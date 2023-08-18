"Неделя времени - и глаз нет", - воин ВСУ Ирина Коваленко объявила срочный сбор на дрон

Военнослужащая ВСУ Ирина Коваленко обнародовала информацию о срочной необходимости ее подразделения в дронах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она отметила: "Дроны умирают. Перед этим они ведут, корректируют, выводят на дорогу жизни, помогают эвакуации. И умирают. Нам нужны дроны. Кто знает. Может, сбор открыть? У нас глаз нет. Неделя времени - и глаз нет. Готова отдать свой автомобиль взамен на дрон с теплаком. Готова отдать остатки золота. Но дроны нам пздц как нужны. Я доложу из своей премии, если кто сможет предоставить средства тем, кто закупает. Дроны - это одна из цепочек жизни и победы.

4441114466262167 моно гривна.

5375418811028190 монобанк.

Кто готов сделать аукцион на дрон – предоставим трофеи с позиций".