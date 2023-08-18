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Новости Политика Украины
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закупки (541) Оператор ГТС (85)

Оператор ГТС закупил 8 офисных кресел за 1,2 млн грн. В компании утверждают, что уже отказались от них. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

крісло

Оператор газотранспортной системы Украины закупил 8 офисных кресел за 1,2 миллиона гривен. Заграницей такое же кресло стоит примерно в 3 раза дешевле.

Об этом написал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"И снова очень интересно. Похоже, к барабанам, овочерезкам и брусчатке добавится еще один мем.

Оператор газотранспортной системы Украины закупил 8 кресел на 1,2 миллиона гривен. Узнал об этом от тг-канала "Що по Грошам".

Согласно документации, каждое кресло Sedus Mr.24 стоит с НДС 153,6 тыс. гривен. Закупка была проведена, судя по документам (ссылка на идентификатор закупки в первом комменте), для диспетчеров газотранспортной системы.

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Такое кресло в Британии стоит 1163 фунта стерлингов, что составляет около 55 тысяч гривен, или в 3 раза дешевле. Наверное, очень классные кресла за такие деньги. Но почему не заказать кресла с такими же характеристиками у отечественных производителей? Погуглил, есть подобное, с теми же параметрами, явно не хуже по дизайну и значительно дешевле, чем цена таких же за рубежом.

Неужели не слышали о своем к своему… и о том, что украинская экономика едва держится? Пока…" - рассказал Соколовский.

Оператор ГТС закупил 8 офисных кресел за 1,2 млн грн. В компании утверждают, что уже отказались от них 01

Оператор ГТС закупил 8 офисных кресел за 1,2 млн грн. В компании утверждают, что уже отказались от них 02
Оператор ГТС закупил 8 офисных кресел за 1,2 млн грн. В компании утверждают, что уже отказались от них 03

Вместе с тем, Оператор ГТС заявил в ответ на появление данной информации относительно проведенного тендера:

"Общество еще в июле 2023 года сообщило поставщику офисной мебели, что отказывается от закупки. Никаких средств по этому соглашению не перечислялось.

Такое решение основывается на результатах проведенной в июне служебной проверки. Расследование выявило нарушение по несоответствию тендерной документации условиям договора.

Дополнительно: только за второй квартал 2023 года новым руководством Общества инициировано 18 служебных расследований, по результатам которых правоохранительные органы возбудили три уголовных производства.
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Топ комментарии
+39
Ублюдству ублюдських ублюдочних ублюдків немає меж...
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18.08.2023 19:09
+33
Краще - саджати, до того ж років на 20-30 інакше це ніколи не скінчиться
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18.08.2023 19:10
+30
Певно, у сидіння цих крісел теща Вороб'янинова зашила свої діаманти!
Ги...
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18.08.2023 19:04
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18.08.2023 19:04 Ответить
Краще - саджати, до того ж років на 20-30 інакше це ніколи не скінчиться
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18.08.2023 19:10 Ответить
Певно, у сидіння цих крісел теща Вороб'янинова зашила свої діаманти!
Ги...
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18.08.2023 19:04 Ответить
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18.08.2023 19:09 Ответить
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18.08.2023 23:07 Ответить
А чё так слабо... Надо было ещё и покрывальца к ним закупить по 500К грн.
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18.08.2023 19:11 Ответить
Кресла покупают а специалистов сокращают,там уже лет десять в газотранспортной кампании одни мажоры засели.
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18.08.2023 19:05 Ответить
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18.08.2023 19:06 Ответить
Ублюдству ублюдських ублюдочних ублюдків немає меж...
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18.08.2023 19:09 Ответить
а чому нема????
є
от лиш добавлять після розподілу-траспортування ще за кількість горілок на плиті....
бо то ж була ціна за однокамфорочну плиту, а за три, втричі більше треба платити
і ВР проголосує і тариф вдвічі
от тоді МОЖЕ буде межа
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18.08.2023 23:52 Ответить
"Єта савсєм другоє", тут даже до "Імєют права на ашібку" не дотягує. "Спакойствіє только спакойствіє, дєло жітєйскоє".
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19.08.2023 08:45 Ответить
Якісь там табуретки закупив…
Тут ЛІС гектарами втиху ЕШЕЛОНАМИ вирубують, але не для ФРОНТУ!!
https://bizagro.com.ua/sanitarni-vtrati-yak-lisivniki-zhonglyuyut-zakonodavstvom-shhob-znishhiti-ostanni-diki-lisi-karpat/

Оце табуретка!
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18.08.2023 19:09 Ответить
корупція при воєнному стані
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18.08.2023 19:11 Ответить
Корупція при воєнному стані - ДЕРЖАВНА ЗРАЖА‼️Ст 111 ,пожиттево з конфіскацією
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18.08.2023 20:53 Ответить
Тут типу "Свій до свого посвоє", по 95-ти квартальному, а "мудрий нарід" хай рже.
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19.08.2023 08:47 Ответить
"Бо бюджетники - чужі люде,

Роблять лихо з вами.."(((Т.Г.Шевченко)))

- зрозумів це більше 20 років тому.. пішов від хитрожопих жлобів-"державників".. нічого не міняється, а при зебілах "бариги на крові" просто розквітли
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18.08.2023 19:13 Ответить
Оператор ГТС закупив 8 офісних крісел за 1,2 млн грн. За таку суму можна не один воєнкомат купити...
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18.08.2023 19:13 Ответить
"...Закордоном таке ж крісло коштує приблизно в 3 рази дешевше..."
-------------------------------------------------------------------------

ku*wa, але це також дорого для наших платників податків.

