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ОК "Південь" об угрозе провокаций РФ в День Независимости: Есть косвенные признаки подготовки России к массированным атакам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

день,незалежності

Угроза ракетных атак с акватории Черного моря остается высокой, особенно накануне и во время празднования Дня Независимости Украины. Нынешняя активность вражеской авиации и пребывание вражеских кораблей в бухтах – это косвенный признак подготовки к атакам.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такая угроза остается. Напомню, они даже из бухты способны поражать фактически любую точку на территории Украины... А зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о вероятной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, сейчас их отсутствие (ракетоносителей. - Ред.) на службе может свидетельствовать как раз о подготовке. А активность МиГов, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного согласования воздушных сил, это также косвенный признак подготовки к атакам", - отметила Гуменюк.

Читайте также: ГУР о возможности провокаций РФ на День Независимости: Фактически весь арсенал вооружений и имеющихся у них средств они уже применили
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обов'язково відбомбяться і неодноразово.
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18.08.2023 18:52 Ответить
Є непрямі ознаки підготовки Росії до масованих атак

Невже нападе???
І що ж таке було досі?
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18.08.2023 19:02 Ответить
Це ви повинні влупити в цей день як ніколи а не писати в черговий раз те що всі давно і так знають.
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18.08.2023 19:31 Ответить
Ну, проінформували нас - що далі? Що нам у зв'язку з цим робити? Ви ж навіщось уже тиждень про це говорите, то й поясніть, для чого!
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18.08.2023 19:40 Ответить
23-го запустіть по ним щось, щоб бабахнуло десь у моцква-сіті чи по енерго і нафто об'єктах в інших містах рашки і в криму, по мостику ще раз вгатіть, причали портові розбийте нахер дрончиками, тоді 24-го вони подумають чи бахкати по нас з усієї дурі.
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18.08.2023 19:53 Ответить
 
 