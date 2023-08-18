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Военное мемориальное кладбище в Быковне невозможно построить в сжатые сроки: на территории могут быть неэксгумированные тела, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

биківня

Участок, предназначенный для строительства Национального военного мемориального кладбища, требует тщательных археологических исследований с поисковыми и эксгумационными работами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики со ссылкой на Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", передает Цензор.НЕТ.

"По информации, предоставленной заповедником, определенная территория является местом расположения бывшего тайного спецучастка НКВД УССР, где происходили захоронения расстрелянных в Киеве в 1937-1941 годах жертв массовых политических репрессий. По оценкам историков, в Быковнянском лесу было закопано от 30 до 40 тысяч тел жертв сталинских репрессий.

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Площадь сооруженного в 2012 году Международного мемориала жертв тоталитаризма 1937-1941 гг., включая Польское Военное кладбище, не охватывает все возможные места захоронений жертв коммунистического режима на территории заповедника. А поисковые и эксгумационные работы, которые проводились на территории Быковнянского леса в 1971, 1988-1989, 2001-2012 годах, были не тотальными и не на всех участках тщательными, что не исключает неисследованных захоронений и неэксгумированных тел за пределами Мемориала.

Поскольку захоронения могут быть расположены в разных местах территории Быковнянского леса, определенной для строительства НВМК, вполне вероятно, что отступленных границ НВМК от Мемориала будет недостаточно, чтобы гарантировать сохранение братских могил жертв политических репрессий во время возможного строительства НВМК.

Таким образом, выбранный участок требует основательного археологического исследования, включая тщательные поисковые и эксгумационные работы и определение места захоронения вновь обнаруженных останков репрессированных граждан (Братская могила на территории Мемориала по техническим вопросам не может быть использована для таких захоронений повторно) и выявления и регистрации возможных объектов культурного наследия

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Учитывая сроки реализации проекта НМВК, объективную потребность больших площадей для НВМК и наличие существенных причин, усложняющих выполнение этой задачи, а также ввиду необходимости проведения предварительного обследования территории, предусмотренной для отграничения от НИМЗ "Быковнянские могилы", и проведения необходимых охранных мероприятий, можно сделать вывод о невозможности постройки мемориального кладбища на территории Быковнянского леса в заявленные кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Минветеранов планировали осуществить первые захоронения погибших воинов на Национальном военно-мемориальном кладбище в конце осени 2023 года.
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Топ комментарии
+8
Меньше потрібно базікати,а більше працювати Але зараз при владі одні "барабани"
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18.08.2023 19:40
+3
Спорный вопрос. А каково будет родственникам погибших добираться на кладбище со всех уголков Украины? Когда люди просто могут захотеть приходить на могилу, когда им удобно, когда кладбище рядом. Сам ненавижу этот официоз - поминальные дни, когда куча цгн бродит, куча пьяных, которые с утра уже "помянули"
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18.08.2023 19:57
+2
А ще питання - чи запитують рідних загиблих, чи в примусовому порядку? Хто буде вирішувати - чи гідна людина там бути похована?

Хтось ото взяв приклад з амерів - сподобалось Арлінгтонське кладовище, й в нас таке влаштувати забажали. На помінальні дні Броварський буде стояти, бо напарковано буде дофіга. А ще ліс знищать під парковку, пару-вісім генделей й готелі.
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18.08.2023 20:21
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Меньше потрібно базікати,а більше працювати Але зараз при владі одні "барабани"
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18.08.2023 19:40 Ответить
А хто надав дозвіл?
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18.08.2023 19:44 Ответить
Може його там і прикопати
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18.08.2023 19:54 Ответить
Спорный вопрос. А каково будет родственникам погибших добираться на кладбище со всех уголков Украины? Когда люди просто могут захотеть приходить на могилу, когда им удобно, когда кладбище рядом. Сам ненавижу этот официоз - поминальные дни, когда куча цгн бродит, куча пьяных, которые с утра уже "помянули"
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18.08.2023 19:57 Ответить
А ще питання - чи запитують рідних загиблих, чи в примусовому порядку? Хто буде вирішувати - чи гідна людина там бути похована?

Хтось ото взяв приклад з амерів - сподобалось Арлінгтонське кладовище, й в нас таке влаштувати забажали. На помінальні дні Броварський буде стояти, бо напарковано буде дофіга. А ще ліс знищать під парковку, пару-вісім генделей й готелі.
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18.08.2023 20:21 Ответить
автобуси від метро їздять з 6 до 23. Добратися туди - дуже просто. В Києві більше немає такої великої ділянки.
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18.08.2023 21:14 Ответить
Шапіто...
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18.08.2023 20:40 Ответить
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. Это о наших чиновниках. Я не видел сууществ более ленивых, когда дело заходит о национальных интересах. Посмотрите какие они делаются шустрые, где пахнет розпилом бабла.
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18.08.2023 21:20 Ответить
Возможно на эту землю уже предоплату Федоренко внес, с минкультом не поделились

а потом все должно идти на строительство ЖК. А они хотят что-то строить.
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18.08.2023 22:03 Ответить
Мінкульт має згоріти.
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18.08.2023 22:36 Ответить
 
 