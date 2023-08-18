Посол в Германии Макеев о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus: "Поддержка в этом вопросе растет"

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев надеется на скорейшее и положительное решение о передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Об этом он заявил в пятницу в Дрездене после встречи с премьер-министром земли Саксонии Михаэлем Кречмером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне приятно, что поддержка в этом вопросе растет. Я хотел бы, чтобы дискуссия не продолжалась так долго, как вся дискуссия о (танках. – Ред.) Leopard", — сказал он.

Дипломат, по его словам, тоже не хотел бы, чтобы вопросы поставки оружия вызвали конфликты между партиями и избирателями в Германии.

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"Но оружие нужно нам, чтобы иметь возможность защитить себя в этой войне и выиграть ее", - сказал посол, добавив, что победа Украины отвечает интересам Германии и Европы.

Макеев отметил: "Каждая помощь имеет значение, каждая поддержка Украины имеет значение. Автобус, танк, зенитная установка. Все украинцы принимают участие в борьбе за свободу. Нет в Украине семьи, которой бы не коснулась этой войны". Он выразил благодарность за солидарность немцев и надежду, что эта солидарность не уменьшится.

Глава правительства Саксонии назвал войну против Украины "ужасным преступлением".

"Солидарность здесь, в Саксонии, в Германии, с людьми в Украине, с этой страной, с этой борьбой за свободу – нерушима", – заверил премьер.

Следует заметить, что Кречмер, являющийся членом Христианско-демократического союза (ХДС), известен своим дружеским отношением к России (в частности, он постоянно ездил на конференции в Санкт-Петербург, выступал за сохранение импорта газа и критиковал санкции. – Ред). Ранее он четко заявлял, что он против доставки крылатых ракет Taurus, мотивируя это тем, что немцы не хотят, чтобы "германские ракеты могли поразить Россию". За это политика жестко раскритиковали его однопартийцы. Но, во время встречи с украинским послом, Кречмер заявил, что в демократической стране важно открыто выражать свое мнение, и заверил Макеева: "Мы на вашей стороне".

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На территории немецкого Красного Креста Кречмер передал Макееву пожертвование – городской автобус для Николаева, сильно пострадавшего от российской захватнической войны. Автобус, наполненный консервированными продуктами, закуплен ассоциацией "Надежда для Украины". Земля Саксония взяла на себя расходы.

Украина уже несколько месяцев просит Берлин поставить немецкие крылатые ракеты Taurus для защиты от России. Впрочем, правительство ФРГ пока реагирует только заявлениями о том, что проверяет все возможности.