Може цим виродкам купити щось скромніше? Гривень за 1000?

Чи взагалі переселити до буцегарні?
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18.08.2023 19:16 Ответить
Вы не поняли. Это другое: это кресло со встроенной зенитно-управляемой ракетой типа
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18.08.2023 19:17 Ответить
******** історій стає все більше. Хочуть встигнути на останні відкати.
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18.08.2023 19:17 Ответить
як там тендер на "єлектро стілець" ???? Можна проводити???
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18.08.2023 19:23 Ответить
На табуретка пистенышей зеленых - перед следователем. Только следака нужно поискать среди старых пензиков, которые еще знают про соцзаконность и три случая применения телефонного справочника!
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18.08.2023 19:25 Ответить
ну тепер можно і тарифи підняти ! людям вже сидіти немає на чому .
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18.08.2023 19:27 Ответить
там зазначено ще супутні вироби до крісел...мабуть вібратори, що б не нудьгувати.
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18.08.2023 19:30 Ответить
Недавно один міністр розповідав що за його відчуттями корупція зараз на найнижчому рівні за останні 30 років.
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18.08.2023 19:35 Ответить
Чутьё у него плохое уже, нос давно снюханый от кокаина.
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18.08.2023 19:44 Ответить
деньги берут низа что. оборзевшие суки
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18.08.2023 19:40 Ответить
Тому що в жодного з цих покидьків з ГТС ніхто з рідних не воює.
На відміну від простих людей.

"БО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ НАЙДОРОЖЧЕ": НА ЧЕРКАЩИНІ ГРОМАДА ЗАМІСТЬ РЕМОНТУ ДОРІГ ЗАКУПИЛА АНТИДРОНОВІ РУШНИЦІ ДЛЯ ЗСУ .

Напередодні до громади звернулися бійці 118-ї бригади Тероборони з проханням допомогти закупити обладнання для боротьби з безпілотниками, якими активно атакують українські позиції російські окупанти.

Грошей Червонослобідської громади вистачить на 10 антидронових рушниць.

