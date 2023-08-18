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PariMatch нашел еще один способ обойти санкции СНБО за связи с Россией

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

parimatch

Компания PariMatch, в отношении которой Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции сроком на 50 лет из-за связей с Россией, нашла способ возобновить часть бизнеса в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь идет о разработчике программного обеспечения для организации азартных игр Gr8 Tech, ранее называвшемся Parimatch Tech.

Указанная компания до сих пор является фигурантом расследования украинских правоохранителей по факту легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от налогов, утверждает Forbes.

"Речь идет об аресте 163,9 млн GR8 Tech в АО "Асвио Банк" и счетах еще двух принадлежащих Белорусской компаний в рамках открытого в сентябре 2022-го досудебного уголовного расследования БЭБ. Оно продолжается по нескольким статьям об экономических преступлениях, в частности легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов и т.д. В начале мая адвокат "ПМ Тек" пытался обжаловать арест, однако судья оставил его в силе", - говорится в статье.

В настоящее время компания косвенно принадлежит Reten Entertainment LTD.

Читайте также: КРАИЛ сообщила СНБО и правоохранителям о попытках PariMatch обойти украинские санкции

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату СНБО и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции из-за связи с Россией. В частности, КРАИЛ сообщила СНБО о появлении букмекера BuddyBet, который из-за офшора Winever BV из Кюрасао связан с подсанкционным PariMatch.

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор. В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда PariMatch.
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Топ комментарии
+13
Яка РНБО такі і санкції.... Поверніть Пастора.
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18.08.2023 20:22
+9
До 2008 року коли Юля заборонила Ігральний бізнес, вони платили 75% податка, та й ще в країні була конкуренция. Зараз платять тільки 25% податка та весь бізнес конролюється Єрмаком та близькими до СНБО колами.
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18.08.2023 20:29
+6
Хабар дали та й обошли. З нашим СНБО це дуже просто.
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18.08.2023 20:21
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Хабар дали та й обошли. З нашим СНБО це дуже просто.
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18.08.2023 20:21 Ответить
Яка РНБО такі і санкції.... Поверніть Пастора.
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18.08.2023 20:22 Ответить
Що то, РНБО наклала такі санкції, що їх можуть обійти? Не вірю.
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18.08.2023 20:22 Ответить
До 2008 року коли Юля заборонила Ігральний бізнес, вони платили 75% податка, та й ще в країні була конкуренция. Зараз платять тільки 25% податка та весь бізнес конролюється Єрмаком та близькими до СНБО колами.
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18.08.2023 20:29 Ответить
зебені послідовні бо все, що шкодить нашій країні та впливає на деградацію наріту, ними заохочується.
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18.08.2023 20:33 Ответить
КРАІЛ повідомив РНБО про появу букмекера BuddyBet
**********
Ось так раптом взяв і з'явився. А хто їм ліцензії видав?
Виведіть на чисту воду цих чиновників, і надалі такі фірми "Рога і копита" не з'являтимуться.
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18.08.2023 20:34 Ответить
Этих легализованных бандитов вообще надо запрещать. Это страшная болезнь хуже наркомании. И больных становится все больше.
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18.08.2023 20:35 Ответить
РНБО сама на себе санкції наклала, бо Паріматч як працювала, так і працює,
тільки тепер вільна від мільярдів податку до бюджету.
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18.08.2023 20:35 Ответить
Казино, там хтось з відпочинку дупцю засвітив, суди то арештовують, то відпускають... А десь гинуть люди... Шапіто 95-2023...
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18.08.2023 20:38 Ответить
Скільки разів казати - воювати з букмекерськими конторами всеодно що з вітряками .
І це не вдається не лише Україні , це по всьому світу така халепа .
На одну заборону вони знайдуть десять способів того - як її обійти . Якби можна було ефективно з ними боротись , вони б вже всі щезли .
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18.08.2023 20:40 Ответить
Зеленський, цьому неподобству, ще глибше зтурбований, Данилов може це підтвердити, аж охляв, як Стефанчук із замом!
Слава Україні!!
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18.08.2023 23:03 Ответить
 
 