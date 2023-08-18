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Дания (443) F-16 (300)

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в конце августа, - Минобороны Дании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

f-16

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Дании в конце этого месяца.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в обучении украинских летчиков примет участие коалиция из 11 стран.

Также читайте: США поддерживают предоставление F-16 Украине после завершения учений, - Салливан

Другие подробности не разглашаются.
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Топ комментарии
+10
То ще досі не розпочали??? Капець! ( Їм наша перемога потрібна як діра в мості!
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18.08.2023 17:57
+10
Ви хто? Бо в іншому анонсі американців матюками покрили, тут інших донорів? То хто тоді для вас не мразі? Кацапи?
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18.08.2023 18:02
+9
це вже схоже на морквину перед мордою коняки
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18.08.2023 17:56
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це вже схоже на морквину перед мордою коняки
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18.08.2023 17:56 Ответить
Треба було менше звездіти. Знову очикування не виправдалися. Як з контрнаступом. Зато шапіто постійно піарилось.. Такі речі робляться у глибокій таємниці.
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18.08.2023 19:58 Ответить
То ще досі не розпочали??? Капець! ( Їм наша перемога потрібна як діра в мості!
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18.08.2023 17:57 Ответить
А їм і не треба. Комусь треба щоб раша була зайнята і розтрачувала сили та ресурси краще на україну ніж на них, а комусь - щоб потихеньку відходила з певних ринків. Перемога України а тим більше розгром раші в тих планах стоїть десь на останньому місці.
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18.08.2023 18:08 Ответить
їм в першу чергу потрібні інтереси США. решта - другорядне. і заставити їх змінити цю думку ніхто не зможе. а от посратися з ними, як це чуть не зробив Вова на саміті в Вільнюсі, то можна...
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18.08.2023 18:08 Ответить
Ви хто? Бо в іншому анонсі американців матюками покрили, тут інших донорів? То хто тоді для вас не мразі? Кацапи?
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18.08.2023 18:02 Ответить
побачимо як у тебе буде підгорати, коли через деякий час не тільки АтакМС, але ще й Тауруси появляться в Україні..
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18.08.2023 18:10 Ответить
А свій ще не витягнув?
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18.08.2023 18:11 Ответить
Это ты, Джавелин, успокойся. Нечего было за клована голосовать в 19 году. "Javelin" так правильно писать нужно.
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18.08.2023 18:21 Ответить
ну ще майже рік є. на відбір кандидатів ))
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18.08.2023 17:58 Ответить
от тільки зможуть казати fuck you Sallivan - без акценту та адресно)
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18.08.2023 18:00 Ответить
На весну, все відбудеться на наступну весну... Фінал для кацапів буде приголомшливий... Терпіння і здорового глузду у діях... Швидко тільки котята народжуються...
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18.08.2023 18:02 Ответить
може почнуть ну це не точно...
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18.08.2023 18:04 Ответить
а англійську мову типу вже вивчили?
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18.08.2023 18:04 Ответить
Тільки сьогодні було, що гинуть хлопці, яких відібрали на навчання(
Євроімпотенти, дайте МІГи модернізовані НАТО і все. Чи ще щось заважає?
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18.08.2023 18:05 Ответить
можна навчатися на комп'ютерних іграх...
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18.08.2023 18:09 Ответить
є класний симулятор iл-2.
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18.08.2023 18:11 Ответить
Який треш🤦
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18.08.2023 18:10 Ответить
Уже давним -давно інтернет наповнений пропозиціями пілотів ф-16 з багатьох країн ,які на зразок зарубіжного легіону, могли б брати участь в боях за українське небо. Можливо нашим властям варто було б викотити таку пропозицію західним партнером , доки навчатимумться українські пілоти. Тим самим вибити з під них аргументи щодо подальших проволочок.
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18.08.2023 18:16 Ответить
шо, опять?!
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18.08.2023 18:22 Ответить
маверики топганівські де ви раніше були? чому тільки зараз?

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18.08.2023 18:53 Ответить
Та перша партія навчання розпочала ще прошлого року і давно його закінчила. Пам*ять чомусь коротка.
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18.08.2023 19:36 Ответить
це все повна хєрь. чого всі так дрочать на ті F-16? що вирішить десяток-другий літаків? нічого. абсолютно. я розумію, якби мова йшла про кілька сотень, а так це те ж саме, що кілька тих жалюгідних "леопардів" чи "абрамсів"...все одно, що мертвому припарка.
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18.08.2023 20:07 Ответить
Це, як зі зброєю. Якщо кажуть, що дадуть - означає, що дали. Якщо будуть навчатись - вже десь сьорбають бадвайзер.
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18.08.2023 23:00 Ответить
наприкінці серпня скажуть, що перенесуть навчання на грудень
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19.08.2023 03:42 Ответить
 
 