтернативу) треба було відпрацьовувати вже з 25.02.2022.
Але на відповідних посадах мали бути фахівці зі стратегічним мисленням, а не "мовчазні_шмиґалІ".
але не було кому, та й ніхто не міг поняти чи вже втік чи ше не втік...