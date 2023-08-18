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В США считают, что Крым является "красной линией" для Путина, - The Hill

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин

Как пишет Тhe Hill, удержание Крыма является приоритетом президента РФ Владимира Путина в войне против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Крым был ключевым объектом в российской военной стратегии с тех пор, как он был завоеван в 1783 году и был основан Севастополь. То, что Крым остался Украине после развала СССР, было недопустимым для действующего президента РФ Владимира Путина, мечтающего о восстановлении этой "империи зла".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с официальными лицами, который просочился в СМИ, заявлял, что Крым является "красной линией", которую Путин не пересечет. В то же время сами американцы не верят, что деоккупация полуострова является реалистичной целью.

Журналисты иностранного издания также разделяют эти сомнения. По их словам, чтобы изолировать Крым, контрнаступление ВСУ должно продвигаться в Мелитополь, Армянск или Скадовск. Прежде чем взять Мелитополь, украинским войскам надо еще освободить Токмак, который окружен развитой системой окопов, минных полей и заграждений. Кроме того, РФ держит там группировку в более 90 тысяч военных.

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"Что бы ни говорил Путин о защите русскоязычных жителей Луганска и Донецка, его нынешним приоритетом является удержание Крыма. Российские наступательные операции на севере Украины и угрозы наемников "Вагнера" в Беларуси являются диверсией. В центре "Бахмут" не имеет тактического преимущества для обеих сторон. И хотя украинские продвижения, которые непосредственно угрожают Крыму, могут заставить Путина пойти на переговоры, даже это будет лишь тактикой промедления. Пока он удерживает власть, долгосрочные корыстные цели Путина никогда не изменятся", - подытожили в издании.
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Топ комментарии
+27
Ви брали участь у контрнаступі? Куди? На Сицилію?
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18.08.2023 17:35
+19
Україну це не повинно цікавити що там у них червоні чи зелені лінії, Україну повинно цікавити відновлення свого суверенітету!
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18.08.2023 17:39
+18
Нам все одно хто там і як вважає.Нас хочуть знищити.Ми хочемо жити.Тому при всьому розмаїтті вибору,альтернатива в нас одна...
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18.08.2023 17:38
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А ще повторюсь вони вважають що росія немає відношення до короновірусу, що Київ за 3 дня, що Афган все ок та інше...
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18.08.2023 22:28 Ответить
Що думає ***** нам по барабану. Нас "зазомбували" каСапські телеканали, що ми вирішили так: " Наші землі, території - це наше. Нікому не дамо ніколи. Перемовини і їх наслідки - це фантації корови скабєєвої та щура соловьіова." А червону фарбу нехай ***** розіливає собі на ... ну, ви самі рузумієте куди.
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19.08.2023 06:26 Ответить
Токмак, який огороджений розбудованою системою укриттів та мінних полів. Читати, це людині думаючій просто не можливо. Хто знищив всю систему захисту наших військ на півдні, що дало можливість кацапам за сутки зайняти територію, яку ми не можемо звільнити без колосальних жертв. Де повішено на гілляці та людина, яка це все організувала. Мене не цікавлять, більш того навіть нудить до токсикозу від відосиків Зе - президента. Мене цікавить саме це питання, хто конкретно здав південь нашої країни і де він повішений.
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19.08.2023 10:15 Ответить
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