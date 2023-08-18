Военное мемориальное кладбище в Быковне невозможно построить в сжатые сроки: на территории могут быть неэксгумированные тела, - Минкульт

Участок, предназначенный для строительства Национального военного мемориального кладбища, требует тщательных археологических исследований с поисковыми и эксгумационными работами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики со ссылкой на Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", передает Цензор.НЕТ.

"По информации, предоставленной заповедником, определенная территория является местом расположения бывшего тайного спецучастка НКВД УССР, где происходили захоронения расстрелянных в Киеве в 1937-1941 годах жертв массовых политических репрессий. По оценкам историков, в Быковнянском лесу было закопано от 30 до 40 тысяч тел жертв сталинских репрессий.

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Площадь сооруженного в 2012 году Международного мемориала жертв тоталитаризма 1937-1941 гг., включая Польское Военное кладбище, не охватывает все возможные места захоронений жертв коммунистического режима на территории заповедника. А поисковые и эксгумационные работы, которые проводились на территории Быковнянского леса в 1971, 1988-1989, 2001-2012 годах, были не тотальными и не на всех участках тщательными, что не исключает неисследованных захоронений и неэксгумированных тел за пределами Мемориала.

Поскольку захоронения могут быть расположены в разных местах территории Быковнянского леса, определенной для строительства НВМК, вполне вероятно, что отступленных границ НВМК от Мемориала будет недостаточно, чтобы гарантировать сохранение братских могил жертв политических репрессий во время возможного строительства НВМК.

Таким образом, выбранный участок требует основательного археологического исследования, включая тщательные поисковые и эксгумационные работы и определение места захоронения вновь обнаруженных останков репрессированных граждан (Братская могила на территории Мемориала по техническим вопросам не может быть использована для таких захоронений повторно) и выявления и регистрации возможных объектов культурного наследия

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Учитывая сроки реализации проекта НМВК, объективную потребность больших площадей для НВМК и наличие существенных причин, усложняющих выполнение этой задачи, а также ввиду необходимости проведения предварительного обследования территории, предусмотренной для отграничения от НИМЗ "Быковнянские могилы", и проведения необходимых охранных мероприятий, можно сделать вывод о невозможности постройки мемориального кладбища на территории Быковнянского леса в заявленные кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Минветеранов планировали осуществить первые захоронения погибших воинов на Национальном военно-мемориальном кладбище в конце осени 2023 года.