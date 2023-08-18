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Россия будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников, - разведка Эстонии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что РФ не может рассчитывать на успехи в войне против Украины вроде захвата Донетчины без проведения большой волны мобилизации, впрочем, скорее всего, Россия будет пытаться удержаться от этого шага.

Об этом говорится в оперативной сводке эстонской разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным эстонских разведчиков, то, что Россия стремится улучшить мобилизационную систему, "не является безусловным признаком подготовки мобилизации".

"Вероятно, военные комиссариаты будут склонять резервистов к заключению контрактов. Судя по всему, текущие темпы вербовки контрактников позволят компенсировать потери ВС РФ", – говорится в сводке.

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Согласно анализу эстонской разведки, "с военной точки зрения РФ следует провести мобилизацию для наращивания наступательного потенциала войск".

"Однако это крайне непопулярный шаг и потому, вероятнее всего, РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации по внутриполитическим соображениям", – резюмируется в строительстве.
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Топ комментарии
+2
Навряд чи політичних. Скоріше іміджевих.
Кацапське "вялічіє" ще одного групового забігу до КПП Грузії та Казахстану не переживе.
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18.08.2023 18:11
+2
Поступова мобілізація. Минулої осені одним махом 200 тисяч призвали, і ще стільки ж - вже за минулі аж 10-12 місяців.
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18.08.2023 18:12
+2
розвідка Естонії - раніше це звучало б весело, але коли дивишся на петрушку Буданова, а до нього на Баканова то розумієш що весело це у нас в Україні - так весело що навіть хріново
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18.08.2023 18:47
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А якже інша новина унизу, що кожний місяць 20 тисяч нових?..
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18.08.2023 18:10 Ответить
Поступова мобілізація. Минулої осені одним махом 200 тисяч призвали, і ще стільки ж - вже за минулі аж 10-12 місяців.
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18.08.2023 18:12 Ответить
тільки тоді не 200 тис призвали, а 300, як мінімум. інші джерела писали, що близько 500 тис призвали..
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18.08.2023 18:20 Ответить
Можливо. Справа в тому, що не залпом.
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18.08.2023 18:21 Ответить
Valentyna ***** 84f5db84

А как же другая новость внизу, что каждый месяц 20 тысяч новых?..

За словами представника ГУР МО, йдеться саме про примусову мобілізацію
Джерело: https://censor.net/ua/n3438214

Швидше за все ця новина - солодка брехня. Ніякої примусової мобілізації у ворога немає, у нас є.
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18.08.2023 18:39 Ответить
Брехня від естонської розвідки? І до чого тут мобілізація в Україні?
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18.08.2023 22:30 Ответить
Навряд чи політичних. Скоріше іміджевих.
Кацапське "вялічіє" ще одного групового забігу до КПП Грузії та Казахстану не переживе.
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18.08.2023 18:11 Ответить
До виборів(вересневих) точно утримаються,а після то вже залежить від ВСУ скільки пробілів зробить в складі орків.
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18.08.2023 18:17 Ответить
Лука вчора сказав, що у раші 250 000 добровольців в резерві i вже навчені. Нах їм ще мобілізація.
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18.08.2023 18:20 Ответить
А ще він сказав, що росія досягла всіх цілей СВО. Чому тоді не припинила СВО, не сказав.
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18.08.2023 18:26 Ответить
щодо цілей та завдань - це його особиста думка. А щодо резервів - це підтверджує і наш ГУР і багато експертів, які більш-менш вменяеми.
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18.08.2023 18:30 Ответить
На ГУР посилання можна? Експерти не цікавлять.
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18.08.2023 18:35 Ответить
Де там про 250 тисяч вже навчених добровольців?
Там про можливий (станом на січень, "в ближайшие дни" того січня/лютого нової хвилі все ж не було) призов ще 500 тисяч звичайних кацапів.
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18.08.2023 18:52 Ответить
Я думаю, що там набагато більше зараз ніж 250 000 добровольців і число зростає. І плюс армія, яка виходить на нові цифри півтора мільйона. Продовжувати цю тему не хочеться, бо для нас усе плачевно в перспективі.
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18.08.2023 19:01 Ответить
У ваших думках - так, все дуже сумно.
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18.08.2023 19:03 Ответить
це тому, що телемарафон давно не дивлюся.
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18.08.2023 19:07 Ответить
А я його жодного разу не дивився.
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18.08.2023 19:09 Ответить
U nix peredovix poziciji jest zeki.Byli vagner,teper storm.Imi pervuju ocered papolniajet ruskije. S zekov takije tam i vojni,no kak pusecnoje miaso podxodit
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18.08.2023 18:39 Ответить
Вони утилізують свій людський непотріб з від'ємною цінністю, поки ми втрачаємо корисних і дуже корисних людей. У русні з зєкамі ситуація win-win.
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18.08.2023 18:56 Ответить
Eto tak.No drugoj ruskoj armiji uze malo i ostalos iz tex sto naciali.Poteri ruskix ne mense 500 tysiac eto s ranenimi,ob etom mozno govorit takze
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18.08.2023 19:06 Ответить
Проблема в тому, що вони будуть використовувати і далі людське сміття, якого у них багато і яке не може використати Україна зі свого боку.
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18.08.2023 19:08 Ответить
розвідка Естонії - раніше це звучало б весело, але коли дивишся на петрушку Буданова, а до нього на Баканова то розумієш що весело це у нас в Україні - так весело що навіть хріново
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18.08.2023 18:47 Ответить
 
 