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сбор (213) ВСУ (5141) дроны (2093)

"Неделя времени - и глаз нет", - воин ВСУ Ирина Коваленко объявила срочный сбор на дрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай,дрон

Военнослужащая ВСУ Ирина Коваленко обнародовала информацию о срочной необходимости ее подразделения в дронах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она отметила: "Дроны умирают. Перед этим они ведут, корректируют, выводят на дорогу жизни, помогают эвакуации. И умирают. Нам нужны дроны. Кто знает. Может, сбор открыть? У нас глаз нет. Неделя времени - и глаз нет. Готова отдать свой автомобиль взамен на дрон с теплаком. Готова отдать остатки золота. Но дроны нам пздц как нужны. Я доложу из своей премии, если кто сможет предоставить средства тем, кто закупает. Дроны -  это одна из цепочек жизни и победы.

4441114466262167 моно гривна.

5375418811028190 монобанк.

Кто готов сделать аукцион на дрон – предоставим трофеи с позиций".
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Топ комментарии
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18.08.2023 19:21
+4
До Рєзнікова зверталася? По 17 продає
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18.08.2023 19:29
+4
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18.08.2023 19:37
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18.08.2023 19:16 Ответить
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18.08.2023 19:21 Ответить
Может кто знает, когда дрон захватывается врагом через РЭБ он в рабочем состоянии? Я имею ввиду они могут его использовать перепрограммировав? Или там надо столько менять что проще купить новый?
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18.08.2023 19:23 Ответить
Дрон не захватывается; станция РЭБ на частоте управления дрона шлет помехи,которые мощнее сигнала управления;дрон просто становится неуправляем.
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18.08.2023 19:32 Ответить
И что? Становится неуправляемый и падает? Дальше его могут использовать?
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18.08.2023 19:34 Ответить
Не всегда падает, выходит из зоны действия РЭб и вуаля, рулим дальше. Использовать могут,там же ничего не ламается. Дроны подороже могут иметь инерциальную систему навигации, при потере сигнала возвращаются на базу; либо поднимается вверх до появления сигнала с пульта.
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18.08.2023 19:44 Ответить
Не могут значит действие РЭБ преодолеть если дрон живет не больше недели. Получается орки захватывают наш дрон и потом его свободно пользуют
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18.08.2023 19:46 Ответить
Дроны иногда сбивают, вот и средний срок жизни.Могут,теоретически,использовать,если найдут. Перехват управления возможен, особенно серийных китайских.
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18.08.2023 19:54 Ответить
До Рєзнікова зверталася? По 17 продає
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18.08.2023 19:29 Ответить
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18.08.2023 19:37 Ответить
Вибачте. Але ці люди нам невідомі. Звідки пересічному знати, що зібрані гроші підуть саме на це. Вже багато вивели на чисту воду шахраїв з усіляких телеграм-каналів. А деякі так і продовжують свої брудні справи.
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18.08.2023 19:55 Ответить
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18.08.2023 21:03 Ответить
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18.08.2023 21:17 Ответить
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До речі, краще банку створювати під таке діло. Помітив, що на банку перераховує без комісії з картки іншого банку.
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18.08.2023 22:02 Ответить
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19.08.2023 07:49 Ответить
Нахєра дрони, он вище новина, офісні кресла за 150 000 грн. за штуку купляють.
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19.08.2023 08:54 Ответить
 
 