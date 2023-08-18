Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в конце августа, - Минобороны Дании

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Дании в конце этого месяца.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в обучении украинских летчиков примет участие коалиция из 11 стран.

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Другие подробности не разглашаются.