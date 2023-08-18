Россия будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников, - разведка Эстонии

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что РФ не может рассчитывать на успехи в войне против Украины вроде захвата Донетчины без проведения большой волны мобилизации, впрочем, скорее всего, Россия будет пытаться удержаться от этого шага.

Об этом говорится в оперативной сводке эстонской разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным эстонских разведчиков, то, что Россия стремится улучшить мобилизационную систему, "не является безусловным признаком подготовки мобилизации".

"Вероятно, военные комиссариаты будут склонять резервистов к заключению контрактов. Судя по всему, текущие темпы вербовки контрактников позволят компенсировать потери ВС РФ", – говорится в сводке.

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Согласно анализу эстонской разведки, "с военной точки зрения РФ следует провести мобилизацию для наращивания наступательного потенциала войск".

"Однако это крайне непопулярный шаг и потому, вероятнее всего, РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации по внутриполитическим соображениям", – резюмируется в строительстве.