https://www.5.ua/regiony/bo-liudske-zhyttia-naidorozhche-na-cherkashchyni-hromada-zamist-remontu-dorih-zakupyla-antydronovi-rushnytsi-dlia-zsu-311919.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
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18.08.2023 19:41 Ответить
Треба зматувать з цієї країни бо що далі то хуже нема добра
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18.08.2023 19:43 Ответить
Потрібно посадити років на десять На деревяні табуретки.Інше не дасть результатів.
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18.08.2023 19:46 Ответить
Весь тюремный срок на этом кресле пусть отсидят коррупционеры...
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18.08.2023 19:47 Ответить
Сукии, звязати , привязати їх до ти крісел і в річку вкинути!
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18.08.2023 19:49 Ответить
"Федоров Михайло Альбертович оголосив збір на FPV-дрони для ЗСУ"
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18.08.2023 19:55 Ответить
Цікаво, чиї сраки мали покоїтись у тих кріслах? Непогано було б побачити посади і прізвища.
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18.08.2023 20:00 Ответить
Значить треба чекати підняття ціни на доставку газу від цієї компанії.
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18.08.2023 20:06 Ответить
газовые ****** ****..........................................а электрический стул себе не хотите?............ДБР хапайте мудагонов ***.................................................
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18.08.2023 20:09 Ответить
В воскресенье я купил офисное кресло за 300.00 долларов .Так сколько офисных кресел мог бы купить за 1.200.000 гривень?.Один долар = 35.5 гривень. 300 доларов = 10.970 гривень.1.200.000гривень делим на 10970 и получаем = 10939 кресел . В какой степени тупости надо быть жадным + дураком , чтобы проернуть сделку с 8 креслами.
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18.08.2023 20:39 Ответить
у вас проблеми з математикою
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18.08.2023 21:05 Ответить
?
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18.08.2023 21:41 Ответить
Потому что 1.200.000гривень делим на 10970 и получаем = 109 кресел, а не 10939
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19.08.2023 04:23 Ответить
очепатка
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19.08.2023 08:48 Ответить
В данном случае 1 кресло = 1163 паунда ГБ = 54.661гр УА.Вся сделка за 8 кресел = 437.288 гр УА. , а не 1.200.000 гр УА.
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18.08.2023 21:54 Ответить
1.2 млн грн/ курс 35.5=$33802. Це буде 112 штук крісел по $300.
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18.08.2023 22:09 Ответить
у вас проблеми з математикою
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18.08.2023 22:30 Ответить
Английские деньги не тоже самое как американские. На сегодня Англиские поунды 1= 47.07 гр. Американские долары 1 = 35.5 гр.А на товарной деклараций выраженно в Англиских поундах.А сравнил товар в США и Англий , исколько можно купить в разных страннах.
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18.08.2023 23:40 Ответить
Так це зі знижкою, треба брати
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18.08.2023 20:41 Ответить
Сраки повиривати і потенціальним "сидільцям" і "закупунам" таких крісел - сраки і тих, і тих мають сидіти лише на нарах до кінця життя!!! Але хто ж їх посадить? Т.зв. "судді", котрі лижуть сраку будь-якій владі??? Як вони зелені сраки на смак, виродки в мантіях??? Так, на сраках зациклило - але це вже в цілому ПОВНА ЗЕЛЕНА СРАКА!!!
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18.08.2023 20:53 Ответить
Распил бабла во всей красе.
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18.08.2023 20:54 Ответить
Почему так скромно ?
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18.08.2023 21:16 Ответить
https://images.kinorium.com/movie/shot/736178/w1500_38822308.jpg
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18.08.2023 21:56 Ответить
Ну треба розуміти, в зеленій шоблі не тільки зеленський нелох, а й решта нелохи. Тому сьодла мають бути елітні. Сімдесяти три процентне бидло оплатить
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18.08.2023 22:34 Ответить
Недостатньо просто відмінити тендер. Треба притягнути до кримінальної відповідальності посадовця, що його оголосив та закупив по ціні у три рази дорожче ринка. З конфіскацією
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18.08.2023 22:40 Ответить
Я так поня нонешние власти ту не причёт ?
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18.08.2023 22:55 Ответить
єто кресло, за такие бабки, должно делать миньет)))
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18.08.2023 23:22 Ответить
І після цього ми знову - Європа "...Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы!
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18.08.2023 23:28 Ответить
Мда. Я звичайно не пропоную їм купити собі б/у крісло з Німеччини за 100$ та не вийо6уватись, але ж вони б могли обійтись китайським?

Офісне нове крісло нормально якості (привичної звичайним українцям що купують товари на розетці) в Китаї коштує 100 юанів (520 грн) богзна яке круте наворочене (з rgb підсвіткою, подушками, підставкою під ноги і т.п.) 250 юанів (1300 грн). Ну і плюсом буде ще доставка там гігантська бо об'єм та вага великі і лиш контейнером везти. Но всеодно ціна буде від 5 до 10 тисяч грн. Вже доставлених по такій ціні у нас в магазинах їх тьма різних варіантів в тому числі виготовлених під замовлення із врахуванням побажань до матеріалів, написів і т.п.. Могли б замовити собі крісел цього бренду із значним запасом та навіть напис зі назвою компанії ГТС на спинці, а за решту бюджету купити для фронту дронів. Но ні...

Треба ГТС приватизувати, а всіх цих майбутніх безробітних на фронт штурмовиками до совкових командирів щоб вони їх колоною на м'ясо зразу оформили.
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18.08.2023 23:45 Ответить
Это цена..8ми нормальных тепловизионных прицелов... 148000грн штука.
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19.08.2023 00:30 Ответить
Шкода хлопців на фронті, не зрозуміло, що вони захищають, Державу яка в воєний стан не може подолати корупцію, так ,а на хера така Держава потрібна, ?
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19.08.2023 04:56 Ответить
Кац предлагает сдаться?
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19.08.2023 07:47 Ответить
Лохи заплатят...
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19.08.2023 05:41 Ответить
І все стає відомо завдяки журналістам , а правоохоронні органи ?КУ - КУ , а у відповідь тиша , хіба що в долі .
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19.08.2023 06:30 Ответить
Стулья це взагалі окремий треш трати бюджетних коштів ще з 90 років коли в моду в них пішли красні піджаки. В кожному відео з владних приміщень це шикарне крісло під жопой чиновника. Що там казати про закупівлі ви подивиться їх зарплатні відомості в різних там департаментах там 100тис. війсковим це копійки.
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19.08.2023 06:35 Ответить
Прийде весна - саджати будемо(мала чмоня)
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19.08.2023 07:46 Ответить
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19.08.2023 09:48 Ответить
Бл🤬д🤬!Ми продаємо народу газ практично по собівартості,потрібні дотації від держави,потрібно підняти ціну на газ для народу,для підприємств🤬🤬🤬
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19.08.2023 09:49 Ответить
Треба перевіряти буквально кожну закупівлю.
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19.08.2023 12:50 Ответить
Вони шо літають?
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19.08.2023 12:53 Ответить
 
 