Россия будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников, - разведка Эстонии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что РФ не может рассчитывать на успехи в войне против Украины вроде захвата Донетчины без проведения большой волны мобилизации, впрочем, скорее всего, Россия будет пытаться удержаться от этого шага.
Об этом говорится в оперативной сводке эстонской разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По данным эстонских разведчиков, то, что Россия стремится улучшить мобилизационную систему, "не является безусловным признаком подготовки мобилизации".
"Вероятно, военные комиссариаты будут склонять резервистов к заключению контрактов. Судя по всему, текущие темпы вербовки контрактников позволят компенсировать потери ВС РФ", – говорится в сводке.
Согласно анализу эстонской разведки, "с военной точки зрения РФ следует провести мобилизацию для наращивания наступательного потенциала войск".
"Однако это крайне непопулярный шаг и потому, вероятнее всего, РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации по внутриполитическим соображениям", – резюмируется в строительстве.
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А как же другая новость внизу, что каждый месяц 20 тысяч новых?..
За словами представника ГУР МО, йдеться саме про примусову мобілізацію
Джерело: https://censor.net/ua/n3438214
Швидше за все ця новина - солодка брехня. Ніякої примусової мобілізації у ворога немає, у нас є.
Кацапське "вялічіє" ще одного групового забігу до КПП Грузії та Казахстану не переживе.
Там про можливий (станом на січень, "в ближайшие дни" того січня/лютого нової хвилі все ж не було) призов ще 500 тисяч звичайних кацапів.