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Генштаб ВС (4273) обстрел (20139)

В течение 18 августа россияне нанесли 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершили 45 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 18 августа 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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18.08.2023 21:14 Ответить
 
 