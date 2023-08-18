ОК "Південь" об угрозе провокаций РФ в День Независимости: Есть косвенные признаки подготовки России к массированным атакам

Угроза ракетных атак с акватории Черного моря остается высокой, особенно накануне и во время празднования Дня Независимости Украины. Нынешняя активность вражеской авиации и пребывание вражеских кораблей в бухтах – это косвенный признак подготовки к атакам.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такая угроза остается. Напомню, они даже из бухты способны поражать фактически любую точку на территории Украины... А зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о вероятной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, сейчас их отсутствие (ракетоносителей. - Ред.) на службе может свидетельствовать как раз о подготовке. А активность МиГов, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного согласования воздушных сил, это также косвенный признак подготовки к атакам", - отметила Гуменюк.

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