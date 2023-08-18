Оператор ГТС закупил 8 офисных кресел за 1,2 млн грн. В компании утверждают, что уже отказались от них. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Оператор газотранспортной системы Украины закупил 8 офисных кресел за 1,2 миллиона гривен. Заграницей такое же кресло стоит примерно в 3 раза дешевле.
Об этом написал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"И снова очень интересно. Похоже, к барабанам, овочерезкам и брусчатке добавится еще один мем.
Оператор газотранспортной системы Украины закупил 8 кресел на 1,2 миллиона гривен. Узнал об этом от тг-канала "Що по Грошам".
Согласно документации, каждое кресло Sedus Mr.24 стоит с НДС 153,6 тыс. гривен. Закупка была проведена, судя по документам (ссылка на идентификатор закупки в первом комменте), для диспетчеров газотранспортной системы.
Такое кресло в Британии стоит 1163 фунта стерлингов, что составляет около 55 тысяч гривен, или в 3 раза дешевле. Наверное, очень классные кресла за такие деньги. Но почему не заказать кресла с такими же характеристиками у отечественных производителей? Погуглил, есть подобное, с теми же параметрами, явно не хуже по дизайну и значительно дешевле, чем цена таких же за рубежом.
Неужели не слышали о своем к своему… и о том, что украинская экономика едва держится? Пока…" - рассказал Соколовский.
Вместе с тем, Оператор ГТС заявил в ответ на появление данной информации относительно проведенного тендера:
"Общество еще в июле 2023 года сообщило поставщику офисной мебели, что отказывается от закупки. Никаких средств по этому соглашению не перечислялось.
Такое решение основывается на результатах проведенной в июне служебной проверки. Расследование выявило нарушение по несоответствию тендерной документации условиям договора.
Дополнительно: только за второй квартал 2023 года новым руководством Общества инициировано 18 служебных расследований, по результатам которых правоохранительные органы возбудили три уголовных производства.
Пожалуйста, подождите...
Ги...
є
от лиш добавлять після розподілу-траспортування ще за кількість горілок на плиті....
бо то ж була ціна за однокамфорочну плиту, а за три, втричі більше треба платити
і ВР проголосує і тариф вдвічі
от тоді МОЖЕ буде межа
Тут ЛІС гектарами втиху ЕШЕЛОНАМИ вирубують, але не для ФРОНТУ!!
https://bizagro.com.ua/sanitarni-vtrati-yak-lisivniki-zhonglyuyut-zakonodavstvom-shhob-znishhiti-ostanni-diki-lisi-karpat/
Оце табуретка!
Роблять лихо з вами.."(((Т.Г.Шевченко)))
- зрозумів це більше 20 років тому.. пішов від хитрожопих жлобів-"державників".. нічого не міняється, а при зебілах "бариги на крові" просто розквітли
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ku*wa, але це також дорого для наших платників податків.
Може цим виродкам купити щось скромніше? Гривень за 1000?
Чи взагалі переселити до буцегарні?
На відміну від простих людей.
"БО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ НАЙДОРОЖЧЕ": НА ЧЕРКАЩИНІ ГРОМАДА ЗАМІСТЬ РЕМОНТУ ДОРІГ ЗАКУПИЛА АНТИДРОНОВІ РУШНИЦІ ДЛЯ ЗСУ .
Напередодні до громади звернулися бійці 118-ї бригади Тероборони з проханням допомогти закупити обладнання для боротьби з безпілотниками, якими активно атакують українські позиції російські окупанти.
Грошей Червонослобідської громади вистачить на 10 антидронових рушниць.
https://www.5.ua/regiony/bo-liudske-zhyttia-naidorozhche-na-cherkashchyni-hromada-zamist-remontu-dorih-zakupyla-antydronovi-rushnytsi-dlia-zsu-311919.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
Офісне нове крісло нормально якості (привичної звичайним українцям що купують товари на розетці) в Китаї коштує 100 юанів (520 грн) богзна яке круте наворочене (з rgb підсвіткою, подушками, підставкою під ноги і т.п.) 250 юанів (1300 грн). Ну і плюсом буде ще доставка там гігантська бо об'єм та вага великі і лиш контейнером везти. Но всеодно ціна буде від 5 до 10 тисяч грн. Вже доставлених по такій ціні у нас в магазинах їх тьма різних варіантів в тому числі виготовлених під замовлення із врахуванням побажань до матеріалів, написів і т.п.. Могли б замовити собі крісел цього бренду із значним запасом та навіть напис зі назвою компанії ГТС на спинці, а за решту бюджету купити для фронту дронів. Но ні...
Треба ГТС приватизувати, а всіх цих майбутніх безробітних на фронт штурмовиками до совкових командирів щоб вони їх колоною на м'ясо зразу оформили.