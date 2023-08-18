2 176 28
Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в конце августа, - Минобороны Дании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Дании в конце этого месяца.
Об этом сообщило Министерство обороны Дании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, в обучении украинских летчиков примет участие коалиция из 11 стран.
Другие подробности не разглашаются.
Топ комментарии
+10 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий18.08.2023 17:57
+10 Valentyna Sayun 84f5db84
показать весь комментарий18.08.2023 18:02
+9 Игорь Литвинюк 575799d2
показать весь комментарий18.08.2023 17:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Євроімпотенти, дайте МІГи модернізовані НАТО і все. Чи ще щось заважає?