18 августа россияне вели безуспешные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 18 августа 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "В течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, подверглись разрушениям жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Елино, Леоновки, Вильчиков, Николаевского Черниговской области; Рожковичей, Искрисковщины, Турья, Покровки, Рясного Сумской области и Красной Зари, Гатища, Вовчанских Хуторов, Бударок на Харьковщине.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Щербиновка Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалинова Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галицыновка, Катериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Велетенское, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника".
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